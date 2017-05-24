Ekonomi Bakanlığı Rusya
İŞ-YAŞAM

Ekonomi Bakanlığından Rusya açıklaması

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan tarım ürünleri ithalatına kısıtlama getirdiği iddialarına yanıt verdi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:05:31 Güncelleme: 20:08:25 AA

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan tarım ürünleri ithalatına kısıtlama getirdiği iddialarına ilişkin, "Söz konusu haberler doğruyu yansıtmamakta olup, Türkiye imzalanan mutabakata sadıktır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Türkiye'nin Rusya'dan tarım ürünleri ithalatına kısıtlama ve kota uygulaması getirdiği" yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iradeleriyle ülkeler arasında yeniden iyi ilişkilerin tesis edildiği anımsatılan açıklamada, 2 ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması ve daha önce belirlenen hedefler doğrultusunda geliştirilmesine yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç'in 22 Mayıs'ta 2 ülke arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin ortak bildiri imzaladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmzalanan bu ortak bildiriyle her 2 ülke de ticaret hacminin karşılıklı artırılmasına yönelik adımlar atmak için kararlı tutumunu açıkça ortaya koymuştur. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde yakalanan son derece olumlu ve geleceğe dönük somut adımlar içeren atmosfere rağmen bir kısım basın yayın organlarında yer alan ve Rusya'dan tarım ürünleri ithalatına kısıtlama getirildiğine ilişkin haberler doğruyu yansıtmamakta olup, Türkiye imzalanan mutabakata sadıktır. Gerçekle uzaktan yakından herhangi bir ilişkisi bulunmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
32 yıllık çöplük, yaşam alanı oluyor
İŞ-YAŞAM

İnsanlar burnunu kapatarak geçiyordu, şimdi...
Kapalı Ring sistemiyle İstanbul’da elektrik kesintilerine son veriliyor
İŞ-YAŞAM

Elektrik kesintileri tarih olabilir
Genişbant internet erişimi yaygınlaşacak
İŞ-YAŞAM

"Ülkenin her köşesine yaygınlaştırmayı hedefledik"
Ay tozu açık artırmada satılacak
İŞ-YAŞAM

Paha biçilemiyor
İl olmaya en yakın ilçeler
İŞ-YAŞAM

İşte il olmaya en yakın ilçeler...
Bandırma'dan 1 milyon ceviz fidanı ihracatı gerçekleşiyor
İŞ-YAŞAM

10 ülkeye 1 milyon ceviz fidanı gidiyor
Norveç Merkez Bankası, yeni banknot için klip çekti
İŞ-YAŞAM

NORVEÇ MERKEZ BANKASI'NDAN GÜLDÜREN KLİP
Ekonomi Bakanlığından Rusya açıklaması
İŞ-YAŞAM

BAKANLIKTAN RUSYA AÇIKLAMASI
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
İŞ-YAŞAM

BREZİLYA'DA BULUNDU! TAM 272 KİLOGRAM
Jack Daniels'ın sahibi, 22 milyar dolarlık teklifi reddetti
İŞ-YAŞAM

JACK DANİELS, 22 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ
Gebze-Halkalı banliyo hattı 2018'de tamamlanacak
İŞ-YAŞAM

BAKAN ARSLAN MÜJDEYİ VERDİ! SENEYE BİTECEK
"İzmir'e hem köprü hem tüp geçit yapılacak"
İŞ-YAŞAM

BAKAN AÇIKLADI! İZMİR BÖYLE OLACAK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme