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İŞ-YAŞAM

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş gelişme

Kıdem Tazminatı Fonu çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunuldu. Çalışanlar kurulacak fondan birikimlerinin ister tamamını isterse ihtiyacına göre parça parça çekebilecek.

25 Mayıs 2017 Perşembe, 08:26:52 Güncelleme: 08:40:36

Çalışma Bakanlığı'nca teknik çalışmaları tamamlanan Kıdem Tazminatı Fonu çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu. Kıdem tazminatının ana hatları Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılacak toplantıda netleştirilecek. Ardından da işçi-işveren sendikalarının da yer aldığı Üçlü Danışma Kurulu ile paylaşılacak.

Sabah'ın haberine göre milyonlarca kişiyi ilgilendiren çalışmada önemli detaylar yer aldı. Çalışanlar kurulacak fondan birikimlerinin ister tamamını isterse ihtiyacına göre parça parça çekebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çalışanların isterse 'kullanırım' diyeceği ama 5 yıl beklediğinde de şu kadar olacağını bileceği bir hesap olacak. Erken çekim ihtiyacı varsa çekecek. Yeni sistemde ikili güvence olacak" diye konuştu. Müezzinoğlu, "EKK bir ilave çalışma yapılmasını isterse yeniden yapılabilir" dedi. Birey hesabına dayalı sistemde ortak görüş oluşurken, sistem Bireysel emeklilik Sistemi şeklinde işletilecek. Bu hesaba devlet de katkı sunacak.Yeni sistemle biriken kıdem tazminatı devlete devredilecek. Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılması önlenecek. Çalışanın kıdemini kaybetme korkusu da ortadan kalkmış olacak. Sözleşmesi sona erdiğinde kıdem kazanmayanların da paraları birikmiş sayılacak.

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YORUMLAR 8
  • Misafir
    eyyy hükümet önce emekli maaşı hesaplama yöntemini değiştir sonra kıdem tazminatına el at. 2000 öncesi asgari ücretden emekli olan 1.400 ti alıyor 2008 yılı sonrası emekli olan 850 tl alıyor , hep laf ebeliği icraat yok, mevzu milletvekilerinin emekliliği olsa bir hafta demez düzeltirdiniz.
  • Misafir
    15 yılda 1,kdem işini halletsin 2,emekli yaşını 48-50 ye ceksin 3, emekli olana taban fiyat koysun birkere ona oy veren köy kökenli fakir fukarayı düşün reis allah rızası için. senin için ölen biz bizi öldüren sen yapma bunu eski iktıdarlarlandan ne farkın kaldı.
  • Misafir
    yav kurban olayım işten çıksakta tazminatımız fonda dursun istediğimiz zaman çekelim bir kerede işçiyi koruyun ne olur. buna ihtiyacımız var.
  • Misafir
    o kesinti de işçiden olur muhtemelen
  • Misafir
    Çalışan piskolojisi için muhteşem bir şey.bütün projelerden daha önemli bir olay.Allah ülkemize güç versin.Milletin yüzü gülecek artık.
  • Misafir
    bırakın bunuda taşeron olayını çözün. nerde kadro. seçim zamanı gündemden düşmüyor seçimden sonra taşeronun t si gündemde olmuyor. insanlarla dalga geçmeyin herkes biliyor. ne olduğunu
  • Misafir
    güzel haber devlet yavaş yavaş baba oluyor
  • Misafir
    oyak gibimi olacak o zaman güzel
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