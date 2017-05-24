Bandırma, ceviz fidanı
İŞ-YAŞAM

Bandırma'dan 10 ülkeye 1 milyon ceviz fidanı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üretilen ceviz fidanları, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan'ın aralarında bulunduğu 10 ülkeye gidiyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:42:03 Güncelleme: 16:11:33 AA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kasım 2016-Mart 2017 sezonunda üretilen yaklaşık 5 milyon ceviz fidanından 1 milyonu ihraç edildi.

Bandırma'nın kırsal mahalleleri Sahil Yenice, Ömerköy, Erikli ve Dutliman'da üretilen ceviz fidanları, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan'ın aralarında yer aldığı 10 ülkede alıcı buluyor.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceviz aşılamanın Bandırma'da son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayarak, yüz binlerle başlayan rakamların kısa sürede milyonlara, geçen yıl da 12 milyon adede ulaştığını belirtti.

"EKİM ALANI BİN 500 DEKARI BULDU"

Dönmez, önce Sahil Yenice Mahallesi'nde başlayan ceviz fidanı yetiştiriciliğinin zamanla bölge halkı için iyi bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, "Sahil Yenice'de ilk yıllarda 300 dekar arazide yapılan üretim, bugün 5'e katlayarak Yenice ile beraber, Ömerköy, Erikli, Dutliman gibi mahallelere de yayıldı. Üretim alanı bin 500 dekarı buldu." dedi.

Bölgede kayıtlı 70 firmanın sertifikalı fidancılık yaptığını belirten Dönmez, "Bunların 15-16'sı ihracat yapıyor. Hepsi aşılı, sertifikalı fidan üretiyor. Onun dışında bölgemizde yaklaşık 100 serada da 1 milyon 700 bin tüplü fidan üretimi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

"MİLYON FİDANIMIZ İHRAÇ EDİLDİ"

Dönmez, bölgenin ceviz üretim potansiyeline dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 1 milyon fidanımız ihraç edildi. 3,5-4 milyon fidanımız da yurt içi piyasada pazar buldu. 10 kadar ülkeye ihracatımız var. Gürcistan, Azerbaycan,Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Fransa ve Türk cumhuriyetlerinin birçoğuna ihracatımız gerçekleşiyor. Bölgemizde ceviz fidanı ekimi bir numara oldu. Türkiye genelinde üretimde ve ihracatta birinciyiz. Bölgemizi tarım üretimi açısından başarılı buluyoruz."

 

İhracat alanında çok ciddi bir pazar araştırması yapılması gerektiğine de değinen Dönmez, mevcut trendin devamı halinde bölgeden ihraç edilen ceviz fidanı sayısının gelecek yıl 2 milyonu, yakın gelecekte de 5 milyonu bulmasını beklediklerini söyledi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan yapılandırma açıklaması
İŞ-YAŞAM

Bakan Ağbal'dan yapılandırma açıklaması
Pide fiyatı açıklandı
İŞ-YAŞAM

Pide fiyatı açıklandı
Çin ve Rusya ortak uçak üretecek
İŞ-YAŞAM

Uçak devlerine karşı güçlerini birleştirdiler
Türkiye piliç eti üretiminde 8'inci oldu
İŞ-YAŞAM

Piliç eti üretiminde Türkiye atağı
KARDEMİR işçisine enflasyona endeksli yüzde 30 zam
İŞ-YAŞAM

Maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı
Şifa kaynağı arı sütü gramla satılıyor
İŞ-YAŞAM

Gramla değil, miligramla satılıyor
Norveç Merkez Bankası, yeni banknot için klip çekti
İŞ-YAŞAM

NORVEÇ MERKEZ BANKASI'NDAN GÜLDÜREN KLİP
Ay tozu açık artırmada satılacak
İŞ-YAŞAM

PAHA BİÇİLEMİYOR
Kapalı Ring sistemiyle İstanbul’da elektrik kesintilerine son veriliyor
İŞ-YAŞAM

ELEKTRİK KESİNTİLERİ TARİH OLABİLİR
32 yıllık çöplük, yaşam alanı oluyor
İŞ-YAŞAM

İNSANLAR BURNUNU KAPATARAK GEÇİYORDU, ŞİMDİ...
Genişbant internet erişimi yaygınlaşacak
İŞ-YAŞAM

"ÜLKENİN HER KÖŞESİNE YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLEDİK"
"İzmir'e hem köprü hem tüp geçit yapılacak"
İŞ-YAŞAM

BAKAN AÇIKLADI! İZMİR BÖYLE OLACAK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme