Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu

Çanakkale'de, hukuki sorunları nedeniyle seferden men edilerek demirletildiği Bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, adaya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için ilgi gösterdiği cazibe merkezi haline geldi.
Adayı ziyaret eden turistler, sosyal medya hesapları ve fotoğraf paylaşım uygulamalarında "#MercyGod", "#HayaletGemi", "#BozcaadaGemi" şeklindeki "hashtag"leri ile yüzlerce paylaşımda bulundu.
Video tutkunları gemiyi "drone" ile birçok kez havadan görüntülerken, buraya çıkmayı başarabilenler ise yaşam mahallinden mürettebat kamaralarına, mutfaktan köprü üstüne, ambar kapaklarından makine dairesine kadar çok sayıda noktada çekim yaptı.
Düğün fotoğrafları için Bozcaada'ya gelenlerin de ilk tercihi, Beylik Koyu'ndaki gemi oldu. Çekilen fotoğraflar yine sosyal medyada en çok beğenilen Bozcaada içerikleri arasına girdi.
Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev geminin, adanın en güzel koylarından biri olarak kabul edilen Beylik Koyu'na yaklaşık 3 yıl önce "davetsiz misafir" olarak geldiğini hatırlattı.