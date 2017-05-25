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Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamalara ilişkin açıklama yaptı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:39:02 Güncelleme: 18:42:23 AA

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların iptaline yönelik kararnamenin bir hafta içinde hazır olacağını söyledi.

Dvorkoviç, Kazan şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümetin kararnamesi bir hafta içinde hazır olacak." dedi.

Türkiye ile Rusya'nın domates sevkiyatı konusunda görüşmelere devam ettiğini belirten Dvorkoviç, Rus buğdayına yeni kısıtlama getirildiği haberlerinin Ankara tarafından yalanlandığını hatırlattı.

Türkiye ile Rusya arasında 22 Mayıs'ta ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalanmıştı.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye ile ticarette kısıtlamaların kaldırılması kararının hızlı bir şekilde hayata geçeceğine vurgu yaparak, "Gerekli belgeler hazırlanacak, ben de onları imzalayacağım" demişti.

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