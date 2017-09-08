İŞ-YAŞAM
Cyclone 14 milyon euro fiyatıyla dünyaya açılıyor
14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50 | Güncelleme: 08 Eylül 2017 Cuma, 11:33:15
İHA
Türk üretimi 'Cyclone' isimli mega yat 14 milyon euroluk fiyatıyla dünya sularına açılacak. Tansu Yat'ın, 20'inci yıldönümüne özel olarak hazırladığı, tasarımı, denizi ayaklar altına alan kamaraları ile tüm deniz tutkunlarının görmek için heyecanla beklediği Cyclone adlı yatın TL cinsinden değeri 57 milyonu aşkın düzeyde
-
1
-
2
2
|
180
Lüks yat ile ilgili bilgi veren Boatshow Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, şu açıklamalarda bulundu:
-
3
3
|
180
Fuarımıza katılan en büyük ve en pahalı teknemiz, bu gördüğünüz tekne. Teknenin boyu 43.8 metre, eni 8.38 metre. Teknenin içerisinde bir tane master kabin, bir tane vip kabin, 2 tane de misafir kabini var.
-
4
4
|
180
Aynı zamanda 6 kişilikte personel kabini bulunuyor. Tekne sahibinin tamamen isteğine göre ve istediği dizayna göre yapılmış bir tekne. Yüzde yüz yerli üretim bir tekne.
-
5
5
|
180
Üretici firma aynı zamanda daha önce Monaco'da yapılan boatshow 4 tane ödül sahibi ve bununla beşinciyi almaya Monaco'ya gidecek olan tekne, sonrasında bizim fuarımıza gelecek.
-
6
6
|
180
"MAKSİMUM KULLANIM ALANI VE FERAHLIK ÖN PLANDA"
İç dizaynıyla lüks bir yaşam sunan yatın içerisinde mutfak, salon, yatak odaları ve uzun yolculuklar için planlanmış soğutma odaları da mevcut. Dilek Karaduman, tekne hakkında şu bilgileri paylaştı:
-
7
7
|
180
Teknede 2 tane ana makine var. İki tane makine ile yaptığı hız 21.7 knot ama ortalamasını 21 knot (40 km) olarak düşünebilirsiniz. Hızlı bir tekne aslında boyuna göre baktığınızda.
-
8
8
|
180
Teknenin içerisinde stabilizer var. Stabilizer ne yapar? Teknede siz fırtınalı bir havada gittiğinizde ya da sabit olarak bir yerde durduğunuzda aynı şey geçerli.
-
9
9
|
180
Teknede olduğunuzu hissetmeyecek şekilde sabit olarak durmanızı sağlayan bir özellik. Teknenin içerisinde buzdolabı, mutfağı çok geniş, kullanım alanı çok rahat.
-
10
10
|
180
Birçok ürün zaten dediğim gibi tekne sahibine özel tasarlandığı için maksimum kullanım alanı ve ferahlık ön planda teknenin içerisinde. Teknede açık renk ve açık tonlar kullanılmış.
-
11
11
|
180
Fransa'nın Monaco şehrinde sergilenmek üzere yola çıkmaya hazırlanan mega yat, 4-9 Ekim'de Viaport Marina Tuzla'da Boatshow Eurasia'nın Türkiye lansmanı ile görücüye çıkacak.
-
12
12
|
180
CYCLONE YATINDAN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
-
13
-
14
-
15
15
|
180
ÜRDÜN KRALI'NIN LÜKS YATI MARMARİS'TE
Ürdün Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu 82 metre uzunluğundaki ''Sarafsa'' adlı mega yat, Eylül ayının ilk haftasında Marmaris'e geldi.
-
16
16
|
180
Öğlen saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giren yat, vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Marmaris Limanı büyük iskeleye yanaştırıldı.
-
17
17
|
180
Personelinin temizlik yaptığı yata, yakıt ve erzak ikmali yapıldı. Daha sonra limana çok sayıda akaryakıt tankeri giriş yaptı.
-
18
18
|
180
Tankerlerle yata yaklaşık 800 bin lira değerinde 300 bin litre akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
-
19
19
|
180
Liman işletme yetkilileri, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yatın Ege'nin koylarında mavi tura çıkacağını bildirdi.
-
20
20
|
180
Yetkililer, yatta Kral Abdullah veya yakınlarının bulunup bulunmadığı konusunda ise açıklama yapmadı.
-
21
21
|
180
Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen 4 katlı Sarafsa'da, mermer döşemeli zeminler yerden ısıtmalı, muslukları ise altın kaplamalı. Her türlü lüksün düşünüldüğü yatta ayrıca jakuzi, spor odası, yemek salonu ve çalışma ofisi gibi bölümler de bulunuyor. Yatta, 20 personel görev yapıyor.
-
22
22
|
180
180 MİLYON EUROLUK YATLA GELDİLER
Öte yandan, Polonya'daki zenginler listesinin en üstünde yer alan ve iki yıl önce Viyana'da rahatsızlığı nedeniyle 65 yaşında vefat eden Kulczyk Holding'in patronu Jan Kulczyk'nin moda tasarımcısı eşi 58 yaşındaki Grazyna Kulczyk, kızı Dominika Kulczyk ve gelini Harice Kulczyk, tatil için Yunanistan'ın Tilos adasından Bodrum'a geldi.
-
23
23
|
180
Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirleyen 90 metre uzunluğunda, 180 milyon euro değerindeki 'Phoenix2' adlı yat ile gelen milyarder aile yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı.
-
24
24
|
180
Çocuklar ise yatın arkasında kurulan su parkında ve kaydırakta eğlendi.
-
25
25
|
180
Kulczyk Ailesi'nin 5 gün Bodrum ve koylarında kaldıktan sonra tatillerini tekrar Yunan adalarında sürdürecekleri belirtildi.
-
26
-
27
27
|
180
DÜNYANIN EN PAHALI YATLARI
Öte yandan, Dailynewsdig.com sitesi değeri yüzlerce milyon dolarla ölçülen dünyanın en pahalı 10 süper yatını sıralamıştı. İşte 200 milyon dolardan 800 milyon dolara en pahalı yatlar, özellikleri ve sahipleri...
-
28
28
|
180
10. AL SALAMAH
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Suudi Arabistan prensi Sultan bin Abdul Aziz
-
29
29
|
180
Uzunluk: 139 metre
Genişlik: 24 metre
-
30
-
31
-
32
32
|
180
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: David Geffen (DreamWorks şirketinin sahibi)
-
33
-
34
-
35
-
36
36
|
180
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Steven Spielberg (Yapımcı, yönetmen)
-
37
-
38
-
39
-
40
40
|
180
Değeri: 210 milyon dolar
Sahibi: Nasser Al-Rashid (Suudi Arabistanlı işadamı)
-
41
-
42
-
43
-
44
44
|
180
Değeri: 250 milyon dolar
Sahibi: Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (Katar eski başbakanı)
-
45
-
46
-
47
-
48
48
|
180
Değeri: 256 milyon dolar
Sahibi: Alisher Usmanov (Rus iş adamı)
-
49
-
50
-
51
-
52
52
|
180
Değeri: 300 milyon dolar
Sahibi: Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd (Umman Sultanı)
-
53
-
54
-
55
-
56
56
|
180
Değeri: 323 milyon dolar
Sahibi: Andrey Melnichenko (Rus iş adamı)
-
57
-
58
-
59
-
60
60
|
180
Değeri: 350 milyon dolar
Sahibi: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Dubai Hükümdarı)
-
61
-
62
-
63
-
64
64
|
180
Değeri: 800 milyon dolar
Sahibi: Roman Abramovich (Rus iş adamı)
-
65
-
66
-
67
67
|
180
Yattaki jakuziden bir kare.
-
68
68
|
180
800 milyon dolar değeriyle Eclipse dünyanın en pahalı yatı. 162.5 metre uzunluğuyla ise en büyük ikinci yatı konumunda.
-
69
69
|
180
2009 yılında suya indirilen süper yatta 2 helikopter pisti, 3 tekne ve bir de mini denizaltı bulunuyor.
-
70
-
71
-
72
72
|
180
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ MARMARİS'E GELDİ
Dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı "Silver Fast" yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
-
73
73
|
180
80 milyon euroluk mega yat Marmaris Limanı'na bağlandı.
-
74
74
|
180
77 metre uzunluğundaki yat Cayman Adaları bayraklı.
-
75
75
|
180
Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.
-
76
76
|
180
Marmaris Körfezi'ndeki turistlerin yanı sıra liman boyunca demirli yelkenli ve motor yatlardaki çalışanlar da yata ilgi gösterdi. Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yarın yapılacağı kaydedildi.
-
77
77
|
180
HAFTALIK KİRASI 2 MİLYON 400 BİN
-
78
78
|
180
İçerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro.
-
79
79
|
180
Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor.
-
80
80
|
180
İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin vat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.
-
81
81
|
180
İŞTE MEGA YATIN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ
-
82
-
83
-
84
-
85
-
86
-
87
-
88
-
89
-
90
-
91
-
92
-
93
-
94
-
95
-
96
-
97
-
98
-
99
-
100
-
101
-
102
-
103
-
104
-
105
105
|
180
Meksika'nın en zengini, Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un Yönetim Kurulu Başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio'yla birlikte, geçen 2 Ağustos'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.
-
106
106
|
180
Ardından VIP araçla, Bodrum'un Göltürkbükü'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı 'Azteca' isimli yatıyla Ege'ye açıldı.
-
107
107
|
180
Yunanistan'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, cuma günü öğle saatlerinde tekrar Bodrum'a gelerek Gümüşlük açıklarına demirledi.
-
108
108
|
180
9 milyar dolarlık servete sahip Pliego ve eşinin, yatın üzerinde uzun süre kitap okuyup güneşlendiği görüldü. Çocuklarının ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadıkları gözlendi.
-
109
109
|
180
Pliego, akşam ise 13 metrelik 'Maya' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte Yalıkavak Koyundaki bir balık restorana yemeğe gitti.
-
110
110
|
180
Bir Türk rehberin eşlik ettiği Pliego ve ailesi; laos, kalamar, ahtapot salatası, yöresel mezeler ve şaraptan oluşan yemek ve meyve yedi.
-
111
111
|
180
Pliego 2 saat kadar kaldığı restoranda 3 bin 500 lira hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi. Pliego ve ailesinin bulunduğu yat, bu sabah Bodrum'dan ayrılarak Çeşme Alaçatı'ya gitti.
-
112
112
|
180
GÖRENLER TELEFONUNA SARILDI
Öte yandan, Marmaris Körfezi'ne giriş yapan spor araba görünümüne sahip 36.50 metre uzunluğundaki lüks motor yat görenleri hayran bıraktı.
-
113
113
|
180
DHA'nın haberine göre, İstanbul merkezli yat üreticisi Leomar Yacht'ın 2015 yılında Temmuz ayında denize indirilen yatı, adı açıklanmayan bir Türk işadamına satılmıştı.
-
114
114
|
180
İşadamının özel isteklerine göre yeniden düzenlenen ve üretici firmayla aynı adı taşıyan lüks yat spor otomobil görünümü ve rengi ile görenlerin ilgisini çekti.
-
115
115
|
180
Yabancı turistler ve tatilciler, yat limanında bulunan bir marinada demir atan lüks yat ile bol bol öz çekim yaptı.
-
116
116
|
180
7.65 metre genişliğindeki özel yat, ahşap malzemeden lamine epoksi yöntemiyle inşa edildi.
-
117
117
|
180
Altın sarısı gövde rengi ve siyah üst binasıyla spor araba görünümlü yatta mahremiyetin ön planda tutulduğu bildirildi.
-
118
118
|
180
Personel, motor dairesinden, kaptan kamarasına kadar konuklarla hiç karşılaşmadan tekne içinde rahat hareket edilebiliyor.
-
119
-
120
-
121
-
122
122
|
180
RUS İŞADAMI SUUDİ PRENS'İ GÖLGEDE BIRAKTI
Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'un 86 metre uzunluğundaki yatıyla Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki 4 katlı yatı aynı koya demir attı.
-
123
123
|
180
Tatil için ailesi ve yakınlarıyla bir süredir Bodrum ilçesinde bulunan Suudi prens Suud, tatilini bisiklete binerek, doğa yürüyüşü yaparak ve Bodrum sokaklarında gezerek geçiriyor. Daha önceki yıllarda da Bodrum ilçesine gelen ve ilçeyi çok beğendiği öğrenilen Suud, Bodrum'daki tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.
Dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü bir et lokantasında yemek yiyen Suudi prens, daha sonra Bodrum sokaklarında kısa bir gezinti yapıp bir kafede zaman geçirdi.
-
124
124
|
180
Suud'un yakınları ise bugün kaldıkları otelin açığında demirli ve üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli yatın etrafında jet ski turu yaptı. Aynı anda 4 kişinin ayrı ayrı jet ski'ye bindiği tur sırasında zaman zaman heyecanlı dakikalar da yaşandı. Bazı misafirlerin yoğun dalgalar nedeniyle jet ski'den düştüğü ve yeniden su motoruna çıkmaya çalıştıkları gözlendi.
-
125
125
|
180
Sabahın erken saatlerinde Suudi prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve korumalarıyla yattan ayrılan helikopter, akşam saatlerinde otelin pistine indi.
-
126
126
|
180
İkinci turda iniş yapabilen helikopterden inen Suud ve korumaları otele ait "bagi" ismi verilen taşıma araçlarıyla kaldığı otele gitti.
-
127
127
|
180
AKHMEDOV'UN MEGA YATI DA AYNI KOYDA
-
128
128
|
180
Öte yandan 4 gün önce Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov, üç çocuğu ve yakın dostlarıyla birlikte Küdür Yarımadası açıklarına geldi.
-
129
129
|
180
AKHMEDOV BU YATLA GELİP, 150 KİLOGRAM KALAMAR ALDI
-
130
130
|
180
115 metrelik ultra lüks motoryatı 'Luna" ile Bodrum'a gelen işadamı, Yunanistan'ın Korfu, Mikonos, Tilos, Leros adalarını gezdikten sonra Bodrum'a gelen Akhmedov ve ailesinin bulunduğu yat Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi.
-
131
131
|
180
Dev yatı görmek isteyenler koya akın etti.
-
132
132
|
180
Yatın üzerinde bol bol güneşlenen işadamı Akhmedov, tatilin tadını çıkardı. Yatın etrafında 6 zodyak botla güvenlik önlemi alındı.
-
133
133
|
180
Rus milyarderin konukları da koyda gün boyu su sporları yaptı. Akhmedov, daha sonra ailesiyle botla koyda gezdi. İşadamı Akhmedov'un, Yalıkavak Limanı'ndaki balıkçılardan toplam 150 kilogaram kalamar, ahtapot ve yörede çıkan balık türlerinden satın aldığı öğrenildi.
-
134
134
|
180
Akhmedov'un motoryatı bu yılın başında İngiliz futbol takımı Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'ten aldığı öğrenildi.
-
135
135
|
180
Yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli 'Luna' isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.
-
136
136
|
180
Süper lüks yatta 30'u hizmet için 20'si koruma 50 personel görev yapıyor. Su sporları ve dalış merkezi bulunan yatın üzerinde birisi kapalı birisi açık iki yüzme havuzu var.
-
137
137
|
180
Akhmedov , ailesi ve yata bulunan konuklarının 10 gün boyunca Bodrum Gökova ve Hisarönü koylarında tatilini sürdürecekleri öğrenildi.
-
138
-
139
-
140
-
141
-
142
-
143
143
|
180
HAFTALIĞI 2 MİLYON TL'LİK MOTORYAT BODRUM'DA
Belçika’nın en zengin ikinci kişisi olan ve sinema yapımcısı Ted Wait’in (56) üç yıl önce yaptırdığı, bazen Holywood yıldızları Brad Pitt ve Matt Damon gibi dostlarıyla tatile çıktığı 75 metre uzunluğunda ve 125 milyon dolar değerindeki çelik gövdeli ’Plan B’ adlı motoryat, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne geçtiğimiz ay geldi.
-
144
144
|
180
Bodrum’a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında demirleyen yat, ardından cuma günü akşam saatlerinde Göltürkbükü Koyu’na demirledi.
-
145
145
|
180
Yatın üzerindeki yüzme havuzu ve jakuzide eğlenen üç çocuklu ailenin, Kazakistan’ın en zengin ailelerinden biri olduğu ve yatı 3 haftalığına haftalığı 650 bin dolardan (yaklaşık 2 milyon TL) kiraladığı belirtildi.
-
146
-
147
147
|
180
Botla akşam Göltürkbükü’ndeki dünyaca ünlü bir beach cluba giden ailenin danışmanlarının, bir saat önceden işletmeye giderek içeriye kimsenin alınmaması talimatını verdiği öğrenildi.
-
148
148
|
180
Gecede özel olarak düzenlenen Brezilya dans grubunu izleyen ailenin ardından Küba müzik grubunun özel konserini izlediği belirtildi.
-
149
149
|
180
İşletmeye bu gece için, 65 bin euro ödeme yaptığı öğrenildi.
-
150
150
|
180
Adı sır gibi saklanan iş adamının Ted Wait’in yakın arkadaşlarından biri olduğu uluslararası petrol şirketi olduğu belirtildi.
-
151
151
|
180
Yatın üç gün Bodrum koylarında kaldıktan sonra Yunanistan’ın Mikanos Adası’na gideceği belirtildi.
-
152
-
153
-
154
-
155
155
|
180
KATARLI THANİ'NİN SÜPER YATI ÇEŞME'DE
Öte yandan Katar'ın eski Başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin sahibi olduğu dünyanın beşinci büyük yatı 'Al Mirqap', İzmir'in Çeşme İlçesi'ne demirledi.
-
156
156
|
180
Çeşme Limanı'na demirleyen 133 metre uzunluğundaki 12 suit odalı dev yatın yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonları bulunuyor.
-
157
157
|
180
Lüks yat 'Al Mirqap'a, Aliağa'da bulunan TECO Petrolcülük tarafından, yaklaşık 500 bin dolarlık yakıt ikmali yapıldı.
-
158
158
|
180
Çevresinde koruma ordusuyla geniş güvenlik önlemleri alınan süper yatta kimlerin olduğu öğrenilemedi.
-
159
159
|
180
Yakıt ve erzak ikmalinin ardından yatın akşam saattlerinde ayrılacağı bildirildi.
-
160
160
|
180
İŞTE SÜPER YATTAN DİKKAT ÇEKEN KARELER
-
161
-
162
-
163
-
164
-
165
-
166
-
167
-
168
168
|
180
RUS MİLYARDERİN DEV YATI GÖRÜNTÜLENDİ!
Öte yandan, İspanya'nın gözde turizm merkezi Ibiza'da bulunan milyonerlerin uğrak noktası Formantera geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük özel yatlarından birini ağırladı.
-
169
169
|
180
Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun sahibi olduğu yatın değeri tam 360 milyon sterlin yani bugünkü kurla 458 milyon dolar.
-
170
170
|
180
Fransız tasarımcı Philippe Starck'ın tasarladığı "Sailing Yacht A" ismindeki deniz aracı tam 144 metre uzunluğa sahip. Bu, bir futbol sahasından yarım misli daha uzun olduğu anlamına geliyor.
-
171
171
|
180
Elbette bu kadar büyük bir yatın içerisinde sıra dışı lüks unsurların yer alması şaşırtıcı değil
-
172
172
|
180
Aynı zamanda kamara ve restoran olarak kullanılabilen su altı gözlem odası tamamen Rus milyarderin isteği doğrultusunda yapılmış ve okyanusu dev bir akvaryum gibi gösteriyor.
-
173
173
|
180
Yatın güvertesinde Melnichenko ve misafirlere ait helikopterlerin ineceği özel bir pist de düşünülmüş.
-
174
174
|
180
8 adet güverte birbirine asansörlerle bağlanmış ve açık denizde misafirlerin gelebilmesi için 4 bot ve bir denizaltı için özel garaja sahip.
-
175
175
|
180
20 yolcu ve 54 mürettebatlık kapasitesi olan yat saatte 40 kilometre hıza çıkabiliyor.
-
176
176
|
180
Yapımı tam dört yıl süren yat bombaya dayanıklı olacak şekilde inşa edilirken iç güvenliği de 24 kamerayla sağlanıyor.
-
177
177
|
180
Yatın bir başka özelliği de üçlü direk sisteminin kapalı alanda yapılmış olanlar arasında en uzunu olması. Zirveleri 100 metreyi aşıyor.
-
178
178
|
180
Bu durum, İngilizlerin 96 metre uzunluğunda meşhur saat kulesi Big Ben'in yata monte edildiğini canlandırmaktan bir nevi farksız.
-
179
179
|
180
Yatın Formentera sahillerinde görünmesi üzerine, bölge halkı ve yat düşkünleri de ilgiyle bu devasa deniz aracını izleyip fotoğraf çekti.
-
180
180
|
180
Öte yandan, Sailing Yacht A kendi sınıfında dünyanın en büyüğü olsa da pahaya bakıldığında daha fazlasını yapanlar da var.