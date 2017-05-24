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THY bagajda yine 30 kiloya döndü

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 kilogram bagaj limitinin düşürülmesiyle ilgili açıklamanın tepki görmesi üzerine uygulamaya 30 kilo olarak devam edeceklerini duyurdu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:01:21 Güncelleme: 13:02:55

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türk Hava Yolları gelirlerini artırmak için tüm dış hatlar uçuşlarında 1 Temmuz'dan itibaren fazla parça bagaj uygulamasına geçip ekonomi sınıfında 23 kilogram bagaj limiti kuralı uygulayacağını duyurması tepkilere yol açmıştı.

THY, 1 Mayıs'tan itibaren yapılan biletlemelerde ve 1 Temmuz itibarıyla gerçekleştirilecek dış hat seferlerinde başlatacağı parça bagaj uygulamasında fazla parça bagajdan ücret alacağını duyurmuştu. THY dış hat seferlerinde ücretsiz bagaj hakkı ise ekonomide minimum bir parça ve 23 kilo (158 cm); business sınıfında ise 2 parça her bir parçanın ağırlığı 32 kilo olarak belirlemişti.

GURBETÇİLERDEN ÇOK TEPKİ GELMİŞTİ

THY özellikle gurbetçilerden de gelen tepkiler üzerine bagaj uygulamasının ekonomi sınıfında 30 kilogram olarak uygulanmaya devam edeceğini belirtti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan duyurdu. Ekşi, "Daha önce 30 kg bagaj uygulaması yapılan ülkelerdeki 30 kg bagaj uygulamasının, yoğun talepler dikkate alınarak devamına karar verilmiştir" diye yazdı.

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