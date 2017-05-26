Kişi başı geliri en yüksek meslek grupları açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sektörler bazında ayrıntılı olarak açıkladığı yeni istatistiklere göre Türkiye’de en çok kazananlar arasında bomba, füze, dinamit ve havai fişek üreticileri de yer alıyor. Başkanlığın 2015 vergi beyannamelerinden derleyerek yaptığı çalışmaya göre Türkiye’de en çok faktoring işi yapan kişiler ile borsa aracı kurumu olanların kişi başı gelirleri dolayısıyla vergileri yüksek oldu. Faktoring hizmeti yapan kişilerin yıllık geliri 1 milyon 605 bin lirayı buldu.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın yazısına göre, ikinci sırada aracı kurum sahipleri veya çalışanlarının gelir vergileri yer alırken hindistancevizi ve hurma yetiştirenler reel sektörde faaliyet gösterip de en fazla gelir ve vergi beyan edenlerde başı çekti. Akü ile sıcak hava balonu imalatçıları ve noterler ile yeminli mali müşavirler de en çok kazandıran ilk 10 arasında göz doldurdu.

İKİ AYRI DALDA İLK 25’TE YER ALDILAR

Fakat yeni istatistiklerde en çok ilgi çeken hem dinamit ve havai fişek hem de bomba ve füze üreticisi kişilerin gelir beyanlarının ilk 25 arasında bulunması. Dinamit üreticileri yıllık 255 bin liralık gelir beyanı ile 9’uncu sırada yer alırken 22’nci sırada bomba füze ve mühimmat üreticileri geldi.

İşçi ve işveren sendikaları ile işçilere iş bulmak için açılan iş bulma acentelerinin yıllık 155 bin liralık gelir ile en çok kazananlar arasında yer almaları en büyük tezatlardan birini oluşturdu.

Tüccarı bile geride bıraktı, verginin hamallığını yaptılar

Yeni rakamlara göre en dikkat çeken diğer meslek dalı ise hamallık oldu. Hamallar ortalama 29 bin lira kazandıklarını beyan ederken toplam 2 bin 98 meslek arasında 393’üncü oldular. Hamalların beyan edip ödedikleri vergi 1.705 meslek dalını geride bıraktı. Üstelik hamaldan daha fakirlerin arasında, altlarında lüks araçları ile hava atan birçok meslek dalı da bulunuyor. Örneğin narenciye toptan ticareti yapanlar 24 bin lira, meyve sebze toptan ticareti yapanlar ile tütün ürünleri toptan ticareti yapanlar da 24 bin, kürk deri ticareti yapanlar 20 bin lira civarında yıllık kazançları olduğunu bildirdi.

BOMBA VE DİNAMİT ÜRETİCİLERİ

Dinamit ve havai fişek üreticilerinin yıllık kazançları 255 bin lirayı buldu. Bomba ve füze üretenler önceki yıl kişi başına 27 bin lira gelir beyan edip 5 bin lira gelir vergisi öderken 2015’te beyanları 115 bine çıktı ve her bir meslek mensubu 32 bin 679 lira gelir vergisi ödedi. Domuz yetiştiren bir şirketin kazancının sürekli yüksek olması da ilginçti. Bombacı kişi başı 115 bin dinamitçi 255 bin kazandı