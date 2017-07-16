İŞ-YAŞAM
Yağlık ayçiçeği üreticileri verimden memnun
11 Haziran 2017 Pazar, 13:29:46 | Güncelleme: 16 Temmuz 2017 Pazar, 13:14:10
AA
Türkiye'nin önemli ayçiçeği ekim alanlarından Çukurova'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık olarak 16 bin 500 ton ürün hasat edilmesi bekleniyor
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Çukurova'da yağlık ayçiçeği üreticileri, bu sene verimden memnun. Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, ayçiçeği hasadının bu sezon üreticinin yüzünü güldürecek şekilde iyi gittiğini söyledi.
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İl genelinde geçen yıl 47 bin dekar alanda ekim yapıldığını hatırlatan Sağlam, şu açıklamalarda bulundu:
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"Bu yıl hem merkez hem de ilçelerimizdeki artışla birlikte 55 bin dekar ekili alanımız var. Geçtiğimiz yıl 13 bin 750 ton yağlık ayçiçeği üretimi yapılmıştı. Bu sezon bahar dönemindeki güzel yağışlardan dolayı rekoltemizde yüzde 20 artış var. Şu an Osmaniye'de dönüm başına 300-350 kilogram arasında ürün alınıyor. Bu yıl yaklaşık 16 bin 500 ton ürün almayı bekliyoruz"
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Sağlam, üreticilerin verimden memnun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
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"Yağlık ayçiçeğine, buğdaya göre daha fazla destek veriliyor. Buğdaya göre yağlık ayçiçeğine kilogram başına alımda 40 kuruş, sözleşme yapıldı ise artı 6 kuruş prim veriliyor. Yağlık ayçiçeği, bölgemizde sulanamayan alanlarda buğdaya alternatif ürün olarak çiftçilerimiz tarafından benimsenmiş durumda. Bölgemizde endüstri ürünümüz çok. Çiftçilerimiz havzamızdaki bu ürünlerden ekmeli ki fark ödemelerinden faydalanabilsin. Bizim görevimiz üreticilerimizi bu ürünlere yönlendirmek ve desteklemelerden faydalanmalarını sağlamak"
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"AYÇİÇEĞİ, BUĞDAYA GÜZEL BİR ALTERNATİF ÜRÜNDÜR"
Osmaniye Ziraat Odası Başkanvekili Hüsamettin Keskiner de yağlık ayçiçeğinin son yıllarda bölgede yoğun şekilde ekilmeye başlandığını dile getirdi.
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Üreticileri gelir getirici alternatif ürünler konusunda bilinçlendirdiklerini anlatan Keskiner, şöyle konuştu:
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"Ayçiçeği, buğdaya güzel bir alternatif üründür. Özellikle susuz arazilerde girdi maliyetlerinin az olması ve hastalıklara dayanıklı bir ürün olması dolayısıyla üreticilerimizi ekmeleri yönünde yönlendiriyoruz. Ayrıca ayçiçeği ekili alanda 1 yıl sonra buğdayın verimi de artıyor. Şu an tek beklentimiz iyi bir fiyat verilmesi yönünde"
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Ayçiçeği üreticisi Tevfik Babaoğlan ise 350 dönüm araziye ayçiçeği ektiğini, dönümden 300-350 kilogram ürün beklediğini kaydetti.
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AYÇİÇEĞİ BALI KOVAN BAŞINA 100 KİLOGRAM ÜRETİLİYOR
Aksaray Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Refik İçli yaptığı açıklamada, Aksaray'da arıcılığın genellikle baba mesleği olarak devam ettirildiğini ve profesyonelce üretimin gerçekleştirilmemesinden dolayı hem kalitede hem de üretim miktarında çok gerilerde kalındığını belirtti.
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Bu durumun düzeltilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten İçli, Aksaray Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda, son iki yılda 600 yetiştiriciye Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu tarafından modern arıcılık, Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜRAM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkırım tarafından ise arı hastalıkları teşhisi ve tedavisi konularında eğitim verildiğini anımsattı.
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Birlik olarak yetiştiricilerin profesyonelce bal üretim yapmaları için 2 yıl önce eğitim programları düzenlemeye devam ettiklerini aktaran İçli, "Son yıllarda birlik olarak verdiğimiz eğitimlerle profesyonel olarak arıcılık yapıyoruz" dedi.
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"KOVAN BAŞINA 90-100 KİLOGRAMA KADAR VERİM ALAN ÜRETİCİLERİMİZ VAR"
Aksaray'da 300 yetiştiricinin ve bu yetiştiricilere ait 20 bin kovanın bulunduğunu vurgulayan İçli, şunları kaydetti:
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"Bundan birkaç yıl önce Aksaray'ın yıllık bal üretme kapasitesi 150 tonu geçmezdi. Bugün ise 600-700 ton civarında yıllık bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Kovan başına 10 kilograma düşen verim bugün ortalama 30-40 kilogram civarına ulaştı. Kovan başı 90-100 kilograma kadar verim alan üreticilerimiz var. Bu arıcılık tekniklerini uygulamayla ve birliğimizin arıcıların eğitimine verdiği önemle ortaya çıktı"
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"AKSARAY'DAN DÜNYAYA AYÇİÇEK BALI İHRACATI"
İçli, kentte 4 bin ton civarında bal rezervi bulunduğunu belirterek, "Bu bal rezervi içerisinde ayçiçeği balı önemli yer tutuyor. 2 bin tona yakın ayçiçeği bal rezervimiz bulunuyor. Aksaray, Türkiye'nin 3. ayçiçeği balı üretim yeridir. Aksaray'da bu bal üretildiği anda üreticiden hemen parası ödenerek alınmakta ve satışı yapılmaktadır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Japonya, Hollanda, Danimarka gibi ülkeler ayçiçeği balını ihraç ediyoruz" diye konuştu.
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"BİR KOVANDAN 100 KİLOGRAM BAL ALMAYI BAŞARDIM"
Yetiştiricilerden Ahmet Dağ ise 20 yıldır arıcılık yaptığını, eğitimler sayesinde şu an çok iyi seviyede bal üretimi gerçekleştirdiğini aktardı. Arıcılığın zor bir meslek olduğunu anlatan Dağ, şöyle konuştu:
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"Ben arıcılığın yaklaşık 10 yılını acemilikle geçirdim. Daha önce yılda bir defa bal hasadı yapıyordum. İlkbahar aylarında arının bakımına başlıyordum, Eylül ayına kadar da bal alma imkanımız olmuyordu ama eğitimlerle kendimizi geliştirmemiz neticesinde şu an bir sezonda 4 defa bal alma imkanım oldu. Eskiden 1 kovandan 30 kilogram bal aldığım zaman 'müthiş seviyede bal adım' diye seviniyordum ama şu an bir kovandan 100 kilo bal almayı başardım. Bu da eğitimler ve buna bağlı olarak yaptığım araştırmalarım sayesinde oldu"
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AYÇİÇEĞİNDE YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİ
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Papatyagiller familyasının dünya üzerinde en çok yetiştirilen üyelerinden ayçiçeği, ekonomik değeri yüksek bitki olduğu için dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimde önemli yer tutuyor.
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Türkiye'de daha çok ılıman bölgelerde yetişen ayçiçeği, Nisan-Mayıs aylarında ekildiği Adana ve çevresinde yapraklarını açmasıyla tarlalara adeta "sarı gelinlik" giydiriyor.
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Geçen yıl yaklaşık 540 bin dekarda ekilen ve 190 bin ton ürün alınan ayçiçeğinde bu sene ekim alanı yaklaşık 625 bin dekara yükseldi, iklim şartlarının iyi gitmesiyle yüksek rekolte beklentisi oluştu.
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Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin yaptığı açıklamada, Türkiye yağlı tohum üretiminin yaklaşık yüzde 23'ünün kentteki tarlalardan karşılandığı söyledi.
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Önemli yağ bitkilerinden ayçiçeğinin, sahip olduğu yüksek ekonomik değeriyle gelişmiş ülkelerde tarımsal üretimde de önemli yer tuttuğunu ifade eden Tekin, sözlerine şöyle devam etti:
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Bu yıl Adana'da 625 bin dekar tarlaya ayçiçeği ekildi. Ekim alanı yaklaşık yüzde 20 artan ayçiçeğinde bu yıl, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi yüksek verim bekliyoruz.
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Mevsim şartlarının iyi gitmesi çiftçilerin yüzünü güldürdüğü gibi bizleri de çok sevindirdi. Geçen yıl çiftçimiz dekardan 300 ila 350 kilogram verim aldı, bu yıl 400 kilogramın üstünde verim beklemekteyiz.
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Tekin, çiftçilerin bu yıl yüzünün güleceğini belirterek, geçen yıl Adana'da 8 bin 300 üreticiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklemelerinden yaklaşık 53 milyon lira ödeme yapıldığını, bu desteklerle ayçiçeği üretiminin arttığını dile getirdi.
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"YAĞLI TOHUMLARIN EKİM ALANI ARTTIRILMALI"
Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen de çiftçilerin son yıllarda ayçiçeğini sevmeye ve bu ürüne tarlalarında yer vermeye başladığını söyledi.
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Yağmurun bu sezonda istedikleri dönemlerde yağdığını, bunun da ürün kalitesini arttırdığını dile getiren Girmen, şöyle devam etti:
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Bu seneki yağmurlar tüm ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğinde de yüksek verim beklentisi oluşturdu. İnşallah öyle de olacak gibi görünüyor.
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Bildiğiniz gibi kentimizdeki ayçiçeğinin geneli yağlık ayrıca bölgedeki susuz alanlara ekiliyor. Bu yüzden yağışların önemi çok büyüktü ve bu da gerçekleşti.
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Ayçiçeği ülkemiz için önemli bir bitki. Bu bitki ve soya, farklı şekilde ele alınıp ürettirilmeli, ülkenin buna ihtiyacı var çünkü Türkiye akaryakıttan sonra en fazla parayı gıdasal ham yağa ödüyor. En çok bu ürünleri ithal ediyoruz. Alınacak tedbirlerle yağlı tohumların ekim alanını artırmalıyız.
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"HASAT YAKLAŞIYOR"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da ayçiçeğinin bölgede sevilen bir ürün olduğunu dile getirdi.
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Ürünün özellikle Karaisalı, Sarıçam ve Seyhan ilçelerindeki tarlalarda yoğun şekilde ekildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:
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Bu sene iklim şartları gayet iyi gitti. Havaların serin olması, yağmurun yeteri kadar ve güzel yağması ürünleri geliştirdi.
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Ayçiçeklerini de büyük ve çekirdekli oldu. Bu sene üreticilerimiz inşallah yüksek rekolte alacak gibi görünüyor. Çiftçilerimiz de biz de bu sezondan umutluyuz.
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Hasat günleri de yaklaşıyor, hasatta alacağımız yüksek rekolteyle inşallah hem çiftçimiz hem Adana hem de Türkiye kazanır.
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AYÇİÇEĞİ HANGİ BÖLGELERDE YETİŞİYOR?
Ayçiçeği daha çok Trakya ve Marmara bölgelerinde yetişiyor. Akdeniz bölgesinde de yetişebilen Ayçiçeği, özellikle Adana Çukurova'da da sıklıkla yetişebiliyor.
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