Rahmi Koç'un çizimleri gün yüzüne çıktı

Koç Holding'in kurumsal dergisi Bizden Haberler'in yeni sayısı yayımlandı. Dergide Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un, Koç Topluluğunun 91. kuruluş yıl dönümüne özel "Mustafa" imzalı çizimleri "RahmiM. Koç'un Çizgileriyle Geçmişe Çok Özel Yolculuk" başlığıyla yer aldı.

Koç'un bir röportajında "Bu konumda olmasaydınız, ressam olacağınız doğru mu?" şeklindeki soruya, verdiği şu cevap hatırlatıldı:

"Bu konumda ressam olur muydum, onu bilemiyorum. Eskiden karikatür yapardım. Londra’da talebeliğim esnasında da suluboya dersi almıştım. Seyahatlerde kara kalem adaların, yerlerin, limanların resmini yaparım. Aman aman bir ressam değilim, aman aman bir karikatürcü de değilim ama kendi kendime yaptıklarımdan zevk alıyorum."

Koç'un iş adamı kimliğinin yanı sıra, sanata olan tutkusu, koleksiyonerliği, kültür ve seyahat merakıyla da tanındığının aktarıldığı dergide, özel çizimlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Rahmi M. Koç'un resim uğraşısı kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, belki de ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Koç Topluluğu'nun 91 yıllık tarihinden seçtiği ve şöminesinin üstünde, her zaman gözünün önünde duran sembol objeleri yorumladığı resimler, hem bu büyük hikayenin akılda kalan anlarına hem de geçmişin naif duyarlılığına ışık tutuyor. Koç'un, yılların birikimini yansıtan bu resimler için tercih ettiği imza ise bir başka unutulmaz değerin anısını yaşatmayı amaçlıyor."

Dergide, Koç'un traktörden otomotive kadar Koç Topluluğu'nu anlatan 5 çizimine yer verildi.

"KÜRESEL VİZYONLA YÖNETİLMELİYİZ"

Derginin son sayısında, Koç Topluluğu'nun her yıl yinelenen stratejik plan sürecinin holding ve topluluk şirketlerinin üst düzey ve stratejik plan sürecinden sorumlu yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleşen toplantı ile başladığı aktarıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun yaptığı belirtilirken, Çakıroğlu'nun konuşmasına yer verildi.

Buna göre, konuşmasına, dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve siyasi konjonktürün belirsizliğine dikkati çekerek başlayan Çakıroğlu, bu ortamda varılmak istenen konum ve rotanın belirlenmesinin daha da önem taşıdığını dile getirdi.

Topluluk şirketlerinden 5-10 yılı kapsayan, hatta daha ötesine geçen vizyonlarını ve bunların hayata geçirilmesini mümkün kılacak ana stratejilerini belirlemelerini beklediğini ifade eden Çakıroğlu, topluluğun küresel vizyon ile yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"HÜKÜMETİN TEŞVİK PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRİN"

Çakıroğlu, sürdürülebilir ve karlı büyümeyi destekleyen ana unsurları teknoloji sahipliği, inovasyon yetkinliği ve marka yönetme becerisi olarak sıralarken, Koç Holding portföyünün sektörler, coğrafi faaliyet alanları ve risk profilleri bakımından dengeli bir şekilde yönetilmesinin şart olduğunu vurguladı.

"Yurt dışında büyüme ve yatırım imkanlarının aktif bir şekilde değerlendirilmeye devam edilmesi gerekiyor." ifadesini kullanan Çakıroğlu, bununla beraber, küresel vizyonun sadece yurt dışı faaliyetler ve yatırımlarla sınırlı olmayıp, işlerin tamamında global seviyede rekabetçi üstünlük oluşturmanın önemli olduğunu bildirdi.

Çakıroğlu, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde yatırım fırsatlarının, yakın sektörler veya tamamen yeni alanlar da göz ardı edilmeden, aktif olarak değerlendirildiğini kaydederek, hükümetin yeni teşvik programının da önemine dikkati çekerek, şirketlerden bu kapsamdaki fırsatları değerlendirilmelerini beklediğini bildirdi.

Topluluk genelinde gerçekleştirilen dijital dönüşüm projesi çerçevesinde veri analitiği, yapay zeka, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi kavramların çalışıldığını belirten Çakıroğlu, topluluğun sahip olduğu varlıklardan ilave değer yaratmanın ve hızla değişen rekabet ortamında şirketlerin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

"TÜRKİYE AB STANDARTLARINDA VERİ KORUMAYA KAVUŞTU"

Dergiye röportaj veren Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri Kenan Yılmaz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş dünyasında yeni bir dönem başladığını belirterek, kanunun 7 Nisan 2016'da bazı hükümler hariç yürürlüğe girmesi ile birlikte Koç Holding olarak uyum çalışmalarına hız verildiğini bildirdi.

Yılmaz, "7 Ekim 2016 itibarıyla cezai hükümler dahil tüm hükümlerin yürürlüğe girmesi ile şirket KVK Politikamızı ve Genel Aydınlatma metnimizi web sitemize koyarak çalışanlar dışındaki paydaşlarımızı kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket ettiğimiz konusunda, politikalarımızın neler olduğu, kimlerin hangi verilerini, hangi amaçlarla işlediğimiz ve kimlerle paylaştığımız, politikalarımızı nasıl yönettiğimiz hususlarında genel olarak bilgilendirdik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Türkiye'ni AB standartlarında bir veri korumaya kavuştuğunu kaydetti.