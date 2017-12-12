İş-Yaşam

Çileğin kilogram fiyatı 12 TL'den alıcı buluyor

04.06.2017 - 14:48 | Güncelleme: AA

Yaz aylarında yetiştirilen çilek, Aydın'da kış mevsiminde de yetiştirilmeye devam ediyor. Bu şekilde satışları katlayan üreticiler, yaz aylarındaki fiyatlardan 3-4 katına çilekleri satıyor. 12 TL'den satılan çilekler, birçok ülkeye ihracat ediliyor

  • 1 Çileğin kilogram fiyatı 12 TL'den alıcı buluyor
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    Türkiye'de çilek yetiştiriciliğinin en önemli yerlerinden birisi olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesi, son 3 yıldır kışın ortasında da çilek üreterek bir ilki başardı. Bahar ve yaz aylarının en lezzetli meyvelerinden biri olan çilek, kışın üreticisine daha fazla kazandırdı. 

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  • 2 Çileğin kilogram fiyatı 12 TL'den alıcı buluyor
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    Yaklaşık 3 ay önce hazırlıklarını tamamladıkları çilek dikim işlerinin ardından geçtiğimiz 29 Ekim'de ilk hasadını yapan Atçalı çilek üreticisi, ürününü kilosu 10-12 TL'den satıyor. 

     

     

  • 3 Çileğin kilogram fiyatı 12 TL'den alıcı buluyor
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    Çilek hasadını zor şartlarda yapan çilek üreticisi kış üretimi ile birlikte yılın on iki ayına yaydıkları çilek üretiminden oldukça memnun. Sezon dışında da para kazanmayı başaran üreticisi yaz aylarına oranla 3-4 kat daha fazlaya sattığı çilekten artık daha çok para kazanıyor. 

  • 4 Çileğin kilogram fiyatı 12 TL'den alıcı buluyor
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    Yaklaşık 100 dönüm çilek serası olan ama sadece 10 dönümünde 'plak' denilen çilekten yetiştiren üretici ve çalışanlar dışarıda soğuk havaya rağmen sera içerisinde çalışırken terliyor.

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  • 5 Çileğin kilogram fiyatı 12 TL'den alıcı buluyor
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    KIŞ ÇİLEĞİ YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ

    Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'ndeki çilek serası sahibi Mustafa Ergen, 10 yıldır çilek üretimi ile uğraştıklarını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

     

     

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