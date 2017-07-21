İŞ-YAŞAM

Ekolojik gül yağı Almanya ve Fransa'ya gönderiliyor

11 Haziran 2017 Pazar, 12:27:16 AA

Afyonkarahisar Başmakçı'da 45 yıl önce kurulan kooperatif aracılığıyla 60 üreticinin ekolojik tarımla ürettiği gül çiçeğinden elde edilen gül yağı, Almanya ve Fransa'daki ilaç ve kozmetik fabrikalarından rağbet görüyor. Kooperatif, Almanya ve Fransa'ya gül yağı ihracatında 1 milyon euroya ulaşmayı hedefliyor

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    İlçe ve yakın köylerde üretilen gül çiçeğinin değerlendirilmesi amacıyla Başmakçı Kooperatifi (BAŞKOOP) bünyesinde kurulan gül yağı fabrikasında yılda yaklaşık 150 ila 200 ton gül çiçeği işleniyor. Tesiste üretilen ekolojik gül yağının tamamına yakını ihraç ediliyor.

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    BAŞKOOP Gül Yağı Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalgalı yaptığı açıklamada, kooperatifin 1972 yılında üyeler ve üreticilerin katkılarıyla kurulduğunu söyledi.

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    Ekolojik ve konvansiyonel olmak üzere iki farklı alanda üretim yaptıklarını anlatan Dalgalı, ekolojik gül yağının sadece ilaç sanayisinde, normal gül yağının ise kozmetik alanında kullanıldığını aktardı.

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    Kooperatifin 800 aktif üyesinin bulunduğunu belirten Dalgalı, Başmakçı, Dazkırı ve Dinar ilçelerinin yanı sıra Burdur’un bazı köylerinden gül alımı yaptıklarını ifade etti. Anadolu'da önemli bir geçmişi olan rosa damascena cinsi gül üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Dalgalı, şöyle devam etti:

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    "Tesisimizde geçen yıl 150 ton civarında gül çiçeği işlemiştik. Yağışlardan dolayı bu yıl bölgedeki rekolte yüksek olduğu için yaklaşık 200 ton gül çiçeği işledik. Gülü damıtarak ekolojik ve konvansiyonel gül yağı elde ettik. Yaklaşık 3.5 ton gül çiçeğinden 1 litre gül yağı elde ediyoruz. Geçen yıl 60 litre üretimimiz vardı. Bu yıl 70 litre gül yağı üretimi gerçekleştirdik. Gül yağının fiyatı geçen yıl 12 bin euroydu. Bu yıl henüz piyasa tam belli değil. Sezon bitiminde maliyetimizi çıkarıp, buna göre satış yapacağız. Geçtiğimiz yıl 700 bin avroluk satış yaptık. 2017 yılında Almanya ve Fransa'ya gül yağı ihracatında 1 milyon euroya ulaşmayı hedefliyoruz"

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