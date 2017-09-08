İŞ-YAŞAM

Cyclone 14 milyon euro fiyatıyla dünyaya açılıyor

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50 İHA

Türk üretimi 'Cyclone' isimli mega yat 14 milyon euroluk fiyatıyla dünya sularına açılacak. Tansu Yat'ın, 20'inci yıldönümüne özel olarak hazırladığı, tasarımı, denizi ayaklar altına alan kamaraları ile tüm deniz tutkunlarının görmek için heyecanla beklediği Cyclone adlı yatın TL cinsinden değeri 57 milyonu aşkın düzeyde

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    Lüks yat ile ilgili bilgi veren Boatshow Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, şu açıklamalarda bulundu:

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    Fuarımıza katılan en büyük ve en pahalı teknemiz, bu gördüğünüz tekne. Teknenin boyu 43.8 metre, eni 8.38 metre. Teknenin içerisinde bir tane master kabin, bir tane vip kabin, 2 tane de misafir kabini var. 

     

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    Aynı zamanda 6 kişilikte personel kabini bulunuyor. Tekne sahibinin tamamen isteğine göre ve istediği dizayna göre yapılmış bir tekne. Yüzde yüz yerli üretim bir tekne. 

     

     

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    Üretici firma aynı zamanda daha önce Monaco'da yapılan boatshow 4 tane ödül sahibi ve bununla beşinciyi almaya Monaco'ya gidecek olan tekne, sonrasında bizim fuarımıza gelecek.

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YORUMLAR 47
  • Misafir 05 Eylül 2017 Salı 16:01
    Ürdün kralına kıyak mı geçilmiş yanılıyormuyum, 2,67 ten verilmiş motorinin litresi, çiftçi alsın litresini 4,20 den, kral alsın keyfi için 2,67 den vergisiz keyif hoştur ama banane.
  • Misafir 02 Eylül 2017 Cumartesi 10:43
    yakıtları burdan alıp yunana tatile gidiyorlar...burda vergisizmi ucuzmu veriyorlar bunlara
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 11:03
    Zenginin parası fakirin çeneyi yorarmış. Hamdolsun elhamdülillah Müslümanız. Gönlümüz zengin bizim. Öbür tarafta yat kat olacak mı acaba? Suudi prensler ve Araplar orda yat sahibi olabilecek mi acaba.
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