pide fiyatı
İŞ-YAŞAM

İstanbul için pide fiyatı belli oldu

İstanbul'da pide fiyatı belli oldu. Buna göre 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruştan satılacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:02:00 Güncelleme: 12:33:33 DHA

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)'nin kararına göre, İstanbul'da 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruşa satılacak.

DHA'ya açıklama yapan İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, "Bu sene herkes merak ediyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bu sene pideye zam vermedik. Çünkü girdi maliyetlerinin bize intikali daha halen sağlanmadı. Ondan dolayı bu sene de İstanbul'da 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruş, 350 gram susamlı yumurtalı pide 2 lira, 500 gram susamlı yumurtalı pide 3 lira, 1000 gram susamlı yumurtalı pide 6 liradan satılacak. Geçen yılki fiyatla aynısı devam ediyor. Fırıncılarımızın bu konuda anlayış göstereceğine inanıyoruz. Diğer iller kendi birliklerinde zam tekliflerini değerlendiriyorlar" dedi.

Ankara'da ise 300 gram pide bu Ramazan'da 2 lira olacak. Türkiye genelinde ise gram ve fiyatlar il ilçe bazında değişebilecek. Kilosu 6 lirayı geçmeyecek.

PEKİ HALK EKMEK'TE PİDE FİYATLARI NE KADAR?

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi. Alınan bilgiye göre Halk Ekmek'te 350 gr. pide, geçen yılki gibi 85 kuruştan satışa sunulacak. 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir
    Ramazan pidesi 1 tl olsun bereketli olsun
  • Misafir
    oh mis bide sira beklemek olmasa
  • Misafir
    Böyle kararlar alınıyor ama yine de bazı semtlerde 2.50 TL
  • Misafir
    hoş geldin ya Şehri Ramazan
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