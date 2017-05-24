Bandırma'dan 1 milyon ceviz fidanı ihracatı gerçekleşiyor

Bandırma'nın kırsal mahalleleri Sahil Yenice, Ömerköy, Erikli ve Dutliman'da üretilen ceviz fidanları, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan'ın aralarında yer aldığı 10 ülkede alıcı buluyor.



İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez yaptığı açıklamada, ceviz aşılamanın Bandırma'da son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayarak, yüz binlerle başlayan rakamların kısa sürede milyonlara, geçen yıl da 12 milyon adede ulaştığını belirtti.



"EKİM ALANI BİN 500 DEKARI BULDU"



Dönmez, önce Sahil Yenice Mahallesi'nde başlayan ceviz fidanı yetiştiriciliğinin zamanla bölge halkı için iyi bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, "Sahil Yenice'de ilk yıllarda 300 dekar arazide yapılan üretim, bugün 5'e katlayarak Yenice ile beraber, Ömerköy, Erikli, Dutliman gibi mahallelere de yayıldı. Üretim alanı bin 500 dekarı buldu" dedi.

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Bölgede kayıtlı 70 firmanın sertifikalı fidancılık yaptığını belirten Dönmez, "Bunların 15-16'sı ihracat yapıyor. Hepsi aşılı, sertifikalı fidan üretiyor. Onun dışında bölgemizde yaklaşık 100 serada da 1 milyon 700 bin tüplü fidan üretimi gerçekleştiriliyor" diye konuştu.Dönmez, bölgenin ceviz üretim potansiyeline dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu yıl 1 milyon fidanımız ihraç edildi. 3.5-4 milyon fidanımız da yurt içi piyasada pazar buldu. 10 kadar ülkeye ihracatımız var. Gürcistan, Azerbaycan,Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Fransa ve Türk cumhuriyetlerinin birçoğuna ihracatımız gerçekleşiyor. Bölgemizde ceviz fidanı ekimi bir numara oldu. Türkiye genelinde üretimde ve ihracatta birinciyiz. Bölgemizi tarım üretimi açısından başarılı buluyoruz"İhracat alanında çok ciddi bir pazar araştırması yapılması gerektiğine de değinen Dönmez, mevcut trendin devamı halinde bölgeden ihraç edilen ceviz fidanı sayısının gelecek yıl 2 milyonu, yakın gelecekte de 5 milyonu bulmasını beklediklerini söyledi.