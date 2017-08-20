İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin asırlık şirketleri

12 Haziran 2017 Pazartesi, 09:20:53

Türkiye'de tarihi 100 yılı aşan ve halen faaliyet gösteren şirket sayısı çok fazla değil. Bir çok firma ikinci kuşaklardan itibaren yaşanan sorunların ardından tarihe gömülüyor. Peki bir asırı deviren ve halen yaşayan Türk firmaları hangisi?

  • 1 Türkiye'nin asırlık şirketleri
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    Haberturk.com olarak yaşı bir asırı deviren Türk şirketlerine ulaşmaya çalıştık. Bununla ilgili tek bir liste olmadığı için internetteki açık kaynakları, gazete röportajlarını, web sitelerini, konuyla ilgili yazılan kitapları ve blogları taradık. Sonuçta toplam 62 adet şirketin 100 yaşını devirdiğini ve halen faaliyetlerine devam ettiğini bulduk. Gıdadan tekstile, ilaçtan taşımacılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bu şirketler dört, beş veya altıncı kuşaklar tarafından yönetiliyor. En genci 103, en yaşlısı ise 240 yaşındaki tarihi çınarları yeniden eskiye doğru listeledik...

    Hazırlayan: Eren Güler / Haberturk.com

    eguler@haberturk.com

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    Kemal Kükrer - 1915

    Kemal Kükrer, 1915 yılında Eskişehir Odunpazarı'nda bir evin bodrum katında meşe agacından özel olarak yapılmış iki adet fıçıyla üretime başladı. Türkiye'nin lider sos üreticileri arasında yer alan firma 1999 yılılna Gülel Ailesi tarafından satın alındı. 2013 yılında ise Japon Ajinomoto yüzde 50 hisse alarak şirkete ortak oldu.

     

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    Yenigün Reçelleri - 1914

    Yenigün Gıda 4 nesildir Antalya’da faaliyetine devam ediyor. Şirketin başında dördüncü nesil patronu Necmi Alpagot bulunuyor. Alpagot, işlerin nasıl başladığı ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "Dedemin babası zamanından gelen bir gelenek. Ev hanımlarının evlerde yaptığı turunç, patlıcan, bergamot reçelleri ikram ediliyormuş ve bunu ilk kavanozda satmaya başlayan büyük dedemiz olmuş. Böylelikle Antalya'da ticari değer kazanmış bir ürün" demişti. 

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    Abdi İbrahim - 1912

    1912 yılında Eczacı Abdi İbrahim Bey tarafından İstanbul Küçükmustafapaşa semtinde ilk eczane kuruldu. 1919 yılında ilk ilaç üretim fabrikası faaliyete geçti ve ilk hazır ilaç üretimine geçildi. 1939 yılında eczacı İbrahim Hayri Barut ile yönetimde ikinci kuşak devri başladı. 1952'de laboratuvarlar Vefa semtine taşındı.

    1975'de şirketin ismi "Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirildi.

  • 5 Türkiye'nin asırlık şirketleri
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    Develi Restoran - 1912

    Develi Restaurant, halen Develi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Arif Develi’nin dedesi tarafından 1912 yılında, Antep’te kuruldu. Arif Develi, 1966 yılında İstanbul’a gelerek, İstanbul'un tarihi mekânlarından Samatya’da Develi restaurantı açtı. Arif Develi, halen Develi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütse de Develi mirasını iki oğlu, Ali ve Nuri Develi profesyonel anlamda devam ettiriyor. 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 41
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 14:32
    süper Allah uzun ömürler versin
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 13:26
    ŞEKERCİ CAFER EROL, Kadıköy http://www.sekercicafererol.com/
  • Misafir 10 Ağustos 2017 Perşembe 12:54
    HARİKAAA
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