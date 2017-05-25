BNP Paribas
İŞ-YAŞAM

Fransız BNP Paribas, 350 milyon dolar ceza ödeyecek

Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas, döviz kurlarının manipüle edildiğine dair New York’ta yürütülen soruşturmada 350 milyon dolar ödemeyi kabul etti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:38:26 Güncelleme: 10:40:43 HABERTURK.COM

BNP Paribas, New York Finansal Hizmetler Departmanı’nın yürüttüğü soruşturmada, Londra ve New York’taki yetkilileri aracılığıyla yatırımcıları döviz kurları konusunda yanlış yönlendirmekle suçlanıyordu.

New York Finansal Hizmetler Departmanı, 2007 ve 2013 arası dönemde BNP Paribas yetkililerinin New York ve diğer ticaret merkezlerindeki sohbet odalarına katılarak günlük gösterge oranlarını manipüle ettiklerini tespit etmişti. Soruşturmada ayrıca BNP Paribas yetkililerinin gizli müşteri bilgilerini diğer bankaların çalışanlarıyla paylaştıkları da belirlenmişti.

BNP Paribas, soruşturma kapsamında 350 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Banka yaptığı açıklamada, hatalı uygulamalardan dolayı üzgün olduğunu ve kurum içi kontrolün arttırıldığını bildirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Borsa günü rekorla kapattı
İŞ-YAŞAM

Borsa günü rekorla kapattı
Kıdem tazminatı ile ilgili flaş gelişme
İŞ-YAŞAM

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş gelişme
İflas erteleme kararına ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası
İŞ-YAŞAM

1 günde iflas ertelemeye dolandırıcılık davası
FED tutanakları yayınlandı
İŞ-YAŞAM

Merakla beklenen FED tutanakları açıklandı! Peki ...
Ekonomi Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması
İŞ-YAŞAM

Ekonomi Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması
Bakan Çelik işsizlere müjdeyi verdi
İŞ-YAŞAM

İşsizlere müjde! 2.700 kişi alınacak!
Tahıl ve meyve üretiminde artış bekleniyor
İŞ-YAŞAM

TÜİK AÇIKLADI: ARTIŞ BEKLENİYOR
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (25.05.2017)
İŞ-YAŞAM

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

BTK: Soyulmak istemiyorsanız tatilinizi paylaşmayın
İŞ-YAŞAM

TATİLE ÇIKACAKLAR İÇİN BTK'DAN ÇOK ÖNEMLİ UYARI
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
İŞ-YAŞAM

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ VERİLDİ
23 milyon ABD’li sigortasız kalabilir
İŞ-YAŞAM

MİLYONLARCA ABD’Lİ SİGORTASIZ KALABİLİR
Fransız BNP Paribas, 350 milyon dolar ceza ödeyecek
İŞ-YAŞAM

FRANSIZ DEVİNE ÇOK AĞIR CEZA
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme