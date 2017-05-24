Anadolu İsuzu
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Anadolu İsuzu'den önemli karar

Anadolu İsuzu, piyasa koşullarının kısmen düzelmesi nedeniyle çalışma süresini azaltma uygulamasını erken sonlandıracak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:13:02 Güncelleme: 09:31:55 Reuters

Anadolu İsuzu daha önce Haziran ayı sonuna kadar süreceğini açıkladığı çalışma süresi azaltma uygulamasına bu ay sonunda son vereceğini açıkladı.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre haftalık çalışma süresinin iki gün kısaltılarak üretimin azaltılması
uygulamasına piyasa koşullarının kısmen düzelmesi nedeniyle son verilecek.

Ticari araç üreten Anadolu İsuzu 4 Nisan'da çalışma süresini yaklaşık üç ay süreyle kısalttığını, bu nedenle üretimin yüzde 5 düşmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

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