Uber
İŞ-YAŞAM

Uber 50 milyon doları geri ödeyecek

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, New York'taki sürücülerinden aldığı fazla komisyonları iade edeceğini duyurdu. Her bir sürücüye 900 dolar ödeyecek firmanın kasasından yaklaşık 50 milyon dolar çıkacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:46:26 Güncelleme: 09:52:17 AA

Firmanın açıklamasında, şirketin muhasebe sisteminden kaynaklanan bir hatadan dolayı 2,5 yıldır New York'ta sisteme dahil sürücülerden fazla kesinti yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, hatanın fark edilmesinin ardından şirketin kentteki 50 binden fazla sürücüsünün her birine ortalama 900 ABD doları ödeme yapılacağı belirtildi.

Uber için sürücülük yapan vatandaşlardan alınan şirket komisyonunun net ücret yerine brüt miktar üzerinden hesaplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle firmanın sürücülerinden fazla komisyon aldığı ifade edildi.

Firma, söz konusu miktarları faiziyle sürücülere en kısa zamanda iade etmeye başlayacağını açıkladı.

Uzmanlar, Kasım 2014'e uzanan muhasebe hatasının Uber'e yaklaşık 50 milyon dolara mal olacağını tahmin ediyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Binali Yıldırım TOBB Genel Kurulunda konuştu
İŞ-YAŞAM

Başbakan'dan domates açıklaması
Reina’nın yerine Doğuş geliyor
İŞ-YAŞAM

Yıkılan Reina'nın yerine ne yapılacağı ortaya çıktı
Gıda fiyatları ramazanda takip edilecek
İŞ-YAŞAM

70 gıda ürünü mercek altına alınacak
Çaykur'a 28 bin 452 başvuru yaptı
İŞ-YAŞAM

O ilana 28 bin 452 kişi başvuru yaptı
E-ticarette girişimcileri başarıya ulaştıran ipuçları
İŞ-YAŞAM

E-ticarette nasıl başarılı olunur?
POWERCHINA'nın Avrasya Genel Merkezi İstanbul'da açıldı
İŞ-YAŞAM

Çin'in en büyük şirketlerinden biri Türkiye'de
Uber 50 milyon doları geri ödeyecek
İŞ-YAŞAM

50 MİLYON DOLARLIK HATA
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan yapılandırma açıklaması
İŞ-YAŞAM

BAKAN AĞBAL'DAN YAPILANDIRMA AÇIKLAMASI
Türkiye'ye en çok yatırım yapan 20 ülke
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'YE EN ÇOK YATIRIM YAPAN 20 ÜLKE
Manda sayısı 7 yılda 150 bine çıktı
İŞ-YAŞAM

DEVLET DESTEĞİ MANDALARI KURTARDI
Arçelik, Hindistan’da üretim ve satış yapacak
İŞ-YAŞAM

ARÇELİK'TEN DEV ORTAKLIK

Şifa kaynağı arı sütü gramla satılıyor
İŞ-YAŞAM

GRAMLA DEĞİL, MİLİGRAMLA SATILIYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme