Çileğin Ordu'ya yıllık getirisi 5 milyon lira

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucu kentte ürün çeşitlendirme çalışmaları kapsamında üreticiler teşvik edilerek çilek üretiminin artması sağlandı. Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz yaptığı açıklamada, kentte çilek üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığına dikkati çekti.
Çileğin en çok Altınordu, Perşembe, Kabadüz, Gülyalı, Ulubey, Kabataş, Ünye ve Fatsa ilçelerinde üretildiğini belirten Yılmaz, "İlimize yıllık getirisi ise yaklaşık 5 milyon lira. İnşallah çilek üretimi yaygınlaştırılacak ve kentteki ürün çeşitliliğinin artırılması sağlanacak" dedi.
Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 65 dönüm arazide çilek üreten Selçuk Şahin de ilk defa 2014 yılında deneme amacıyla başladığı çilek üretiminden oldukça memnun olduğunu söyledi.
Çilekten istediği verimi aldıkça araziyi büyüttüğünü belirten Şahin, "Her yılın nisan ayında ilk hasada başlıyoruz ve kasım ayının ortalarına kadar sürdürüyoruz. Eylül ayı içindeyiz ve hasadımız sürüyor. Geçen yıllarda olduğu gibi çilek hasadını imece usulü sürdürüyoruz" dedi.
Ürettikleri çileğin pazarlama sorununun bulunmadığı bilgisini veren Şahin, "Ordu merkezin yanı sıra Karadeniz'deki tüm illere ürünümüzü rahatlıkla pazarlayabiliyoruz. Çileğin kilogramı 5-6 liradan kasası ise 25-30 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu.
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