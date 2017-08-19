İŞ-YAŞAM

Meksikalı milyarder, tekrar Bodrum'a dümen kırdı

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50

Bodrum'dan Ege'ye açılan Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego ve ailesi, yeniden kente dümen kırdı. Geceyi Bodrum'da geçiren ve yemek yiyen aile, bu sabah ise İzmir'in Çeşme İlçesi'ne hareket etti

  • 1 Meksikalı milyarder, tekrar Bodrum'a dümen kırdı
    1 | 154

    Meksika'nın en zengini, Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un Yönetim Kurulu Başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio'yla birlikte, geçen 2 Ağustos'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.

  • 2 Meksikalı milyarder, tekrar Bodrum'a dümen kırdı
    2 | 154

    Ardından VIP araçla, Bodrum'un Göltürkbükü'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı 'Azteca' isimli yatıyla Ege'ye açıldı.

  • 3 Meksikalı milyarder, tekrar Bodrum'a dümen kırdı
    3 | 154

    Yunanistan'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, cuma günü öğle saatlerinde tekrar Bodrum'a gelerek Gümüşlük açıklarına demirledi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Meksikalı milyarder, tekrar Bodrum'a dümen kırdı
    4 | 154

    9 milyar dolarlık servete sahip Pliego ve eşinin, yatın üzerinde uzun süre kitap okuyup güneşlendiği görüldü. Çocuklarının ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadıkları gözlendi.

  • 5 Meksikalı milyarder, tekrar Bodrum'a dümen kırdı
    5 | 154

    Pliego, akşam ise 13 metrelik 'Maya' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte Yalıkavak Koyundaki bir balık restorana yemeğe gitti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 45
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 11:03
    Zenginin parası fakirin çeneyi yorarmış. Hamdolsun elhamdülillah Müslümanız. Gönlümüz zengin bizim. Öbür tarafta yat kat olacak mı acaba? Suudi prensler ve Araplar orda yat sahibi olabilecek mi acaba.
  • Misafir 17 Ağustos 2017 Perşembe 20:01
    İtibardan tasarruf olmaz
  • Misafir 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:40
    Marmaris'teki yat Fortes Mühendislik'e aittir. Türkiye'nin lider doğalgaz ve mekanik taahhüt firması. Normal yani. Farklı düşünceler olmasın.
Tüm yorumları göster(45)
Kalan karakter : 2000