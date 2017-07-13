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Yağış öncesine kadar ilçede kirazın 15 liraya kadar alıcı bulduğunu anımsatan Ergun, "Geçen hafta gerçekten çok iyi bir fiyat vardı, şu güne kadar kötü bir sezon geçirmedik. Yağıştan önce fiyatlar 12-15 lira civarındaydı, şu anda 7-9 lira civarında. Bölgemizde zaten hasadın sonlarına yaklaşmıştık ancak pek çok üreticimizin ürünü halen dalında. Geride kalanlarda oluşan zarar üreticinin moralini bozdu." ifadelerini kullandı.