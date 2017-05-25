Antalya'ya gelen İsrailli turist sayısı yüzde 60 arttı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geçen yıl Antalya'ya gelen İsrailli turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 60 artış sağlandığını, bu seneki otel ve uçak rezervasyonlarının geçen yıla kıyasla aynı oranda bir artış yaşanacağını gösterdiğini söyledi.

Temaslarda bulunmak için beraberindeki turizm ve ticaret heyetiyle İsrail'e gelen Karaloğlu, Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından Tel Aviv Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Kemal Ökem'in de katıldığı kahvaltının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, İsrail ve Türkiye arasında turizm açısından en iyi yılın 2008 olduğunu belirterek, "İsrail'den Türkiye'ye 2008 yılında 558 bin turist geldi. Bunların yaklaşık 330 bini Antalya'yı ziyaret etti. Geçen sene ise 169 bin İsrail vatandaşı Antalya'ya seyahat için geldi. 2015 ile 2016'yı kıyasladığımızda Antalya'ya gelen İsrailli turist sayısında yüzde 60'lık bir artış var. Bu seneki uçak ve otel rezervasyonlarına baktığımızda bu yüzde 60'lık artışın 2017'de de devam edeceğini görüyoruz." dedi.

Kısa bir sürede 2008 yılındaki İsrailli turist sayısını yakalamayı hedeflediklerini ifade eden Karaloğlu, "Hedefimiz İsrail ile zirve yaptığımız 2008'deki 330 bin rakamını tekrar yakalamak. Onun için buradayız. İsrail vatandaşlarını tekrar Antalya'ya davet ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu yıl ve gelecek yıl 2008'deki rakamları aşmış oluruz." ifadelerini kullandı.

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THY ANTALYA-TEL AVİV ARASINDA TARİFELİ SEFERLERE BAŞLAYACAK

Antalya'yı İsrailli turistler için cazip kılan en önemli özelliklerinden birinin de yakın olması olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Biz akşam uçağa Antalya'dan bindik ve 50 dakika sonra Tel Aviv'deydik. Antalya'dan uçakla Ankara'ya gitmek istesek de 50 dakikada varacaktık. Yani Antalya ile Ankara arası kadar bir mesafemiz var. Antalya ile Tel Aviv arasında direk uçuşların olması da büyük bir avantaj. Şimdi Türk Hava Yollarının (THY) bu iki şehir arasında tarifeli uçuş çalışması var. İnşallah bu başladığında Antalya-Tel Aviv arası ulaşımı çok daha kolay ve konforlu olacak." dedi.

Antalya'da önemli Kruvaziyer limanlarının da bulunduğunu belirten Karaloğlu, yılda yaklaşık 500 Kruvaziyer gemisinin Antalya'ya geldiğini söyledi.

ANTALYA AKDENİZ'İN TURİZM BAŞKENTİ KONUMUNDADIR

İsrail'i ziyaret etmelerinin amacının Antalya'yı tanıtmak ve İsrailli turistleri şehre davet etmek olduğunu belirten Karaloğlu, Antalya'nın hem Avrupa'da hem de dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğunu aktardı.

Antalya'nın Akdeniz'in turizm başkenti konumunda olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde 22 bin km yüz ölçümü olan, nüfus ve ekonomik büyüklük bakımından Türkiye'nin beşinci büyük şehridir. Sahil boyunda yer alan 2 bin 500 turistik tesiste yaklaşık 650 bin yatak kapasitesine sahiptir. Yine sahillerinde mavi bayraklı plajları ve marinaları bulunan dünyanın en önemli turizm merkezidir. Antalya'da 404 tane 5 yıldızlı otel ve tatil köyü, 280 tane 4 yıldızlı otel ve tatil köyü var. Bu özellikleriyle Antalya Akdeniz'in turizm başkenti konumundadır."

Antalya'nın her sene 12 milyon yabancı turisti ağırladığını ifade eden Karaloğlu, "Şehirde 2 tane uluslararası havalimanı var. Antalya'nın sadece denizi, güneşi ve kumu yok tabi, burası aynı zamanda çok önemli bir kültür ve medeniyet merkezi. Çok sayıda antik şehir, antik tiyatro, arkeolojik alanlar ve koruma altına alınmış çok sayıda mekanla aynı zamanda tarih ve kültür turizminin çok önemli bir merkezidir." diye konuştu.