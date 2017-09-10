İŞ-YAŞAM

Azeri asıllı Rus milyarder, ultra lüks yatıyla Marmaris'e geldi

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50 DHA

Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farhad Ahmedov'un ultra lüks yatı 'Luna', Marmaris'e demirledi.

  • 1 Azeri asıllı Rus milyarder, ultra lüks yatıyla Marmaris'e geldi
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    Yunanistan'ın Adriyatik Denizi girişindeki Korfu (Corfu) Adası, Mikonos (Mykonos), Tilos ve Leros Adaları'nı gezdikten sonra eşi Tatyana Akhmedov, 3 çocuğu ve yakın dostları ile Bodrum'a gelen  Farhad Ahmedov'un yatı Luna, dün Marmaris'e geçti. 

     

  • 2 Azeri asıllı Rus milyarder, ultra lüks yatıyla Marmaris'e geldi
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    Helikopter pisti, mini denizaltısı, 6 hız teknesi, kapalı ve açık 2 yüzme havuzu, kurşun geçirmez camları ve her türlü silahlı saldırıya karşı savunma sistemi bulunan çelik gövdeli ultra lüks yat, Hisarönü Körfezi Bencik Koyu'na demirledi.

     

  • 3 Azeri asıllı Rus milyarder, ultra lüks yatıyla Marmaris'e geldi
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    Günübirlik tekne turuna çıkanların hayranlıkla izlediği motoryatın çevresinde, korumalar sürekli zodyak bot ile ile tur atarak kimseyi yaklaştırmadı. 

     

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    Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Farhad Ahmedov ve yakınlarının, Marmaris'te ne kadar tatil yapacağı konusunda açıklama yapılmadı.

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    CYCLONE 14 MİLYON EURO FİYATIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR

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YORUMLAR 48
  • Misafir 08 Eylül 2017 Cuma 16:04
    kendilerine müslüman diyen krallar prensler sefa sürsünler... Ve başka ülkelerde açlıktan ölsün müslümanlar... Bu nasıl bir iştir arkadaş... yüce peygamber bunları görse acaba ne derdi...
  • Misafir 05 Eylül 2017 Salı 16:01
    Ürdün kralına kıyak mı geçilmiş yanılıyormuyum, 2,67 ten verilmiş motorinin litresi, çiftçi alsın litresini 4,20 den, kral alsın keyfi için 2,67 den vergisiz keyif hoştur ama banane.
  • Misafir 02 Eylül 2017 Cumartesi 10:43
    yakıtları burdan alıp yunana tatile gidiyorlar...burda vergisizmi ucuzmu veriyorlar bunlara
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