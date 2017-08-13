İŞ-YAŞAM

Türkiye'de en çok kazandıran meslekler

26 Mayıs 2017 Cuma, 09:24:45

  • 1 Türkiye'de en çok kazandıran meslekler
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    HT GAZETE / Rahim AK

    Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak Türkiye’de en çok kazanan meslekleri belirledi. Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı. 

    İşte Türkiye'de en çok kazandıran 46 meslek ve yıllık ortalama kazançları...

  • 2 Türkiye'de en çok kazandıran meslekler
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    Faktoring hizmetleri

    Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

  • 3 Türkiye'de en çok kazandıran meslekler
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    Aracı kurumlar

    Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

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  • 4 Türkiye'de en çok kazandıran meslekler
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    Hindistan cevizi, hurma, palmiye

    Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

  • 5 Türkiye'de en çok kazandıran meslekler
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    Akü imalatı

    Kişi başı yıllık kazanç: 820.363 TL

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YORUMLAR 18
  • Misafir 1 dakika önce
    Ölelim biz hiç birini yapamıyoruzz
  • Misafir 25 Temmuz 2017 Salı 16:39
    keni işini yapa bilen kazanır elin işinde çalışmak hep aynı noktada sektirir
  • Misafir 26 Mayıs 2017 Cuma 17:00
    "yıllık kazanç"="bu alanda kazanılan yıllık toplam para" / "bu alanda faaliyet gösteren kişi sayısı" . Buna göre domuz yetiştiricisi az olduğundan kişi başı yıllık kazanç yüksek.
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