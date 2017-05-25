Bülent Tüfenkci
İŞ-YAŞAM

Bülent Tüfenkci'den et fiyatları ile ilgili açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Ramazan ayında et fiyatları yükselecek mi?' sorusuna cevap verdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 21:01:31 Güncelleme: 21:03:58 İHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ramazan ayında et fiyatlarının yükseleceğine dair yapılan değerlendirmeler hakkında açıklamada bulunarak, "Ben bu tür spekülasyonlara inanamıyorum. Fiyatlarının kontrol altına alınarak aşağıya çekilmesiyle bu konudaki spekülasyonların da son bulacağına inanıyorum" dedi.

İHA'nın haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rekabet Kurumu Başkanlığı İstanbul Temsilcili binasının açılış törenine katıldı. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, Ramazan ayında et fiyatlarının yükseleceğine dair yapılan değerlendirmeler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tüfenkci, et fiyatlarınında herhangi bir artış olmayacağının müjdesini verdi.

Tarım bakanlığının bu konuda adımlar attığını söyleyen Bakan Tüfenkci, "Canlı hayvanda biz gümrük vergilerini sıfırladık. Ayrıca tarım bakanlığımız et balık kurumu vasıtasıyla ciddi anlamda hem et ithalatı yapıyor hem canlı hayvan ithalatı yapıyor. Ben bu tür spekülasyonlara inanamıyorum. Ben bu tür hareket edenlerin zarar edeceğine inanıyorum. Şimdi özellikle et balık kurumunun ithalatının bu anlamda hızlanmasıyla beraber bunun gerçekleşmeyeceğini şimdiden söyleyebilir. Zaten biz kontrol ediyoruz piyasaları. Bizim ithalatımızı sürekli bu anlamda canlı hayvan noktasına getirmememiz lazım. Kendi üretimlerimizi yapmamız lazım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu noktada gerekli çalışmaları yapıyorlar üretim bölgelerinin belirlenmesi oradaki üreticilere desteklerin artmasıyla beraber yem fiyatlarının kontrol altına alınarak aşağıya çekilmesiyle beraber bu konudaki spekülasyonların da son bulacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Rusya ile yaşanan "Domates" diplomasisinin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Bakan Tüfenkci, "Zaten domates bir sembol oldu. Aslında Türkiye'nin ihracat payına baktığımızda domatesin çok bir anlamı yok ama yine zaman içerisinde Rusya ile ilişkilerimiz normalleşti. Artık dolayısıyla tarım ürünlerinde ve diğer kısıtlamaların yüzde 90'ına yakını kalktı ve biz normal ticaretimizi yapıyoruz. Rusya ile ticaretimizde hedeflerimiz var ve biz bunu yakalayacağız. Domates noktasında da başbakanımızın da ifade ettiği gibi Rusya kendi domatesini üretmeye başladığını ifade ederek biraz daha koruma tedbirlerinin devamını istiyor. Biz domatesimizin pazar sorununun olmadığını düşünüyoruz. Baktığımız zaman hem iç piyasadaki talep hem dış piyasada ki talebi karşılayabilecek kapasitemiz var" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tüfenkci: Ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı ülke olacağız
İŞ-YAŞAM

"Ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı ülke ...
Kuru fasulye ve kırmızıbibere ithalat önlemi
İŞ-YAŞAM

Fiyatı artanlara ithalat önlemi
Karekodlu çek sayısı 5,5 milyonu geçti
İŞ-YAŞAM

Ocak ayından itibaren sayısı 5.5 milyonu geçti
Bakan Tüfenkci, Perpa Ticaret Merkezi'nde esnafla buluştu
İŞ-YAŞAM

"2017 yılında yüzde 4.5'lik oranın üzerine çıkacağız"
Bakan Tüfenkci'den Halkbank açıklaması
İŞ-YAŞAM

Bakan Tüfenkci'den Halkbank açıklaması
Özlü: O maddeyi çıkarırız
İŞ-YAŞAM

Zeytinliklerle ilgili flaş açıklama
İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
İŞ-YAŞAM

KÖTÜ PATRONLARIN EN BÜYÜK HATASI
Rusya'dan Türkiye açıklaması
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Ev dışı tüketim pazarı araştırmasının sonuçları açıklandı
İŞ-YAŞAM

EN ÇOK ANTALYA VE MUĞLA'YI VURDU
Bakan Özlü: İlk yerli otomobil 2019'da piyasada
İŞ-YAŞAM

YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Bülent Tüfenkci'den et fiyatları ile ilgili açıklama
İŞ-YAŞAM

BAKAN'DAN ET FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Çimento sektörünün ihracat hedefi 500 milyon dolar
İŞ-YAŞAM

HEDEF 500 MİLYON DOLAR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme