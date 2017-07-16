İŞ-YAŞAM

Yağlık ayçiçeği üreticileri verimden memnun

11 Haziran 2017 Pazar, 13:29:46 AA

Türkiye'nin önemli ayçiçeği ekim alanlarından Çukurova'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık olarak 16 bin 500 ton ürün hasat edilmesi bekleniyor

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    Çukurova'da yağlık ayçiçeği üreticileri, bu sene verimden memnun. Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, ayçiçeği hasadının bu sezon üreticinin yüzünü güldürecek şekilde iyi gittiğini söyledi.

  • 2 Yağlık ayçiçeği üreticileri verimden memnun
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    İl genelinde geçen yıl 47 bin dekar alanda ekim yapıldığını hatırlatan Sağlam, şu açıklamalarda bulundu:

  • 3 Yağlık ayçiçeği üreticileri verimden memnun
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    "Bu yıl hem merkez hem de ilçelerimizdeki artışla birlikte 55 bin dekar ekili alanımız var. Geçtiğimiz yıl 13 bin 750 ton yağlık ayçiçeği üretimi yapılmıştı. Bu sezon bahar dönemindeki güzel yağışlardan dolayı rekoltemizde yüzde 20 artış var. Şu an Osmaniye'de dönüm başına 300-350 kilogram arasında ürün alınıyor. Bu yıl yaklaşık 16 bin 500 ton ürün almayı bekliyoruz"

  • 4 Yağlık ayçiçeği üreticileri verimden memnun
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    Sağlam, üreticilerin verimden memnun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

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  • 5 Yağlık ayçiçeği üreticileri verimden memnun
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    "Yağlık ayçiçeğine, buğdaya göre daha fazla destek veriliyor. Buğdaya göre yağlık ayçiçeğine kilogram başına alımda 40 kuruş, sözleşme yapıldı ise artı 6 kuruş prim veriliyor. Yağlık ayçiçeği, bölgemizde sulanamayan alanlarda buğdaya alternatif ürün olarak çiftçilerimiz tarafından benimsenmiş durumda. Bölgemizde endüstri ürünümüz çok. Çiftçilerimiz havzamızdaki bu ürünlerden ekmeli ki fark ödemelerinden faydalanabilsin. Bizim görevimiz üreticilerimizi bu ürünlere yönlendirmek ve desteklemelerden faydalanmalarını sağlamak"

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