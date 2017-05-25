İflas erteleme kararına ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası

GSD Yatırım Bankası’ndan aldığı 1.5 milyon TL kredinin son dilimi olan 320 bin TL krediyi kullandığı gün, “borca batık” olduğu gerekçesiyle iflas erteleme için yönetim kurulu kararı alarak mahkemeden 1 günde iflas erteleme kararı aldıran B.T. Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Türeci hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “nitelikli dolandırıcılık” suçundan dava açıldı.

GSD Yatırım Bankası’nın avukatı Engin Baltacı’nın 320 bin TL kredi kullandığı gün hakkında suç duyurusunda bulunduğu Türeci’nin yanı sıra şirketin satış ve pazarlama finansman müdürü Kaya Yılmaz Sayın, yeminli mali müşavir Aydın Karaağaçlı ile Maddox A.Ş. yetkilisi Ali Levent Simer de nitelikli dolandırıcılıkla suçlandı. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre toplam 4 sanık hakkında 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme, ilk duruşmanın eylül ayında yapılmasına karar verdi.

BORÇTAN KURTULDU

İddianamede, Türeci’nin iflas erteleme süreci şöyle anlatıldı: GSD Yatırım Bankası’ndan toplam 1.5 milyon TL kredi kullanan B.T. Satış ve Pazarlama A.Ş., kredi taksitlerinin bir kısmını ödedi. Şirket, son olarak 2 Mayıs 2016 tarihinde, GSD Yatırım Bankası’ndan son dilim olan 320 bin TL’lik krediyi kullandı. Aynı gün yönetim kurulu toplantısı yapılarak, “4 Mayıs 2016 tarihli (2 gün sonrası) ara bilançoya göre şirketin borca batık olduğu tespit edilmiştir” gerekçesiyle şirket avukatlarına “iflas erteleme” davası açması için yetki verilmesi kararlaştırıldı. 5 Mayıs’ta da Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas erteleme davası açıldı. 1 gün sonra 6 Mayıs’ta karar çıktı. Türeci, bankalardan kullandığı toplam 33.5 milyon TL kredi takibinden kurtulmuş oldu. Şirket yönetimi kayyuma devredildi

1.5 milyonu GSD Yatırım olmak üzere bankalardan toplam 33.5 milyon TL kredi kullandığı belirtilen Burak Türeci; Bodrum, Yunan adaları, Cannes’daki lüks eğlence yerlerinde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

YILMAZ: CEZALANDIRILSIN

GSD Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Yılmaz, dava açılmasından sonra yaptığı açıklamada “Hukukun kötüye kullanılmasına izin vermeyiz. Hukuku kötüye kullananların mutlaka ceza almalarını isteriz” dedi.