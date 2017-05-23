Reina, Doğuş
İŞ-YAŞAM

Reina’nın yerine Doğuş geliyor

Dünyaca ünlü eğlence mekanı Reina'nın yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, mekanın yerine Doğuş Grubu'nun kendi işletmelerinin geleceği konuşuluyor

23 Mayıs 2017 Salı, 17:06:08 Güncelleme: 17:28:50 HABERTURK.COM

Gazete Habertürk'ten İpek Durkal'ın yazısına göre, dün sabah itibarıyla bir devir tamamen kapandı. Yılbaşında gerçekleşen kanlı terör saldırısının ardından kapılarını bir daha açmamak üzere kapatan Reina, belediye ekipleri tarafından, ‘mevzuata aykırılık’ gerekçesiyle tamamen yıkıldı.

Öte yandan Reina’nın yerine, mal sahibi olan Doğuş Grubu da kendi işletmesini açmak için hazırlıklara başladı.

OTELDEN VAZGEÇİLDİ

Durkal'ın yazısı şöyle:

"Sektörde Doğuş’un burayı otel yapacağı konuşuluyordu ama aslında, Reina’nın olduğu yere, d.ream (Doğuş Restaurant and Entertainment and Management) tarafı, Fenix, Le Petit Maison, Zuma, Da Mario gibi kendi markalarını buluşturacakları bir proje planlıyor.

KENDİLERİ AÇIKLAYACAK

Henüz aynı çatı altına toplayacakları restoranlar netleşmedi, Doğuş Grubu konuyla ilgili yakın zamanda bir açıklama yapacak zaten.

Reina’nın bir dünya markası olmasında konumu önemliydi ama esas önemlisi işletme mantığıydı. Mehmet Koçarslan ve işletme ortağı Ali Ünal tam 16 yıl boyunca Reina’yı dünya şampiyonlar liginin zirvesinde tuttular. Umarım Doğuş da burada aynı başarıyı yakalar."

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YORUMLAR 3
  • Misafir
    imam hatip yapin
  • Misafir
    simit sarayo olsun
  • Misafir
    kesinlikle buraya buyuk bir cami yapilmali!
  • Misafir
    Xoğuş gurubu da kesin fakir fukaranın çocuğu okusun diye okul yapar
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