İŞ-YAŞAM

32 yıllık çöplük, yaşam alanı oluyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:01:35 AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Durugöl Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında hayata geçireceği 130 milyon lira maliyetindeki "Melet Park Projesi" için çalışmalara başladı

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    Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 32 yıldır çöp dökülen alanda mega projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Belediye olarak bir mega projeyi daha yapımına başladık.

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    32 yıldır çöp dökülen Durugöl Mahallesi'ndeki araziye 130 milyon lira maliyetinde Melet Park Projesi'ni inşa ediyoruz. Projenin startı verildi ve bu sene harcanacak paranın tutarı tam 40 milyon lira. Projenin kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz." dedi.

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    Yılmaz, 32 yıllık çöp alanının yeni projeyle birlikte Ordu'nun yeni yaşam alanlarından bir tanesi olacağını ifade ederek, "Söz verdiğimiz bir projenin daha inşaatına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

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    Yapacağımız bu proje 2018 yılının ikinci yarısında tamamlandığında ortaya muazzam bir görsellik çıkacak. Burası daha önce insanların burnunu kapatarak geçtiği yerdi. 

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    Bu projenin tamamlanmasıyla herkesin en çok ziyaret edeceği yerlerin başında gelecek." diye konuştu.

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