OrmaTurk
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ABD'li Ormat Türkiye'deki yatırımlarını büyütme kararı aldı

ABD merkezli jeotermal enerji şirketi Ormat Technologies Üst Yöneticisi Isaac Angel, Türkiye'de sektördeki en büyük tedarikçi olduklarını belirterek, "Bu yıl iştirakimiz olarak İzmir'de kurulan OrmaTurk fabrikasında, A'dan Z'ye tamamen Türk yapımı jeotermal türbini üretilebiliyoruz. Türkiye'deki jeotermal enerji beklenen şekilde gelişmeye devam ederse, bu fabrikayı da gelecek yıllarda büyütmeyi planlıyoruz." dedi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:23:49 Güncelleme: 13:25:25 AA

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Uluslararası Jeotermal Kongresi'nin (IGC Türkiye 2017) ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Angel, şirket olarak dünya genelinde işlettikleri en fazla jeotermal enerji santralinin ABD'de bulunduğunu ve aralarında Kenya, Guatemala, Guadalupe, Endonezya, Etiyopya'nın da yer aldığı pek çok ülkede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de ise jeotermal enerji santrallerine teçhizat sağladıklarını vurgulayan Angel, "Türkiye'de enerji santrali kuruyoruz. Son 10 yılda ülkedeki en büyük jeotermal enerji santrali tedarikçisiyiz. Türkiye'de işletmedeki jeotermal enerji santrallerinin yüzde 52'sinin tedarik ve kurulumunu gerçekleştirdik." bilgisini aktardı.

FABRİKA KURARAK BÜYÜME KARARI

Angel, Türkiye'de jeotermal enerji alanında yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte Ormat Technologies'in İzmir'de bir fabrika kurmaya karar verdiğine işaret ederek, "Ormat Technologies'in iştiraki olan OrmaTurk'te, yöneticiler de dahil olmak üzere tamamı Türk olan 25 personelimiz bulunuyor. Bu yıl iştirakimiz olarak İzmir'de kurulan OrmaTurk fabrikasında, A'dan Z'ye tamamen Türk yapımı jeotermal türbini üretebiliyoruz. Türbinlerin tamamen yerli olması nedeniyle Türk hükümetinden destek de alabiliyoruz. Bu tesiste, bir jeotermal türbinin Türkiye sınırlarında üretilebilmesi için gereken tüm ekipmanlar mevcut." diye konuştu.

OrmaTurk'un ülkeye know-how getirilmesine de katkı sağlayacağına değinen Angel, "Türkiye'deki jeotermal enerji gelişimi beklenen şekilde gelişmeye devam ederse, bu fabrikayı da gelecek yıllarda büyütmeyi planlıyoruz. 2017 ve 2018'de Türkiye'de 11 yeni jeotermal enerji santralini kurup teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu fabrikanın İzmir bölgesindeki istihdam ve sosyal gelişmeye de katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIM OLANAKLARI ARAYIŞI

Angel, Türkiye'de her zaman yeni yatırım olanakları aradıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin jeotermaldeki en güçlü yanı, ülkede bir jeotermal enerji santralinin kurulması için gerekli olan tüm bileşenlerin bulunması. Bunun da ötesinde, jeotermal projelerinde riskin azaltılmasını sağlayan yasal düzenlemelerle hükümet desteğinin de bulunması büyük önem taşıyor. Çünkü, jeotermal projelerinde belirgin riskler var. Dolayısıyla, hükümetin son 10 yılda yaptığı gibi riskin azaltılması için elinden geleni yapması çok kritik ve bunun devam etmesini temenni ediyorum."

Resmi açılışı 22 Mayıs'ta yapılan OrmaTurk fabrikası, yıllık 20 türbin üretme kapasitesine sahip bulunuyor.

Son 7 yılda sektörde büyük gelişme gösteren Türkiye’nin 2008 yılında 30 megavat olan jeotermal kurulu güç kapasitesi, 2017'nin nisan ayı itibarıyla 850 megavatı aştı.

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