Ekolojik gül yağı Almanya ve Fransa'ya gönderiliyor

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"Tesisimizde geçen yıl 150 ton civarında gül çiçeği işlemiştik. Yağışlardan dolayı bu yıl bölgedeki rekolte yüksek olduğu için yaklaşık 200 ton gül çiçeği işledik. Gülü damıtarak ekolojik ve konvansiyonel gül yağı elde ettik. Yaklaşık 3.5 ton gül çiçeğinden 1 litre gül yağı elde ediyoruz. Geçen yıl 60 litre üretimimiz vardı. Bu yıl 70 litre gül yağı üretimi gerçekleştirdik. Gül yağının fiyatı geçen yıl 12 bin euroydu. Bu yıl henüz piyasa tam belli değil. Sezon bitiminde maliyetimizi çıkarıp, buna göre satış yapacağız. Geçtiğimiz yıl 700 bin avroluk satış yaptık. 2017 yılında Almanya ve Fransa'ya gül yağı ihracatında 1 milyon euroya ulaşmayı hedefliyoruz"