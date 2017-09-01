İŞ-YAŞAM

Polonyalı milyarder Kulczyk ailesi Bodrum koylarında

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da tatil yapan milyarderler arasına Polonyalı Kulczyk Ailesi de katıldı. İki yıl önce Viyana'da yaşamını yitiren dünyaca ünlü Kulczyk Holding'in patronu Jan Kulczyk'ın eşi, kızı ve gelini yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı, eğlendi

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    Polonya'daki zenginler listesinin en üstünde yer alan ve iki yıl önce Viyana'da rahatsızlığı nedeniyle 65 yaşında vefat eden Kulczyk Holding'in patronu Jan Kulczyk'nin moda tasarımcısı eşi 58 yaşındaki Grazyna Kulczyk, kızı Dominika Kulczyk ve gelini Harice Kulczyk, tatil için Yunanistan'ın Tilos adasından Bodrum'a geldi.

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    Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirleyen 90 metre uzunluğunda, 180 milyon euro değerindeki 'Phoenix2' adlı yat ile gelen milyarder aile yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı.

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    Çocuklar ise yatın arkasında kurulan su parkında ve kaydırakta eğlendi.

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    Kulczyk Ailesi'nin 5 gün Bodrum ve koylarında kaldıktan sonra tatillerini tekrar Yunan adalarında sürdürecekleri belirtildi.

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YORUMLAR 45
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 11:03
    Zenginin parası fakirin çeneyi yorarmış. Hamdolsun elhamdülillah Müslümanız. Gönlümüz zengin bizim. Öbür tarafta yat kat olacak mı acaba? Suudi prensler ve Araplar orda yat sahibi olabilecek mi acaba.
  • Misafir 17 Ağustos 2017 Perşembe 20:01
    İtibardan tasarruf olmaz
  • Misafir 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:40
    Marmaris'teki yat Fortes Mühendislik'e aittir. Türkiye'nin lider doğalgaz ve mekanik taahhüt firması. Normal yani. Farklı düşünceler olmasın.
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