Fed tutanakları yayınlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bankanın, gelecek verilerin ekonomideki yavaşlamanın geçici olmasını göstermesi durumunda "yakında" faiz artırabileceğine işaret etti.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,00'de sabit tutma kararını oybirliğiyle aldığı toplantının tutanaklarında, "Üyeler genel olarak bir sonraki sıkılaştırma adımını atmadan önce son dönemdeki yavaşlamanın geçici olduğunu gösteren daha fazla kanıt için beklemenin sağduyulu olacağına karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Tutanaklarda, ilk çeyrekte yaşanan yavaşlamanın muhtemelen geçici olduğunu düşünen "çoğu FOMC yetkilisinin ekonomik veriler beklentileriyle uyumlu gelirse sıkılaştırma için yakında bir adım daha atılmasının uygun olacağı hükmüne vardığı" belirtildi.



FOMC'nin mayıs toplantısına ilişkin tutanakları, Fed yetkililerinin sıkılaştırmanın hızı konusunda görüş ayrılığı yaşadığını yansıttı.

Tutanak metninde şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç üye, işsizliğin mevcut beklentilerin çok altına düşmesi ya da büyük ölçekli mali genişlemenin hayata geçirilmesi gibi FOMC'nin parasal sıkılaştırmanın kısmen daha hızlı olmasını değerlendirmesini gerektirebilecek şartlara işaret etti. Birkaç diğer üye ise iş gücü piyasasındaki gevşekliğin sürdüğü ve enflasyonun, işsizliğin uzun vadeli normalinin altına düşmesine çok hassas olmadığı gerekçesiyle faiz artışlarının mart ayında açıklanan projeksiyonlara kıyasla daha yavaş olabileceğini savundu."





Bununla birlikte 17 üyeli FOMC'deki çoğu yetkilinin kademeli faiz artışı yaklaşımına yönelik desteklerini yineledikleri de tutanaklarla birlikte kayıt altına alındı.

FOMC tutanaklarına Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosuyla ilgili tartışmalar da yansıdı.

Tutanaklarda Fed ekonomistlerinin, FOMC yetkililerine bilançonun öngörülebilir bir şekilde küçültülmesi konusunda brifing verdiği aktarıldı.

Fed'in bilançosunun, bankanın sahip olduğu hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların her üç ayda bir kademeli olarak artacak kotalar getirilmesi yönetimiyle azaltılmasına destek verildiği bildirildi.



Tutanaklarda, ayrıca "Neredeyse tüm FOMC üyelerinin, gösterge faiz oranının beklenen patikada kalması durumunda bilançonun küçültülmesine bu yıl içinde başlanmasını uygun bulduğu" kaydedildi

Bazı FOMC üyelerinin mali ve diğer politikalardaki değişiklikliklerin netlik kazanmasının ülke ekonomisinin geleceğine yönelik belirsizliği azaltacağı görüşünü içeren tutanaklarda, kürüsel risklerin ise azalmaya devam edebileceğine işaret edildi.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Haziran tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek. FedBaşkanı Janet Yellen ekonomik projeksiyonların ve faiz beklentilerinin güncelleneceği toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelecek.