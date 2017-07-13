İŞ-YAŞAM

"Küçük kırmızı ikizler"in zamanı geldi

02 Haziran 2017 Cuma, 13:48:53 AA

Kırmızı meyveler arasında güçlü antioksidan kaynağı açısından ilk sıralarda gelen vişnenin hasadına başlandı. Türkiye, yıllık 200 bin tona yakın üretimiyle dünya vişne üretiminde ilk üç ülke içerisinde yer alıyor

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    Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, vişnenin çok güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirterek, bu ürünün taze tüketildiğinde birçok rahatsızlığa iyi geldiğini, vücudu rahatlattığını söyledi.

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    Yıllık 200 bin tona yakın üretimiyle dünya vişne üretiminde ilk 3 içinde yer alan Türkiye'de bu ürünün yoğun olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı iç kesimlerde hasadına başlandı.

     

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    Genellikle dalında ikili yetiştiği için "küçük kırmızı ikizler" olarak isimlendirilen vişne, yaz aylarında taze, kışın da farklı ürünleri olarak tüketildiğinde sağlığa iyi geliyor.

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    Çopur yaptığı açıklamada, Türkiye'de nektar tipi meyve sularının içinde şeftalinin yüzde 32'lik oranıyla ilk sırada yer aldığını ve yüzde 28'lik oranıyla vişnenin ikinci sırada tüketildiğini söyledi. 

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    Antioksidan zengini vişnenin meyvesi ve sapının insan sağlığı için çok faydalı olduğunu dile getiren Çopur, şöyle konuştu:

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YORUMLAR 1
  • Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 10:58
    üreticiler aklını başına alsınlar. insanlara fahiş fiyatlarla yedirince yazık değil mi... kendinize gelin.
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