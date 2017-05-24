Trump'ın bütçe tasarısının detayları duyuruldu

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Donald Trump hükümetinin ilk bütçe tasarısının detayları duyuruldu. Buna göre Trump, Kongre’nin onayına sunulan tasarruf önlemleriyle gelecek 10 yılda kamu harcamalarını 3.6 trilyon dolar azaltmayı planlıyor.

Buna göre tasarruf planları kapsamında yapılacak kesintilerin 800 milyar doları sağlık programı Medicaid’den ve 192 milyar doları da gıda yardımlarından olmak üzere yaklaşık 1 trilyon dolarlık en büyük bölümü düşük gelirlilere yapılan yardımlardan oluşacak. Gelen bilgilere göre Medicaid sağlık yardımlarına yapılacak kesintiden 10 milyon insan etkilenirken bu rakam gıda yardımına gelecek kesintilerde 42 milyon insanı vuracak. Ayrıca Meksika sınırı için planlanan duvar inşası için de 1.6 milyar dolar ayrıldı.

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre tasarıyı öncelikle Kongre’nin onaylaması gerekecek. Diğer yandan Trump savunma harcamaları için sadece 2018’e yönelik bütçeyi 603 milyar dolar olarak belirledi. Bu oran önceki yıla kıyasla yüzde 3’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu arada Trump’ın Suudi Arabistan gezisinde 10 yıllık bir dönem için 350 milyar dolarlık silah satışı yapması ise ABD’li silah üreticilerinin hisselerini uçurdu. Özellikle füze savunma sistemi tasarlayan Raytheon ve yeni avcı uçağı F-35’in üreticisi Lockheed Martin’in hisseleri son zamanların en hızlı çıkışını yakaladı.

Trump’ın Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz ile imzaladığı milyar dolarlık anlaşmalar yeni başkanın ilk dış ticaret başarısı oldu.

ABD, OPEC’İN FİYAT POLİTİKASINI BOZDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin stratejik petrol rezervlerinin yarısını satma planı, OPEC’in fiyatları desteklemek için üretimi kısma kararına ters düştüğü için petrol piyasasında şaşkınlık yarattı. Beyaz Saray’ın açıkladığı bütçe tasarısında, ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’nden (SPR) 2018 Ekim ayından itibaren yapılacak satışlarla 16.5 milyar dolar gelir sağlanması öngörülüyor. ABD elinde 688 milyon varillik bir rezerv tutuyor. Dünyanın en büyük rezervi olan bu miktarın yarısından fazlasının 10 yıl içinde satılması günlük 95,000 varil petrole ya da ABD’nin yıllık üretiminin yüzde 1’ine denk geliyor. Beyaz Saray’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları yeniden 51 dolar seviyesine geriledi.

KORUMACILIĞA MİSİLLEME GELİR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin “korumacı ticaret” politikalarının gerçekleşmesi halinde dünya genelinde büyük ekonomilerin olumsuz etkileneceği hakkında uyarıda bulundu. Açıklamada, Trump’ın korumacı politikaları benimsemesi durumunda buna misilleme gelebileceği belirtildi.

ABD’Lİ SİLAH ÜRETİCİLERİ COŞTU

Lockheed Martin’in yeni F-35 avcı uçağı pek çok ülkenin satın alma listesinin üst sırasında yer alıyor.

Raytheon’un hava savunma sistemleri Suudi Arabistan’da büyük ilgi gördü.