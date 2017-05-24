İSTKA hükümlülere meslek kazandırıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hayata geçirilen Denetimli Serbestlik Sanat ve Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında; hükümlüler yaşam ve kariyer koçluğu, girişimcilik ile rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanacak.

Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler İstanbul’da 4 denetimli serbestlik müdürlüğünde kurulan seramik, cam, mum, müzik ve ebru atölyelerinde mesleki eğitim alacak.

İstanbul’daki Bakırköy, Silivri, Anadolu ve İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlükleri’nde kurulan seramik, cam, mum, müzik ve ebru atölyelerinde aynı zamanda hükümlülere iş bulma, iş kurma, sanat ve zanaat alanlarında yetkinlik kazandırma eğitimleri verilecek.

Toplam 600 bin TL bütçeye sahip proje, İSTKA’nın 536 bin liralık hibe desteği ile hayata geçti.