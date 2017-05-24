Türkiye piliç eti üretiminde 8'inci oldu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2016 sonu itibarıyla dünyada toplam 89 milyon 548 bin ton piliç eti (ayak hariç) üretildi.



En büyük piliç eti üreticisi 18 milyon 283 bin tonla ABD oldu. ABD dünya piliç üretiminin yüzde 20,4'ünü gerçekleştirdi.

ABD'yi, 13 milyon 605 bin tonla Brezilya, 12 milyon 700 bin tonla Çin, 11 milyon 70 bin tonla Avrupa Birliği, 4 milyon 200 bin tonla Hindistan, 3 milyon 750 bin tonla Rusya, 3 milyon 270 bin tonla Meksika ve 2 milyon 100 bin tonla Arjantin takip etti.

Türkiye 1 milyon 958 bin tonluk piliç eti üretimiyle dünyanın 8'inci büyük üreticisi. Türkiye'yi, 1 milyon 780 bin tonla Tayland ve 1 milyon 640 bin tonla Endonezya izledi.





TÜRKİYE'DE KANATLI ETİ ÜRETİMİ



Türkiye'de 1990 yılında 162 bin 569 ton düzeyinde bulunan piliç eti üretimi 2000 yılında 662 bin 96 tona, 2010 yılında 1 milyon 419 bin tona, 2016 sonunda da 1 milyon 958 bin tona ulaştı. Piliç eti üretimi 1990-2016 yıllarında 12 kat, 2000-2016 yılları arasında 3 kat artış gösterdi.



Öte yandan, 1990 yılında 500 ton olan hindi eti üretimi ise 2000 yılında 23 bin 265 ton, 2010 yılında 33 bin ton, 2016 sonunda da 50 bin 500 ton olarak belirlendi. Köy ve yumurta tavukları ve diğer kanatlı eti üretimi de 2016 sonunda 93 bin 500 ton oldu.



Türkiye'de 1990 yılında kişi başına 2,87 kilogram düzeyinde olan piliç eti tüketimi, 1995 yılında 5,02 kilograma, 2000 yılında 9,74 kilograma, 2005 yılında 13,61 kilograma, 2010 yılında 17,82 kilograma yükseldi. Kişi başı piliç üretimi 2016 sonu itibarıyla 21,94 kilogram olarak hesaplandı.



Öte yandan, 1990 yılında 0,01 kilogram düzeyinde bulunan hindi eti tüketimi, 2000 yılında 0,34 kilogram, 2015 yılında 0,63 kilogram, 2016 yılında da 0,56 kilogram olarak tespit edildi. Köy ve yumurta tavukları ile diğer kanatlı eti tüketimi ise geçen yıl 0,74 kilogram olarak belirlendi.



Türkiye kişi başına düşen kanatlı eti tüketimi 2016 yılında 23,24 kilogram oldu.