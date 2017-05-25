Fransız BNP Paribas, 350 milyon dolar ceza ödeyecek

BNP Paribas, New York Finansal Hizmetler Departmanı’nın yürüttüğü soruşturmada, Londra ve New York’taki yetkilileri aracılığıyla yatırımcıları döviz kurları konusunda yanlış yönlendirmekle suçlanıyordu.

New York Finansal Hizmetler Departmanı, 2007 ve 2013 arası dönemde BNP Paribas yetkililerinin New York ve diğer ticaret merkezlerindeki sohbet odalarına katılarak günlük gösterge oranlarını manipüle ettiklerini tespit etmişti. Soruşturmada ayrıca BNP Paribas yetkililerinin gizli müşteri bilgilerini diğer bankaların çalışanlarıyla paylaştıkları da belirlenmişti.

BNP Paribas, soruşturma kapsamında 350 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Banka yaptığı açıklamada, hatalı uygulamalardan dolayı üzgün olduğunu ve kurum içi kontrolün arttırıldığını bildirdi.