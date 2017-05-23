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Aylık prim ve hizmet belgelerinin bildirim süresi uzatıldı

SGK, Nisan 2017 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin bildirilme süresini 2 gün uzattı

23 Mayıs 2017 Salı, 23:02:05 Güncelleme: 23:37:55 AA

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından, Nisan 2017 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma bildirilme süresi 2 gün uzatıldı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Nisan 2017 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma bildirileceği son tarihin bugün olduğu anımsatıldı.

Söz konusu döneme ait aylık prim ve hizmet belgelerinin bilgisayar sistemindeki yoğunluk nedeniyle internet ortamında gönderilmesinde sorunlar yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, işverenlerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla bu yılın nisan ayına ait olup en geç bugüne kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin son bildirilme süresinin, sadece bu aya mahsus olmak üzere 25 Mayıs Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu tarihe kadar verilen 2017'nin nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri, yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır."

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Kıdem tazminatını şimdi alsan değeri var 25 sene sonra değeri yok
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