Lüks yatla ilgili bilgi veren Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Karaduman, "Teknede 6 adet kamara bir adet master kabin var. Her odada kendine özel müzik sistemi, kendine özel giyinme odası ve banyosu var. Bu tekne 3 katlı, alt katta misafir odaları var. 14 kişiyi aynı anda misafir olarak ağırlayabiliyorsunuz. Üst kata teras tarafında jakuzisi var. Teknenin içerisinde bulunabilinecek her türlü lüks düşünülmüş durumda" dedi.