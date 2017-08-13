İŞ-YAŞAM
Türkiye'de en çok kazandıran meslekler
26 Mayıs 2017 Cuma, 09:24:45 | Güncelleme: 13 Ağustos 2017 Pazar, 13:22:59
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HT GAZETE / Rahim AK
Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak Türkiye’de en çok kazanan meslekleri belirledi. Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı.
İşte Türkiye'de en çok kazandıran 46 meslek ve yıllık ortalama kazançları...
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Faktoring hizmetleri
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL
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Aracı kurumlar
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL
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Hindistan cevizi, hurma, palmiye
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL
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Akü imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 820.363 TL
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Fikri mülkiyet haklarının leasing’i
Kişi başı yıllık kazanç: 663.092 TL
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Sıcak hava balonu, zeplin, planör
Kişi başı yıllık kazanç: 374.696 TL
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Noter
Kişi başı yıllık kazanç: 341.255 TL
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Demiryolu ve metro inşaatı
Kişi başı yıllık kazanç: 265.703 TL
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Yeminli mali müşavir
Kişi başı yıllık kazanç: 261.346 TL
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Süt imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 259.236 TL
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Ateşleyiciler, dinamit, havai fişekler
Kişi başı yıllık kazanç: 255.190 TL
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Kira toplama
Kişi başı yıllık kazanç: 254.430 TL
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Tehlikeli atık ıslahı
Kişi başı yıllık kazanç: 239.479 TL
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Üzüm yetiştiriciliği
Kişi başı yıllık kazanç: 231.442 TL
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Aktüerya faaliyeti
Kişi başı yıllık kazanç: 218.952 TL
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Hesap makineleri
Kişi başı yıllık kazanç: 186.457 TL
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Bağımsız manken ve modeller
Kişi başı yıllık kazanç: 170.282 TL
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Şecere bulma
Kişi başı yıllık kazanç: 166.898 TL
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Beton ve harç karıştırıcı imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 156.857 TL
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İş bulma acentesi
Kişi başı yıllık kazanç: 155.534 TL
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Hava taşıtı parçası imali
Kişi başı yıllık kazanç: 129.423 TL
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Bahçecilikte toz atma makinesi
Kişi başı yıllık kazanç: 120.035 TL
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Bomba füze ve fişekler, mühimmat
Kişi başı yıllık kazanç: 115.969 TL
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Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu
Kişi başı yıllık kazanç: 115.252 TL
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Çelik varil
Kişi başı yıllık kazanç: 104.519 TL
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Kil, kaolin madenciliği,bentonit
Kişi başı yıllık kazanç: 92.722 TL
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Tenis kulüpleri
Kişi başı yıllık kazanç: 84.399 TL
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İşçi ve işveren sendikaları
Kişi başı yıllık kazanç: 83.497 TL
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Bilirkişi
Kişi başı yıllık kazanç: 67.433 TL
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Elma, kayısı, kiraz, ayva, erik
Kişi başı yıllık kazanç: 67.159 TL
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Domuz yetiştiriciliği
Kişi başı yıllık kazanç: 67.063 TL
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Köprü inşaatı
Kişi başı yıllık kazanç: 51.901 TL
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Nükleer reaktör parçası imali
Kişi başı yıllık kazanç: 49.501 TL
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Boks eldiveni, beyzbol golf sopaları
Kişi başı yıllık kazanç: 49.317 TL
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Bahis faaliyeti
Kişi başı yıllık kazanç: 48.122 TL
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Sanatçı ve sporcu menajerliği
Kişi başı yıllık kazanç: 45.677 TL
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Hamallık
Kişi başı yıllık kazanç: 29.068 TL
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Kumaş toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 27.082 TL
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Kuru üzüm toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.592 TL
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Mimarlık faaliyeti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.392 TL
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Beyaz eşya toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.335 TL
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Ayakkabı toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 21.691 TL
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Post ve kürklü deri ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 20.654 TL
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Turist rehberliği
Kişi başı yıllık kazanç: 17.385 TL
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Taksi
Kişi başı yıllık kazanç: 17.016 TL
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Kuru incir toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 14.971 TL