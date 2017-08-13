İŞ-YAŞAM

Rus işadamı Akhmedov, ultra lüks yatıyla Bodrum'da

14 Haziran 2017 Çarşamba, 10:01:50

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farkhad Akhmedov'un ultra lüks yatı 'Luna', Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi

  • 1 Rus işadamı Akhmedov, ultra lüks yatıyla Bodrum'da
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    Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov, üç çocuğu ve yakın dostlarıyla birlikte Küdür Yarımadası açıklarına geldi.

  • 2 Rus işadamı Akhmedov, ultra lüks yatıyla Bodrum'da
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    115 metrelik ultra lüks motoryatı 'Luna" ile Bodrum'a dün gelen işadamı, Yunanistan'ın Korfu, Mikonos, Tilos, Leros adalarını gezdikten sonra Bodrum'a gelen Akhmedov ve ailesinin bulunduğu yat Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi. 

  • 3 Rus işadamı Akhmedov, ultra lüks yatıyla Bodrum'da
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    Dev yatı görmek isteyenler koya akın etti.

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  • 4 Rus işadamı Akhmedov, ultra lüks yatıyla Bodrum'da
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    Yatın üzerinde bol bol güneşlenen işadamı Akhmedov, tatilin tadını çıkardı. Yatın etrafında 6 zodyak botla güvenlik önlemi alındı. 

  • 5 Rus işadamı Akhmedov, ultra lüks yatıyla Bodrum'da
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    Rus milyarderin konukları da koyda gün boyu su sporları yaptı. Akhmedov, daha sonra ailesiyle botla koyda gezdi. İşadamı Akhmedov'un, Yalıkavak Limanı'ndaki balıkçılardan toplam 150 kilogaram kalamar, ahtapot ve yörede çıkan balık türlerinden satın aldığı öğrenildi. 

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YORUMLAR 39
  • Misafir 27 Haziran 2017 Salı 20:16
    Allahin adaleti
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
    meraba, ben rus milyarderin dev yatıyım, sorunuz varsa alabilirim.
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 15:43
    bizim şarjlı motor bunlardan hızlı
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