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"Meyve ve sebzede hormon kullanımı yok. Devlet, bu konuda sıkı denetim yapıyor. Hormon verildiği tespit edilirse 7 yıla kadar serayı kapatma cezası verebiliyor. Atılan gübre ve ilaçlar tek tek kontrol ediliyor. Eğer ilaç kalıntısı tespit edilirse ihraç hiç olmuyor. Çileklerin büyük ve düzgün şekilde olması düzenli sulama ve fidelemeden dolayı. Ortamın derecesi hep aynı. Bu nedenle iri ve düzgün oluyor."