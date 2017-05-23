Reina’nın yerine Doğuş geliyor

Gazete Habertürk'ten İpek Durkal'ın yazısına göre, dün sabah itibarıyla bir devir tamamen kapandı. Yılbaşında gerçekleşen kanlı terör saldırısının ardından kapılarını bir daha açmamak üzere kapatan Reina, belediye ekipleri tarafından, ‘mevzuata aykırılık’ gerekçesiyle tamamen yıkıldı.

Öte yandan Reina’nın yerine, mal sahibi olan Doğuş Grubu da kendi işletmesini açmak için hazırlıklara başladı.

OTELDEN VAZGEÇİLDİ

Durkal'ın yazısı şöyle:

"Sektörde Doğuş’un burayı otel yapacağı konuşuluyordu ama aslında, Reina’nın olduğu yere, d.ream (Doğuş Restaurant and Entertainment and Management) tarafı, Fenix, Le Petit Maison, Zuma, Da Mario gibi kendi markalarını buluşturacakları bir proje planlıyor.

KENDİLERİ AÇIKLAYACAK

Henüz aynı çatı altına toplayacakları restoranlar netleşmedi, Doğuş Grubu konuyla ilgili yakın zamanda bir açıklama yapacak zaten.

Reina’nın bir dünya markası olmasında konumu önemliydi ama esas önemlisi işletme mantığıydı. Mehmet Koçarslan ve işletme ortağı Ali Ünal tam 16 yıl boyunca Reina’yı dünya şampiyonlar liginin zirvesinde tuttular. Umarım Doğuş da burada aynı başarıyı yakalar."