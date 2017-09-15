Çileğin Ordu'ya yıllık getirisi 5 milyon lira

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Ürettikleri çilekte pazarlama sorunu yaşamadıklarını anlatan Yurdakul, "Allah'a şükürler olsun böyle bir sıkıntımız yok. Bu işinde en önemli ayağı pazarlama. Çünkü böylesine hassas bir ürünün pazarlanmasının günübirlik yapılması gerekmektedir. Çok şükür memnunuz, bir sıkıntımız yok" diye konuştu.