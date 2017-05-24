Mark Mobius, Recep Tayyip Erdoğan
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Mobius: Türkiye'ye yatırım yapacağız

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Türkiye’de ekonominin ve kurumsal yönetimin çok daha iyi bir seviyeye ulaştığını belirterek, Türkiye'ye yatırım yapacaklarını açıkladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:31:28 Güncelleme: 17:11:44 HABERTURK.COM

Franklin Templeton Investments Gelişen Piyasalar Grup Fon Yöneticisi Mark Mobius, “Yatırımcılar açık bir şekilde çalışabildiği ve ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabildikleri sürece Türkiye cazibesini koruyacak. Türkiye’ye yeni yatırımlar yapacağız” dedi.

Ünlü yatırımcı, “Erdoğan geldiğinde ekonomi ve kurumsal yönetim alanında işler gerçekten çok daha iyiye gitti. Orada olanaklar olabilir. Halen yatırım pozisyonundayız, İyi iş yapan birkaç özel sermaye fonumuz var” diye konuştu.

Gelişen piyasalarla ilgili de konuşan Mobius, Güney Afrika, Brezilya, Venezuela gibi ülkelerde siyasi karmaşa nedeniyle yatırımlarda riskin ciddi oranda arttığını, Suudi Arabistan’daki yatırım olanaklarının ise dikkat çekici şekilde arttığını kaydetti.

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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Biz DOĞRUDAN YATIRIM istiyoruz. Sonu BATIRIM olan sıcak para istemiyoruz. Şu an ekonomi berbat, işsizlik yüksek. Sadece borsa yükseliyor. Faiz düşmediği sürece ben Türkiye ekonomisine inanmam ve güvenmem. Bu dediğim tüm dünyadaki ülkeler için geçerlidir. ABD bile faiz artırınca ekonomisinde soğuma oluyor. Peki biz nasıl büyüyebiliriz ki yüksek bir faizle?
  • Misafir
    adamsın adam
  • Misafir
    siz de nasaibinizi alin balonlarla dolu turkiyede
  • Misafir
    Sen önden git, bize göster o zaman!
  • Misafir
    gardaş yaptırım diye okudum sinirlenerek geldim yorum yazmaya yatırımmış tamam onu yapabilirsiniz
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