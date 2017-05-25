İŞ-YAŞAM

Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:15:06 AA

Hukuki sorunları nedeniyle seferden men edilerek demirletildiği Bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için tercih ettiği cazibe merkezine dönüştü

  • 1 Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu
    1 | 19

    Çanakkale'de, hukuki sorunları nedeniyle seferden men edilerek demirletildiği Bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, adaya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için ilgi gösterdiği cazibe merkezi haline geldi.

  • 2 Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu
    2 | 19

    Adayı ziyaret eden turistler, sosyal medya hesapları ve fotoğraf paylaşım uygulamalarında "#MercyGod", "#HayaletGemi", "#BozcaadaGemi" şeklindeki "hashtag"leri ile yüzlerce paylaşımda bulundu.

  • 3 Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu
    3 | 19

    Video tutkunları gemiyi "drone" ile birçok kez havadan görüntülerken, buraya çıkmayı başarabilenler ise yaşam mahallinden mürettebat kamaralarına, mutfaktan köprü üstüne, ambar kapaklarından makine dairesine kadar çok sayıda noktada çekim yaptı.

  • 4 Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu
    4 | 19

    Düğün fotoğrafları için Bozcaada'ya gelenlerin de ilk tercihi, Beylik Koyu'ndaki gemi oldu. Çekilen fotoğraflar yine sosyal medyada en çok beğenilen Bozcaada içerikleri arasına girdi.

  • 5 Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu
    5 | 19

    Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev geminin, adanın en güzel koylarından biri olarak kabul edilen Beylik Koyu'na yaklaşık 3 yıl önce "davetsiz misafir" olarak geldiğini hatırlattı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000