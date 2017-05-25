Moody's, Çin
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Çin'den kredi notunu düşüren Moody’s'e tepki

Çin, kredi notunu düşüren uluslararası reyting kuruluşu Moody’s’i, "ülkenin karşılaştığı ekonomik zorlukları abartmak, reform çabalarını küçümsemek ve uygun olmayan metodoloji kullanmakla" suçladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:47:16 Güncelleme: 09:49:22 AA

Çin Maliye Bakanlığı’nın sitesinden yapılan açıklamada, Moody’s’in, Çin'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunu "Aa3"ten "A1" seviyesine düşürmesi ve görünümünü de negatiften durağana çekmesine, "Ülke ekonomisinin karşılaştığı zorluklar fazla büyütülüyor. Arz yönlü reform çabaları hafife alınıyor” ifadeleriyle tepki gösterildi.

Açıklamada, Moody’s’in 1989’dan bu yana ilk defa Çin’in kredi notunu düşürmesine ilişkin, Çin’in kredi derecelendirmesinde uygun olmayan bir metodoloji kullandığı kaydedilirken, bu yıl başında ülke ekonomisinin iyi bir başlangıç yakaladığı ve ekonomik reformların işe yaradığı belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 6,9 büyüyerek, ekonominin genişleme hızının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,2 arttığı ifade edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün Çin'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "Aa3"ten "A1" seviyesine düşürüldüğünü, görünümünün de negatiften durağana çekildiğini açıklamıştı.

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