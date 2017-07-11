İŞ-YAŞAM

Katarlı Thani'nin süper yatı Çeşme'de

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50

Katar'ın eski Başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'ne ait olan, ayrıca dünyanın beşinci büyük yatı unvanına sahip süper yat Çeşme'ye geldi

  • 1 Katarlı Thani'nin süper yatı Çeşme'de
    1 | 104

    Katar'ın eski Başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin sahibi olduğu dünyanın beşinci büyük yatı 'Al Mirqap', İzmir'in Çeşme İlçesi'ne demirledi.

  • 2 Katarlı Thani'nin süper yatı Çeşme'de
    2 | 104

    Çeşme Limanı'na demirleyen 133 metre uzunluğundaki 12 suit odalı dev yatın yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonları bulunuyor.

  • 3 Katarlı Thani'nin süper yatı Çeşme'de
    3 | 104

    Lüks yat 'Al Mirqap'a, Aliağa'da bulunan TECO Petrolcülük tarafından, yaklaşık 500 bin dolarlık yakıt ikmali yapıldı.

  • 4 Katarlı Thani'nin süper yatı Çeşme'de
    4 | 104

    Çevresinde koruma ordusuyla geniş güvenlik önlemleri alınan süper yatta kimlerin olduğu öğrenilemedi. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Katarlı Thani'nin süper yatı Çeşme'de
    5 | 104

    Yakıt ve erzak ikmalinin ardından yatın akşam saattlerinde ayrılacağı bildirildi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 39
  • Misafir 27 Haziran 2017 Salı 20:16
    Allahin adaleti
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
    meraba, ben rus milyarderin dev yatıyım, sorunuz varsa alabilirim.
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 15:43
    bizim şarjlı motor bunlardan hızlı
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 09:45
    FAKİRLER ÖLSÜN :)
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 09:32
    MESCİT DE VAR MI İÇERİLERİNDE.
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 08:52
    böyle bi şey görüncede hemen müslümanlık gelir aklınıza, sorsan iki rekat namazı enson ne zaman kıldın cevap veremez, kılan da zaten böyle konuşmaz.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 18:59
    musluman oldukların dusunmuyorum dunyada bu kadar ac varken bu ısraf pes dogrusu kıskanclık degıl bıraz makul olabılırler
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 17:37
    :D :D. hangi dünyadasın kardeşim...
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 18:56
    arkadaşlar yatinda olsa yatacağin yer belli dert etme :)))
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 18:49
    allahın vermedikleride nimettir..
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 18:40
    sahipleri arap şeyhleri MÜSLÜMAN DİN KARDEŞLERİMİZ
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 18:10
    10 yattan 8 tanesi ehl-i müslümanlara ait , hadi diğerlerini anladım , çalışarak alınacak mülk değil bunlar mafya işi yapanlar ancak alabilir ama müslümanlar nasıl almış , hani müslümanlıkta bu kadar zenginlik olmazdı , her sene malının 40 ta birini dağıtsa zaten bu kadar zengin olamaz bunlar , demek ki bu müslüman kardeşlerimiz gerçekte müslüman değilmiş :)))
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 16:32
    İnanın çok güldüm süper yorumlar bence yatlar kadar güzel yorumlar.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 15:54
    Allah nasip etse cennete girsem Allah tan böyle bir şey istiyecem orda.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 16:06
    ALIRSIN
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 16:07
    cennete gidiceğini nerden biliyorsun
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 15:37
    Çok güzeller.Nasıl çalışıyorlar,nasıl kazanıyorlar belgesel yok mudur?Türkiye' de heimizin,her ailenin bir yatı olmalı. :)) dermişim.Mümkündür.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 15:10
    lan olum sadece bunlari gorunce akliniza geliyor kalkin allah icin 2 rekat namaz kilin kilanlar dua edin bize verseler o imkani sanki yok diyecez
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 16:06
    SENMİ VERECEN
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 15:06
    cok guzel bayiliyorum keske biraz daha ayrintiya girseydiniz yatlar hakkinda
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 13:40
    nereden buldun bu parayı
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 13:38
    Mülk Allah'a ait ama bikere binsem fena olmazdı :)
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 13:31
    bosa dememısler zengının parası zugurdun cenesını yorar dıye
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 13:27
    ölumde vaaaaarrrr
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 12:22
    herkes tadacak 2.50 metre beyaz kumaşi nice fakirler var
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 12:21
    bunlar için ölüm o kadar zor ki bırakıp gitmek
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 12:50
    gerçekten de doğru.hesabıda ağır ölümüde.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 12:19
    Aman Allahım Çoğunlukla Arap zenginler Hasır üstünde yatan ve izi sırtına çıkan peygamber(sav) de arap tı fakat bunlar sonradan görme nasıl hesap verirler filistin açken
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 14:58
    allah razı olsun senden bu hesabı nasıl verirler orada görülecek allah bizleri böyle nankör etmesin insaşllah
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 12:10
    Harika bir yat resmini gördüm.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 11:49
    bunlarin cogunun yapiminda calistim bide yapilirken bizim halimizi gorseniz :(
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 11:24
    ALLAHIM BEN YETİŞKİN OLURSAN BENİ MİLYONER YAP NOLUR İŞALLAH MİLYONER OLURUM
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 09:36
    İNSAN OL YETER BU DÜNYADA,ÜSTELİK ÇOK KISA ÖMÜR.
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:56
    ah ölmeyeydi iyiydi
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:39
    zenginin parası zügürtün çenesini yorar
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:29
    hepsi mükemmel
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:29
    Ne diyelim Allah mutlu yatlarıyla
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:19
    UZUNLUK 2,10 DERİNLİK 60/70 CM ADI TABUT AİDATI=HERKES
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 10:17
    altından tabuta koysalar kaç para eder
Kalan karakter : 2000