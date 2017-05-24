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Pegasus dört uçağını satıyor

Özel havayolu şirketi Pegasus'tan uçak alım satımları ile ilgili arka arkaya haberler geliyor. Şirket bugün de dört uçağını daha satacağını duyurdu. Satış kârı uçak yatırımlarına yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:23:32 Güncelleme: 09:28:43

Pegasus, iki gün önce iki uçağını, Mart ayında da 7 uçağını satacağını açıklamıştı. Buna karşılık firmanın yıl içinde 6 yeni uçak alacağı açıklanmıştı.

Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamada, Air Lease Corporation ile yapılan anlaşma doğrultusunda şirket aktifleri arasında yer alan dört adet Boeing 737-800NG uçağın toplam 93.8 milyon dolara satışı konusunda mutabakat sağlandığı kaydedildi.

Uçakların 1 Kasım 2017 tarihine kadar alıcıya devri öngörülüyor. 

Pegasus, iki gün önce yaptığı açıklamada iki Boeing uçağını 92 milyon dolara Ouidell Limited ve Wilmington Trust SP Services firmalarına sattığını ve
satıştan elde edilecek kârın yeni yatırımlar ve nakit ihtiyacı için kullanılacağını duyurmuştu.

Pegasus Mart ayında da portföy değişimini hızlandırmak için toplam 7 adet B737-800NG ticari yolcu uçağını 178.7 milyon dolar karşılığında yine Air Lease Corporation'a satacağını duyurmuştu.

6 YENİ UÇAK ALACAK

Öte yandan şirket bu yıl içinde 6 yeni uçağı filosuna katacak. Pegasus Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Nane, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Geçen sene biz 9 uçak aldık, sadece buna 450 milyon dolar yatırım yaptık. Bu sene 6 uçak daha alıyoruz, 300 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Biz ülkemize, sektörümüze ve ülkemizin geleceğine inanıyoruz" demişti.

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