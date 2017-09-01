İŞ-YAŞAM
Polonyalı milyarder Kulczyk ailesi Bodrum koylarında
14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50 | Güncelleme: 01 Eylül 2017 Cuma, 12:33:18
Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da tatil yapan milyarderler arasına Polonyalı Kulczyk Ailesi de katıldı. İki yıl önce Viyana'da yaşamını yitiren dünyaca ünlü Kulczyk Holding'in patronu Jan Kulczyk'ın eşi, kızı ve gelini yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı, eğlendi
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Polonya'daki zenginler listesinin en üstünde yer alan ve iki yıl önce Viyana'da rahatsızlığı nedeniyle 65 yaşında vefat eden Kulczyk Holding'in patronu Jan Kulczyk'nin moda tasarımcısı eşi 58 yaşındaki Grazyna Kulczyk, kızı Dominika Kulczyk ve gelini Harice Kulczyk, tatil için Yunanistan'ın Tilos adasından Bodrum'a geldi.
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Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirleyen 90 metre uzunluğunda, 180 milyon euro değerindeki 'Phoenix2' adlı yat ile gelen milyarder aile yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı.
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Çocuklar ise yatın arkasında kurulan su parkında ve kaydırakta eğlendi.
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Kulczyk Ailesi'nin 5 gün Bodrum ve koylarında kaldıktan sonra tatillerini tekrar Yunan adalarında sürdürecekleri belirtildi.
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DÜNYANIN EN PAHALI YATLARI
Öte yandan, Dailynewsdig.com sitesi değeri yüzlerce milyon dolarla ölçülen dünyanın en pahalı 10 süper yatını sıralamıştı. İşte 200 milyon dolardan 800 milyon dolara en pahalı yatlar, özellikleri ve sahipleri...
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10. AL SALAMAH
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Suudi Arabistan prensi Sultan bin Abdul Aziz
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Uzunluk: 139 metre
Genişlik: 24 metre
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Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: David Geffen (DreamWorks şirketinin sahibi)
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Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Steven Spielberg (Yapımcı, yönetmen)
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Değeri: 210 milyon dolar
Sahibi: Nasser Al-Rashid (Suudi Arabistanlı işadamı)
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Değeri: 250 milyon dolar
Sahibi: Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (Katar eski başbakanı)
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Değeri: 256 milyon dolar
Sahibi: Alisher Usmanov (Rus iş adamı)
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Değeri: 300 milyon dolar
Sahibi: Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd (Umman Sultanı)
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Değeri: 323 milyon dolar
Sahibi: Andrey Melnichenko (Rus iş adamı)
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Değeri: 350 milyon dolar
Sahibi: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Dubai Hükümdarı)
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Değeri: 800 milyon dolar
Sahibi: Roman Abramovich (Rus iş adamı)
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Yattaki jakuziden bir kare.
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800 milyon dolar değeriyle Eclipse dünyanın en pahalı yatı. 162.5 metre uzunluğuyla ise en büyük ikinci yatı konumunda.
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2009 yılında suya indirilen süper yatta 2 helikopter pisti, 3 tekne ve bir de mini denizaltı bulunuyor.
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DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ MARMARİS'E GELDİ
Dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı "Silver Fast" yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
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80 milyon euroluk mega yat Marmaris Limanı'na bağlandı.
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77 metre uzunluğundaki yat Cayman Adaları bayraklı.
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Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.
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Marmaris Körfezi'ndeki turistlerin yanı sıra liman boyunca demirli yelkenli ve motor yatlardaki çalışanlar da yata ilgi gösterdi. Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yarın yapılacağı kaydedildi.
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HAFTALIK KİRASI 2 MİLYON 400 BİN
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İçerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro.
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Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor.
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İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin vat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.
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İŞTE MEGA YATIN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ
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Meksika'nın en zengini, Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un Yönetim Kurulu Başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio'yla birlikte, geçen 2 Ağustos'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.
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Ardından VIP araçla, Bodrum'un Göltürkbükü'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı 'Azteca' isimli yatıyla Ege'ye açıldı.
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Yunanistan'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, cuma günü öğle saatlerinde tekrar Bodrum'a gelerek Gümüşlük açıklarına demirledi.
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9 milyar dolarlık servete sahip Pliego ve eşinin, yatın üzerinde uzun süre kitap okuyup güneşlendiği görüldü. Çocuklarının ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadıkları gözlendi.
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Pliego, akşam ise 13 metrelik 'Maya' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte Yalıkavak Koyundaki bir balık restorana yemeğe gitti.
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Bir Türk rehberin eşlik ettiği Pliego ve ailesi; laos, kalamar, ahtapot salatası, yöresel mezeler ve şaraptan oluşan yemek ve meyve yedi.
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Pliego 2 saat kadar kaldığı restoranda 3 bin 500 lira hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi. Pliego ve ailesinin bulunduğu yat, bu sabah Bodrum'dan ayrılarak Çeşme Alaçatı'ya gitti.
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GÖRENLER TELEFONUNA SARILDI
Öte yandan, Marmaris Körfezi'ne giriş yapan spor araba görünümüne sahip 36.50 metre uzunluğundaki lüks motor yat görenleri hayran bıraktı.
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DHA'nın haberine göre, İstanbul merkezli yat üreticisi Leomar Yacht'ın 2015 yılında Temmuz ayında denize indirilen yatı, adı açıklanmayan bir Türk işadamına satılmıştı.
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İşadamının özel isteklerine göre yeniden düzenlenen ve üretici firmayla aynı adı taşıyan lüks yat spor otomobil görünümü ve rengi ile görenlerin ilgisini çekti.
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Yabancı turistler ve tatilciler, yat limanında bulunan bir marinada demir atan lüks yat ile bol bol öz çekim yaptı.
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7.65 metre genişliğindeki özel yat, ahşap malzemeden lamine epoksi yöntemiyle inşa edildi.
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Altın sarısı gövde rengi ve siyah üst binasıyla spor araba görünümlü yatta mahremiyetin ön planda tutulduğu bildirildi.
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Personel, motor dairesinden, kaptan kamarasına kadar konuklarla hiç karşılaşmadan tekne içinde rahat hareket edilebiliyor.
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RUS İŞADAMI SUUDİ PRENS'İ GÖLGEDE BIRAKTI
Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'un 86 metre uzunluğundaki yatıyla Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki 4 katlı yatı aynı koya demir attı.
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Tatil için ailesi ve yakınlarıyla bir süredir Bodrum ilçesinde bulunan Suudi prens Suud, tatilini bisiklete binerek, doğa yürüyüşü yaparak ve Bodrum sokaklarında gezerek geçiriyor. Daha önceki yıllarda da Bodrum ilçesine gelen ve ilçeyi çok beğendiği öğrenilen Suud, Bodrum'daki tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.
Dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü bir et lokantasında yemek yiyen Suudi prens, daha sonra Bodrum sokaklarında kısa bir gezinti yapıp bir kafede zaman geçirdi.
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Suud'un yakınları ise bugün kaldıkları otelin açığında demirli ve üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli yatın etrafında jet ski turu yaptı. Aynı anda 4 kişinin ayrı ayrı jet ski'ye bindiği tur sırasında zaman zaman heyecanlı dakikalar da yaşandı. Bazı misafirlerin yoğun dalgalar nedeniyle jet ski'den düştüğü ve yeniden su motoruna çıkmaya çalıştıkları gözlendi.
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Sabahın erken saatlerinde Suudi prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve korumalarıyla yattan ayrılan helikopter, akşam saatlerinde otelin pistine indi.
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İkinci turda iniş yapabilen helikopterden inen Suud ve korumaları otele ait "bagi" ismi verilen taşıma araçlarıyla kaldığı otele gitti.
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AKHMEDOV'UN MEGA YATI DA AYNI KOYDA
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Öte yandan 4 gün önce Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov, üç çocuğu ve yakın dostlarıyla birlikte Küdür Yarımadası açıklarına geldi.
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AKHMEDOV BU YATLA GELİP, 150 KİLOGRAM KALAMAR ALDI
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115 metrelik ultra lüks motoryatı 'Luna" ile Bodrum'a gelen işadamı, Yunanistan'ın Korfu, Mikonos, Tilos, Leros adalarını gezdikten sonra Bodrum'a gelen Akhmedov ve ailesinin bulunduğu yat Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi.
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Dev yatı görmek isteyenler koya akın etti.
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Yatın üzerinde bol bol güneşlenen işadamı Akhmedov, tatilin tadını çıkardı. Yatın etrafında 6 zodyak botla güvenlik önlemi alındı.
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Rus milyarderin konukları da koyda gün boyu su sporları yaptı. Akhmedov, daha sonra ailesiyle botla koyda gezdi. İşadamı Akhmedov'un, Yalıkavak Limanı'ndaki balıkçılardan toplam 150 kilogaram kalamar, ahtapot ve yörede çıkan balık türlerinden satın aldığı öğrenildi.
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Akhmedov'un motoryatı bu yılın başında İngiliz futbol takımı Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'ten aldığı öğrenildi.
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Yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli 'Luna' isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.
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Süper lüks yatta 30'u hizmet için 20'si koruma 50 personel görev yapıyor. Su sporları ve dalış merkezi bulunan yatın üzerinde birisi kapalı birisi açık iki yüzme havuzu var.
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Akhmedov , ailesi ve yata bulunan konuklarının 10 gün boyunca Bodrum Gökova ve Hisarönü koylarında tatilini sürdürecekleri öğrenildi.
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HAFTALIĞI 2 MİLYON TL'LİK MOTORYAT BODRUM'DA
Belçika’nın en zengin ikinci kişisi olan ve sinema yapımcısı Ted Wait’in (56) üç yıl önce yaptırdığı, bazen Holywood yıldızları Brad Pitt ve Matt Damon gibi dostlarıyla tatile çıktığı 75 metre uzunluğunda ve 125 milyon dolar değerindeki çelik gövdeli ’Plan B’ adlı motoryat, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne geçtiğimiz ay geldi.
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Bodrum’a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında demirleyen yat, ardından cuma günü akşam saatlerinde Göltürkbükü Koyu’na demirledi.
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Yatın üzerindeki yüzme havuzu ve jakuzide eğlenen üç çocuklu ailenin, Kazakistan’ın en zengin ailelerinden biri olduğu ve yatı 3 haftalığına haftalığı 650 bin dolardan (yaklaşık 2 milyon TL) kiraladığı belirtildi.
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Botla akşam Göltürkbükü’ndeki dünyaca ünlü bir beach cluba giden ailenin danışmanlarının, bir saat önceden işletmeye giderek içeriye kimsenin alınmaması talimatını verdiği öğrenildi.
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Gecede özel olarak düzenlenen Brezilya dans grubunu izleyen ailenin ardından Küba müzik grubunun özel konserini izlediği belirtildi.
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İşletmeye bu gece için, 65 bin euro ödeme yaptığı öğrenildi.
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Adı sır gibi saklanan iş adamının Ted Wait’in yakın arkadaşlarından biri olduğu uluslararası petrol şirketi olduğu belirtildi.
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Yatın üç gün Bodrum koylarında kaldıktan sonra Yunanistan’ın Mikanos Adası’na gideceği belirtildi.
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KATARLI THANİ'NİN SÜPER YATI ÇEŞME'DE
Öte yandan Katar'ın eski Başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin sahibi olduğu dünyanın beşinci büyük yatı 'Al Mirqap', İzmir'in Çeşme İlçesi'ne demirledi.
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Çeşme Limanı'na demirleyen 133 metre uzunluğundaki 12 suit odalı dev yatın yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonları bulunuyor.
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Lüks yat 'Al Mirqap'a, Aliağa'da bulunan TECO Petrolcülük tarafından, yaklaşık 500 bin dolarlık yakıt ikmali yapıldı.
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Çevresinde koruma ordusuyla geniş güvenlik önlemleri alınan süper yatta kimlerin olduğu öğrenilemedi.
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Yakıt ve erzak ikmalinin ardından yatın akşam saattlerinde ayrılacağı bildirildi.
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İŞTE SÜPER YATTAN DİKKAT ÇEKEN KARELER
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RUS MİLYARDERİN DEV YATI GÖRÜNTÜLENDİ!
Öte yandan, İspanya'nın gözde turizm merkezi Ibiza'da bulunan milyonerlerin uğrak noktası Formantera geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük özel yatlarından birini ağırladı.
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Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun sahibi olduğu yatın değeri tam 360 milyon sterlin yani bugünkü kurla 458 milyon dolar.
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Fransız tasarımcı Philippe Starck'ın tasarladığı "Sailing Yacht A" ismindeki deniz aracı tam 144 metre uzunluğa sahip. Bu, bir futbol sahasından yarım misli daha uzun olduğu anlamına geliyor.
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Elbette bu kadar büyük bir yatın içerisinde sıra dışı lüks unsurların yer alması şaşırtıcı değil
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Aynı zamanda kamara ve restoran olarak kullanılabilen su altı gözlem odası tamamen Rus milyarderin isteği doğrultusunda yapılmış ve okyanusu dev bir akvaryum gibi gösteriyor.
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Yatın güvertesinde Melnichenko ve misafirlere ait helikopterlerin ineceği özel bir pist de düşünülmüş.
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8 adet güverte birbirine asansörlerle bağlanmış ve açık denizde misafirlerin gelebilmesi için 4 bot ve bir denizaltı için özel garaja sahip.
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20 yolcu ve 54 mürettebatlık kapasitesi olan yat saatte 40 kilometre hıza çıkabiliyor.
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Yapımı tam dört yıl süren yat bombaya dayanıklı olacak şekilde inşa edilirken iç güvenliği de 24 kamerayla sağlanıyor.
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Yatın bir başka özelliği de üçlü direk sisteminin kapalı alanda yapılmış olanlar arasında en uzunu olması. Zirveleri 100 metreyi aşıyor.
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Bu durum, İngilizlerin 96 metre uzunluğunda meşhur saat kulesi Big Ben'in yata monte edildiğini canlandırmaktan bir nevi farksız.
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Yatın Formentera sahillerinde görünmesi üzerine, bölge halkı ve yat düşkünleri de ilgiyle bu devasa deniz aracını izleyip fotoğraf çekti.
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Öte yandan, Sailing Yacht A kendi sınıfında dünyanın en büyüğü olsa da pahaya bakıldığında daha fazlasını yapanlar da var.