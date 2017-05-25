Ev dışı tüketim pazarı araştırmasının sonuçları açıklandı

‘Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği’ (ETÜDER), Ipsos Araştırma Şirketi ortaklığıyla hayata geçirdiği Food Service Monitor 2016 adlı ev dışı tüketim pazarı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin 7 büyük ilinin 81 ilçesindeki 2 bin 751 sokak ve 92 bin 948 ev dışı tüketim noktasını temsilen seçilen 2700 EDT noktasında yapılan araştırmaya göre, 2016 yılsonu itibariyle ev dışı tüketim harcaması 2015 yılına göre 11 milyar TL gerileyerek 44 milyar TL oldu. Türkiye’de bir kişinin ortalama ev dışında yaptığı yıllık harcama da 723 TL'den 528 TL'ye (150 dolar) düştü.

2016 yılında bu rakam Avrupa’da 4 bin 265 TL (1198 dolar), ABD’de ise 7 bin 233 TL’ye (2.026 dolar) ulaştı.

EN BÜYÜK İSTANBUL

Ev Dışı Tüketimde il performanslarına göre İstanbul toplam cironun yüzde 41’ini oluşturuyor. İstanbul’u İzmir, Antalya, Ankara, Bursa ve Muğla illeri takip ediyor.

2016 yılı verilerine göre geçtiğimiz yıl turizmde yaşanan sorunlardan en çok etkilenen iller Antalya ve Muğla olurken, bu durum ev dışı tüketim sonuçlarına da yansıdı. Antalya'da toplam ciro yüzde 19 düşerken, Muğla'daki düşüş yüzde 15 oldu. İstanbul'da cirolar yüzde 6, Ankara'da ise yüzde 8 geriledi. Ev dışı tüketimin arttığı tek il ise iç turizmdeki hareketlilik sayesinde İzmir oldu.

Ipsos ile gerçekleştirdikleri araştırmanın Türkiye ev dışı tüketim sektörünü inceleyen tek ve en kapsamlı çalışma olduğunu belirten ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz, “Türkiye’de ev dışı tüketim sektörünün büyüme ortalaması geçtiğimiz senelere baktığımızda Dünya ve Avrupa ortalamalarının hep önündeydi fakat geçtiğimiz sene ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi, terör saldırıları sonrasında turizmde yaşanan sorunlar sektörümüzün bu sene geçtiğimiz seneye göre

daralmasına sebep oldu” dedi.

Sektördeki bu daralmanın dönemsel olduğuna vurgu yapan Melih Şahinöz, “Sektör ortalama her yıl yüzde 10-15 büyüyordu. Dünya da sektörün büyüklüğü 2.934 Milyar Euro, Amerika Kıtası 1.1138 Milyar Euro, Avrupa pazarı ise 594 Milyar Euro. Hanelerin tüketim harcamalarının dağılım oranlarını ABD ve Avrupa ile karşılaştırdığımızda EDT sektörünün daha çok gelişeceğini görüyoruz” diye konuştu.

ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Nevra Eker Güryel

EV DIŞI TÜKETİMDE ASLAN PAYI GIDADA



Ev dışı tüketim noktalarının alımlarının yüzde 58’i gıda, yüzde 40’ı içecek, yüzde 2’si ise temizlik ve kağıt ürünlerinden oluşuyor.

Ev dışı tüketim harcamalarının yarısından fazlası restaurantlar ve fast food mekanlarında yapılıyor. Tüketimin, yüzde 27’si restaurant, yüzde 30’u fast food, yüzde 14’i otel, yüzde 7’si cafe, yüzde 2’si eğlence, yüzde 7’si pastane, yüzde 4 eğitim kurumu, yüzde 4 büfe/kiosk, yüzde 4 catering mekanların da gerçekleştiriliyor.

Ev dışı tüketimde içecekler kategorisinde gazlı meşrubatlar yüzde 31, ayran yüzde 16, su yüzde 15, kahve yüzde 11, çay ise yüzde 10’luk paya sahip.

En fazla daralan kanallar otel, büfe/kiosk ve restaurant oldu. Restoranlar arasında da lüks segmentte hizmet verenler en büyük kaybı yaşadı.