Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu

Ulusal Maden Üretim Dairesinden Paulo Santana, zümrüdün yaklaşık 20 gün önce Bahia eyaletinde, Bahia Maden Kooperatifinde madenciler tarafından bulunduğunu açıkladı.

Zümrüdün 1,3 metre uzunluğunda ve 272 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden Santana, bunun 2001'de bulunan 300 milyon dolar değerindeki 292 kilogramlık zümrütten sonra bölgede bulunan ikinci büyük maden olduğunu söyledi.

Santana, zümrüdün değerinin bilmediğini, bölgede bir maden sahibine satıldığını dile getirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen alıcının avukatı Marcio Jandir de müvekkilinin zümrüdü müze ve kütüphanelerde sergileyeceğini belirtti.