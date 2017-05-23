ramazan, gıda fiyatları
İŞ-YAŞAM

Gıda fiyatları ramazanda takip edilecek

TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, "Ramazan boyunca zincir marketlerde fiyatları takip ediyoruz. Gıda maddelerinin fiyatlarında anormal bir artış görüldüğü takdirde, bunun makul gerekçesi bulunmuyorsa durumu kamuoyuna açıklayacağız" dedi

23 Mayıs 2017 Salı, 16:42:10 Güncelleme: 16:50:52 AA

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, belirledikleri kırmızı ve beyaz et, sucuk, peynir, zeytin, bakliyat ve yemeklik yağ çeşitleri gibi en fazla tüketilen 70 kalem gıdanın fiyatını ramazan ayı boyunca takip edeceklerini, anormal bir artış görülmesi durumunda konuyu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllarda, ramazan ayında temel gıda fiyatlarındaki artışlara karşı oluşturdukları Piyasa İzleme Komitesince yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Bu yıl da benzer bir çalışma yaptıklarını, gıda spekülatörlerine fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Ağaoğlu, "Takip etmiş olduğumuz ürün fiyatlarında anormal veya spekülatif artışlar görülmedi. Ramazan boyunca yaygın mağaza ve şubeleriyle zincir halinde faaliyet gösteren marketlerde fiyatları takip ediyoruz. Komitemizce, büyük market zincirlerinde ramazan ayından 10 gün önce, en çok tüketilen 70 kalem gıdanın fiyatları listelendi.

Kırmızı ve beyaz et, sucuk, peynir, zeytin, bakliyat ve yemeklik yağ çeşitleri gibi bu ürünlerin fiyatlarını takip edeceğiz. Ramazan boyunca bu zincir marketlerde satılan listemizdeki gıda maddelerinin fiyatlarında anormal bir artış görüldüğü takdirde, bunun makul gerekçesi bulunmuyorsa kimsenin kuşkusu olmasın TBM Piyasa İzleme Komitesi olarak durumu kamuoyuna açıklayacağız. Geçtiğimiz yıl bunu göze alan market olmadı ve temel gıda ürünlerinde kayda değer bir fiyat artışıyla karşılaşmadık." diye konuştu.

Ağaoğlu, ramazan ayında pek çok gıda maddesinin yanı sıra özellikle pide, pastırma, sucuk, hurma, zeytin, peynir, kuruyemiş ve tatlı çeşitlerindeki satışların diğer aylara oranla birkaç kat arttığına dikkati çekti.

SPEKÜLATÖRLERLE MÜCADELEDE DESTEK İSTEDİLER

Son günlerde ekmeğe zam tartışmalarının da başladığını anımsatan Ağaoğlu, ramazana girerken ekmeğe zammın konuşulmasının pide fiyatlarını da tetikleyeceğini, bu ay içinde temel gıda maddelerine zammın akla dahi getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ağaoğlu, tüketicilerin de dikkatli olmalarını, makul nedene dayanmayan, anormal zam yapılan gıda satış noktalarının kendilerine bildirilmesini ve spekülatörlerle mücadelede destek verilmesini istedi.

Bu yıl yaklaşık 5 milyon civarında ramazan kolisi dağıtılacağını tahmin ettiklerini belirten Ağaoğlu, bunun 350-400 milyon liralık bir pazar oluşturacağını öngördüklerini ifade etti.

Oruç ayının güzel bir klasiği haline gelen ramazan kolileri üzerinden haksız kazanç sağlamayı amaçlayan kişilerin, son tüketim tarihi geçmiş veya bozulmuş gıda ürünlerini bu dönemlerde piyasaya sürdüklerini geçmiş yıllarda tespit ettiklerine değinen Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda bazı marketlerin kolilerinde bozulmaya yüz tutmuş gıda ürünlerine rastladık. Bu noktadaki en büyük sıkıntı, ramazan kolisini hediye veren yani parasını ödeyenler, genellikle kolideki ürünlerin sadece listesini görüyorlar. İçindeki gıda maddelerinin kalitesi veya son tüketim tarihi hakkında bilgileri bulunmuyor.

Koliyi hediye alan kişi de eve gidip koliyi açtığında veya o gıda ürününü tüketeceği zaman durumun farkına varabiliyor. Ramazan kolisi alıp yoksul ailelere ulaştıranlar, tümünü kontrol edemeseler de örnekleme yöntemi ile bazılarının içeriğini dikkatle incelemelidirler. Hediye koliyi alan tüketici de herhangi bir sorun gördüğünde bunu utanma meselesi yapmamalı, kendisine koliyi veren kişi ve kurumlara durumu bildirmelidir."

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