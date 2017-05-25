Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu

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"Tabii şu anda çevre açısından bir sıkıntı olmadı, görsel olarak da bizim Bozcaada'nın çok güzel bir koyuna geldi davetsiz misafir olarak ama şunu söyleyebilirim, insanlar buraya gelip fotoğraf çektiriyor, özçekim yapıyor. Burası Bozcaada ziyaretçileri ve misafirlerimiz için adeta bir cazibe merkezi haline geldi."