Yaz aylarında yetiştirilen çilek, Aydın'da kış mevsiminde de yetiştirilmeye devam ediyor. Bu şekilde satışları katlayan üreticiler, yaz aylarındaki fiyatlardan 3-4 katına çilekleri satıyor. 12 TL'den satılan çilekler, birçok ülkeye ihracat ediliyor
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Türkiye'de çilek yetiştiriciliğinin en önemli yerlerinden birisi olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesi, son 3 yıldır kışın ortasında da çilek üreterek bir ilki başardı. Bahar ve yaz aylarının en lezzetli meyvelerinden biri olan çilek, kışın üreticisine daha fazla kazandırdı.
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Yaklaşık 3 ay önce hazırlıklarını tamamladıkları çilek dikim işlerinin ardından geçtiğimiz 29 Ekim'de ilk hasadını yapan Atçalı çilek üreticisi, ürününü kilosu 10-12 TL'den satıyor.
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Çilek hasadını zor şartlarda yapan çilek üreticisi kış üretimi ile birlikte yılın on iki ayına yaydıkları çilek üretiminden oldukça memnun. Sezon dışında da para kazanmayı başaran üreticisi yaz aylarına oranla 3-4 kat daha fazlaya sattığı çilekten artık daha çok para kazanıyor.
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Yaklaşık 100 dönüm çilek serası olan ama sadece 10 dönümünde 'plak' denilen çilekten yetiştiren üretici ve çalışanlar dışarıda soğuk havaya rağmen sera içerisinde çalışırken terliyor.
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KIŞ ÇİLEĞİ YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'ndeki çilek serası sahibi Mustafa Ergen, 10 yıldır çilek üretimi ile uğraştıklarını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:
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Babamla birlikte yaklaşık 100 dönüm arazinin 10 dönümünü kış çileğine, 90 dönümünü ise yaz çileğine ayırdık. 3 yıldır da kış çileği üretiyoruz. Aile çiftçiliği yapıyoruz. Çilek daha çok nisan, mayıs, haziran aylarında hasada gelir ve toplanırdı.
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Biz bunu 12 aya yaymak istedik. Ve plak denen bu çeşidi ürettik. Bu sayede meyvemiz biraz daha kaliteli, dolgun ve renkli oldu. Kış çileğini haftada bir topladığımız için tonaj az oluyor.
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Ama yaz çileğine oranla daha iyi kazandırıyor. Biz ilk hasada 29 Ekim'de başladık. O tarihten itibaren haftada bir kez topluyoruz. Pazarımız iyi. Fiyatlarımız güzel. Çileklerimiz de iyi.
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İzmir'den, İstanbul'dan, Antalya'dan ve çevre illerden pazarcılar gelip bizden çilek alıyor. Bu şekilde tüketiciye ulaştırıyoruz. Çileği normal şartlarda yaz aylarında 3-4 günde bir toplamak gerekir.
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Güneş ışınları çileğe erken vurduğundan kızarma yapar. Ancak kış çileği güneşi geç aldığı için bir haftada bir toplanabiliyor. Bu nedenle de tadını iyice kendi içine alıyor ve daha tatlı oluyor.
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"EGE'DEN AKDENİZ BÖLGESİNE ÇİLEK YOLLUYORUZ"
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, kış çileği sayesinde yerel ekonomiye canlılık geldiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:
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Sultanhisar ilçemiz Aydın'ın polikültür tarım yapan tek ilçesi. Dolayısıyla yıllardan beri burada aşağı yukarı 25 yıl önce başlayan demonstrasyon çalışması başlatılan çilek bitkisi bolca üretildi. Daha önceden temmuz, ağustos aylarında diktiğimiz ve mart sonu nisan başında hasadına başladığımız cinslerin yanı sıra çiftçimizin kendisini geliştirmesiyle kış çileği üretimini de başardı.
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Neredeyse yılın on iki ayına yayılan çilek üretimi sayesinde ekonomiye de canlılık geldi. Ağustosta dikilip kasım veya aralık aylarında hasadına başlanan çilek sayesinde bölgemiz ve ülkemiz katma değer kazandı.
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Kış çileği ayrıca çiftçimizin gelirlerini artırmak adına müthiş bir buluş oldu. İnşallah jeotermal kaynaklardan yararlanmak veya kömür kullanmak suretiyle seralarımızı ısıtarak bunu yılın 12 ayına yaymaya çalışacağız.
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Bu ürünümüzü şu anda Ege'den Akdeniz'e gönderiyoruz. Eskiden Akdeniz'den Ege'ye ve tüm Türkiye'ye dağılan bu ürün şimdi tam tersine Ege'den Akdeniz'e gidiyor. Şu anda bu malımız bizim Antalya'ya gidiyor. Fiyat konusunda da 10-12 TL bandında seyrediyor.
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Sultanhisar'da şu anda 20 bin dekar arazide bu çilek üretimi yapılıyor. Bundan sonra Ukrayna başta olmak üzere Rusya ve Avrupa ülkelerine ve Arap ülkelerine inşallah Ortadoğu'ya da çilek göndermeye devam edeceğiz.
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ÇİLEĞİN ORDU'YA YILLIK GETİRİSİ 5 MİLYON LİRA
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucu kentte ürün çeşitlendirme çalışmaları kapsamında üreticiler teşvik edilerek çilek üretiminin artması sağlandı. Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz yaptığı açıklamada, kentte çilek üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığına dikkati çekti.
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Çileğin en çok Altınordu, Perşembe, Kabadüz, Gülyalı, Ulubey, Kabataş, Ünye ve Fatsa ilçelerinde üretildiğini belirten Yılmaz, "İlimize yıllık getirisi ise yaklaşık 5 milyon lira. İnşallah çilek üretimi yaygınlaştırılacak ve kentteki ürün çeşitliliğinin artırılması sağlanacak" dedi.
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Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 65 dönüm arazide çilek üreten Selçuk Şahin de ilk defa 2014 yılında deneme amacıyla başladığı çilek üretiminden oldukça memnun olduğunu söyledi.
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Çilekten istediği verimi aldıkça araziyi büyüttüğünü belirten Şahin, "Her yılın nisan ayında ilk hasada başlıyoruz ve kasım ayının ortalarına kadar sürdürüyoruz. Eylül ayı içindeyiz ve hasadımız sürüyor. Geçen yıllarda olduğu gibi çilek hasadını imece usulü sürdürüyoruz" dedi.
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Ürettikleri çileğin pazarlama sorununun bulunmadığı bilgisini veren Şahin, "Ordu merkezin yanı sıra Karadeniz'deki tüm illere ürünümüzü rahatlıkla pazarlayabiliyoruz. Çileğin kilogramı 5-6 liradan kasası ise 25-30 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.
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Ordu çileğinin manav ve marketlerdeki satışının yanı sıra pasta ve çikolata sanayisinde de sıkça tercih edildiği dile getiren Şahin, çileğin aroma ve tadının oldukça yerinde olduğunu, bunun için günlük talep bulunduğunu, kendilerinin de günübirlik topladıkları çilekleri yine günübirlik satışa çıkarttıklarını kaydetti.
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Çilekten elde edilen verim ve gelirinden memnun olduklarını söyleyen Şahin, "Biz çilek üretmekten memnunuz ama çilek çok hassas bir ürün olduğu için çalışmak ve onunla sürekli ilgilenmek lazım. Aksi durumunda çilekten beklediğiniz verim ve kaliteyi asla alamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.
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Gökhan Yurdakul ise 60 dönüm arazide üreticilik yaptığını bu yılki çilek hasadının iyi geçtiğini ifade etti.
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Hava şartlarının iyi gittiği sürece çilek hasadının da iyi olduğunu belirten Yurdakul, özellikle son günlerde havaların yeniden ısınmasının kendilerini mutlu ettiğini, çünkü çileğin yağmurdan ziyade güneşi seven bir meyve olduğunu kaydetti.
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PAZARLAMA SORUNU YAŞAMIYORLAR
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Ürettikleri çilekte pazarlama sorunu yaşamadıklarını anlatan Yurdakul, "Allah'a şükürler olsun böyle bir sıkıntımız yok. Bu işinde en önemli ayağı pazarlama. Çünkü böylesine hassas bir ürünün pazarlanmasının günübirlik yapılması gerekmektedir. Çok şükür memnunuz, bir sıkıntımız yok" diye konuştu.
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Çilek üretiminden sadece kendilerinin faydalanmadığını aktaran Yurdakul, "Mahallede bulunan kadınlar da ürünün hasadından ekmek kazanıyor. Tarlada günlük 30 kişi çalışıyor. Çileğin bölgemizde yetişmesi açıkçası tüm çiftçilere kazanç sağlıyor" şeklinde konuştu.
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Mehmet Ali Turan da nisan ayında başladıkları çilek hasadının bugünlerde de devam ettiğini ifade ederek, "Açıkçası Karadeniz'de çilek üretimi tuttu. İlk zamanlarda hava şartlarından yana endişelerimiz vardı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Özellikle Ordu çileğinin aroması ve tadı da gün geçtikçe daha iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.
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Çilek üretimi için düz arazilerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Turan, çileğin bakımına göre bir dönümün araziden 3-4 ton ürün alabildiklerini, bundan dolayı çilek üretiminden çok memnun olduklarını söyledi. Turan, çilek üretiminin ilgi istediğini, ürünle yerinde ve zamanında ilgilenmek gerektiğini de belirtti.
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KİLOSU 50 LİRADAN SATILAN ÇİLEK EL YAKIYOR
Doğada ve fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden "organik dağ çileği", halk pazarındaki tezgahları süslemeye devam ediyor.
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Kentte yaz aylarıyla birlikte fındık bahçelerinde vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan organik dağ çileği, kilogramı 50 liradan satılmasına rağmen yoğun talep görüyor.
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Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen organik dağ çileği, genellikle reçel, komposto ve marmelat yapımında kullanılıyor.
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"GÜNDE 1-2 KİLO TOPLANABİLİYOR"
Altınordu ilçesindeki çarşamba pazarında çilek satan Emine Yıldız, 50 liradan kilosunu satışa sundukları çileğin toplanmasının çok zahmetli olduğunu söyledi.
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Bir günde ancak 1-2 kilogram civarında çilek toplanabildiğini dile getiren Yıldız, "Birçok bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ancak bu çileğin taliplisi de çok. Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor" dedi.
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"SAĞLIK İÇİN ÇOK FAYDALI"
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, dağ çileğinin A ve C vitamini içerdiğini belirterek, yüksek tansiyon ve kolesterolü düşürdüğünü de ifade etti.
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Çileğin mesane yollarını temizlediğinin bilindiğini aktaran Enginyurt, "Çilek ayrıca susuzluğu giderir ve hazmı kolaylaştırdığı gibi böbrek taşlarının düşürülmesinde çok faydalıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır ve romatizma hastalıklarına iyi gelir" dedi.
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