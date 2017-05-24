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Genişbant internet erişimi yaygınlaşacak

Kamu Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'na katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Genişbant internet erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız" dedi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:49:28 Güncelleme: 13:50:53 AA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kamu Teknoloji Platformunun (KTP) ATO Congresium'da düzenlediği Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Arslan, genişbant internet erişiminin artırılacağı yönünde bilgiler paylaştı.

Arslan, konuşmasında şu bilgileri verdi:

"Akıllı şehirlerde birçok hizmetin vatandaşa sunulması konusunda genişbant internet altyapısına ihtiyaç duyuluyor. Genişbant internet erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Fiber hat uzunluğunu son 14 yılda 80 bin kilometreden 300 bin kilometreye çıkardık. Mobil şebekede 2009'dan itibaren 3G hizmeti vererek, Nisan 2016'dan itibaren de 4,5G seviyesine çıkararak hizmet kalitesini artırdık. 4,5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısı 1 yılda 52 milyonu geçti. Bunun üçte birinden fazlasının cihazları uygun olarak aktif kullanıcı olduğunu biliyoruz. Mobil abone sayısında 75 milyonun üstüne çıktık. Mobil abone yoğunluğu yüzde 94'ü aştı. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da 4 milyona ulaştı. Türkiye haberleşme ve bilgi teknolojileri konusunda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu ancak genişbant erişim imkanı sağlayan fiber ve mobil altyapılarını, gelecekteki ihtiyaçları dikkate alarak daha hızlı kurmamız gerektiği de hepimizin malumları"



Arslan, fiber altyapı ve baz istasyonu kurma çalışmalarında yaşanan sorunlara da dikkati çekerek, bunları aşmak için mevzuat çalışmaları yaptıklarını ve önerilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaştıklarını anlattı.

"GENİŞBANT ERİŞİMİNİ ÜLKENİN HER KÖŞESİNE YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLEDİK"

Akıllı şehir konusunda Bakanlık olarak pilot uygulamalar yaptıklarının altını çizen Arslan, bunlardan birini 30 Mart'ta Kars'ta hayata geçirdiklerini söyledi. Kars'ta kablosuz internetten aydınlatmaya, kavşaklardan BuluTT Göz güvenliğine kadar birçok akıllı sistem kurulumu yapıldığını hatırlatan Arslan, bu uygulamaların hızla tüm illere yaygınlaşmasını önemsediklerini bildirdi.

Türkiye'nin Ulusal Genişbant Stratejisini oluşturarak gelecek ay içinde yayımlamayı düşündüklerini söyledi. Strateji belgesiyle ülkenin geleceğe yönelik ihtiyaçlarının tespit edileceğini ve bunları karşılayacak eylemlerin hayata geçirileceğini dile getiren Arslan, şehirlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve akıllı şehircilik anlayışının temelinde, fiber ve baz istasyonu altyapılarının hızlı bir şekilde kurulmasının yattığını kaydetti.

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