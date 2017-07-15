İŞ-YAŞAM

Haftalığı 2 milyon TL’lik motoryat Bodrum’da

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50

Bodrum'a, Belçikalı işadamına ait ve haftalık kirası 2 milyon lira olan ’Plan B’ adlı motoryat geldi. Yattaki konukların ise kim olduğu öğrenilemedi

  • 1 Haftalığı 2 milyon TL’lik motoryat Bodrum’da
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    Belçika’nın en zengin ikinci kişisi olan ve sinema yapımcısı Ted Wait’in (56) üç yıl önce yaptırdığı, bazen Holywood yıldızları Brad Pitt ve Matt Damon gibi dostlarıyla tatile çıktığı 75 metre uzunluğunda ve 125 milyon dolar değerindeki çelik gövdeli ’Plan B’ adlı motoryat, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne geldi.

  • 2 Haftalığı 2 milyon TL’lik motoryat Bodrum’da
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    Bodrum’a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında demirleyen yat, ardından cuma günü akşam saatlerinde Göltürkbükü Koyu’na demirledi. 

  • 3 Haftalığı 2 milyon TL’lik motoryat Bodrum’da
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    Yatın üzerindeki yüzme havuzu ve jakuzide eğlenen üç çocuklu ailenin, Kazakistan’ın en zengin ailelerinden biri olduğu ve yatı 3 haftalığına haftalığı 650 bin dolardan (yaklaşık 2 milyon TL) kiraladığı belirtildi.

  • 4 Haftalığı 2 milyon TL’lik motoryat Bodrum’da
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    BEACH CLUB’I KAPATTILAR

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  • 5 Haftalığı 2 milyon TL’lik motoryat Bodrum’da
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    Botla akşam Göltürkbükü’ndeki dünyaca ünlü bir beach cluba giden ailenin danışmanlarının, bir saat önceden işletmeye giderek içeriye kimsenin alınmaması talimatını verdiği öğrenildi.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 39
  • Misafir 27 Haziran 2017 Salı 20:16
    Allahin adaleti
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
    meraba, ben rus milyarderin dev yatıyım, sorunuz varsa alabilirim.
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 15:43
    bizim şarjlı motor bunlardan hızlı
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