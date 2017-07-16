Yağlık ayçiçeği üreticileri verimden memnun

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"Ben arıcılığın yaklaşık 10 yılını acemilikle geçirdim. Daha önce yılda bir defa bal hasadı yapıyordum. İlkbahar aylarında arının bakımına başlıyordum, Eylül ayına kadar da bal alma imkanımız olmuyordu ama eğitimlerle kendimizi geliştirmemiz neticesinde şu an bir sezonda 4 defa bal alma imkanım oldu. Eskiden 1 kovandan 30 kilogram bal aldığım zaman 'müthiş seviyede bal adım' diye seviniyordum ama şu an bir kovandan 100 kilo bal almayı başardım. Bu da eğitimler ve buna bağlı olarak yaptığım araştırmalarım sayesinde oldu"