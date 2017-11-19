Rus sanayici Melnichenko 2 milyon liralık akaryakıt aldı
14.06.2017 - 10:01 | Güncelleme:
Rus sanayici Andrey Igorevich Melnichenko'nun Sailing Yacht A isimli yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Yelkenli yata, 23 tanker aracılığıyla yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı
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Rus iş adamı Andrey Igorevich Melnichenko'nun 360 milyon avroluk Sailing Yacht A isimli süper yelkenlisi, Marmaris ilçesine geldi.
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi Limasol Limanı'ndan akşam saatlerinde Marmaris'e gelen, yaklaşık 143 metre uzunluğundaki yelkenli yat, Marmaris Cruise Port Limanı'na demirledi.
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Bermuda bayraklı, 360 milyon avro değerindeki yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için limanın büyük iskelesine yanaştırıldı.
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Yata, 23 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 720 bin litre akaryakıt ikmal edilmeye başlandı.
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7 saat sürmesi planlanan akaryakıt ve diğer ikmaller için Rus iş adamının yaklaşık 2 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.
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Gövdesi çelik ve Hint meşesinden özel olarak yapılan yatta, gece kulübü, yüzme havuzu, fitness salonu, bilardo salonu, çalışma ofisleri, denizaltı gözlem odası ve helikopter pisti yer alıyor.
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54 kişinin görev yaptığı süper yelkenli, 10 lüks süit kabinde aynı anda 20 misafir konuk edebiliyor.
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Rus iş adamı Andrey Igorevich Melnichenko'nun içinde olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen yatın, yakıt ve erzak ikmalinin ardından limandan ayrılacağı belirtildi.
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ÜNLÜ İŞADAMININ YATINDAN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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SUNRAYS İSİMLİ YAT MARMARİS'E GELDİ
İlçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı'nın küçük rıhtımına yanaştırılan süper lüks yat, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.
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Birkaç gün limanda kalacağı belirtilen yatın 240 bin litre yakıt ikmali yapmak için evraklarını gümrük yetkililerine verdiği öğrenildi.
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Yakıt ikmalinin yanı sıra erzak alımı da yapacak olan yatın ilçeye yaklaşık 650 bin lira bırakması bekleniyor.
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Liman yetkilileri yatın kime ait olduğunu açıklamadı. Dünya genelindeki mega lüks yatlarla ilgili yayın yapan internet sitelerinde, daha önce Ummanlı iş adamı Muhammed Al Barwani'ya ait "Sunrays"in son sahibinin, Hindistanlı iş adamı Ravi Ruia olduğu bilgisi yer alıyor.
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Hollanda'daki Oceanco tersanesinden Mart 2010'da denize indirilen yatın, Uluslararası Süperyat Derneği (ISS) tarafından 2010'un en iyi yatı seçildiği belirtildi.
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"Sunrays"in, 86 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğu, içerisinde her türlü lüksü barındırdığı kaydedildi.
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25 personeli bulunan lüks yat daha önceki yıllarda birçok kez Marmaris Limanı'na demirlemişti.
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TABLO ALMAYA 360 MİLYON DEĞERİNDEKİ YATIYLA GELDİ
'Sanat aşığı' olarak nitelendirilen, Rus işadamı Farkhad Akhmedov, arkadaşı Abramoviç'ten satın aldığı 360 milyon dolar değerindeki 115 metrelik 'Luna' adlı yatıyla, Güney Ege'de tatil yaptı.
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Dışarıda koruma ordusuyla gezen Akhmedov, son durağı olan Marmaris'te, daha önce internette görüp beğendiği öğrenilen, 35 yaşındaki Türk ressam Güçlü Kadir Yılmaz'ın bir tablosunu, 10 bin dolara satın aldı.
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Tatyana Akhmedov'un, Yılmaz'ın akrilik boya ve mix media tekniğini kullanarak 2014'te yaptığı, 1x1 metre ebadındaki 'balık ve varoluş' konulu, 'Existentialis' adlı tablosunu inceleyip fotoğraf ve görüntülerini çektiği ifade edildi. Ertesi gün ise yatın kaptan yardımcısının, Farhad Akhmedov'un kredi kartıyla tabloyu satın aldığı belirtildi. Tablonun, bagajı geniş bir taksiyle götürüldüğü bildirildi.
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Tablosunun ünlü koleksiyoner tarafından satın alınmasından büyük onur ve gurur duyduğunu belirten ressam Yılmaz, "Sırf koleksiyonuna katılsın diye birçok ressam Akhmedov'a eserlerini hediye etmek istiyor ama o kabul etmiyor. Benim eserimi, beğenmesi, üstelik pazarlık etmeden satın alması bana ve eserime önem verdiğinin göstergesi." dedi.
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Yunanistan'ın Adriyatik Denizi girişindeki Korfu (Corfu) Adası, Mikonos (Mykonos), Tilos ve Leros Adaları'nı gezdikten sonra eşi Tatyana Akhmedov, 3 çocuğu ve yakın dostları ile Eylül'ün ilk haftasında Bodrum'a gelen Farhad Ahmedov'un yatı Luna, 9 Eylül'de Marmaris'e geçmişti.
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Helikopter pisti, mini denizaltısı, 6 hız teknesi, kapalı ve açık 2 yüzme havuzu, kurşun geçirmez camları ve her türlü silahlı saldırıya karşı savunma sistemi bulunan çelik gövdeli ultra lüks yat, Hisarönü Körfezi Bencik Koyu'na demirledi.
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Günübirlik tekne turuna çıkanların hayranlıkla izlediği motoryatın çevresinde, korumalar sürekli zodyak bot ile ile tur atarak kimseyi yaklaştırmadı.
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Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Farhad Ahmedov ve yakınlarının, Marmaris'te ne kadar tatil yapacağı konusunda açıklama yapılmadı.
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CYCLONE 14 MİLYON EURO FİYATIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR
Türk üretimi 'Cyclone' isimli mega yat 14 milyon euroluk fiyatıyla dünya sularına açılacak. Tansu Yat'ın, 20'inci yıldönümüne özel olarak hazırladığı, tasarımı, denizi ayaklar altına alan kamaraları ile tüm deniz tutkunlarının görmek için heyecanla beklediği Cyclone adlı yatın TL cinsinden değeri 57 milyonu aşkın düzeyde.
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Lüks yat ile ilgili bilgi veren Boatshow Eurasia Direktörü Dilek Karaduman, şu açıklamalarda bulundu:
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Fuarımıza katılan en büyük ve en pahalı teknemiz, bu gördüğünüz tekne. Teknenin boyu 43.8 metre, eni 8.38 metre. Teknenin içerisinde bir tane master kabin, bir tane vip kabin, 2 tane de misafir kabini var.
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Aynı zamanda 6 kişilikte personel kabini bulunuyor. Tekne sahibinin tamamen isteğine göre ve istediği dizayna göre yapılmış bir tekne. Yüzde yüz yerli üretim bir tekne.
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Üretici firma aynı zamanda daha önce Monaco'da yapılan boatshow 4 tane ödül sahibi ve bununla beşinciyi almaya Monaco'ya gidecek olan tekne, sonrasında bizim fuarımıza gelecek.
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"MAKSİMUM KULLANIM ALANI VE FERAHLIK ÖN PLANDA"
İç dizaynıyla lüks bir yaşam sunan yatın içerisinde mutfak, salon, yatak odaları ve uzun yolculuklar için planlanmış soğutma odaları da mevcut. Dilek Karaduman, tekne hakkında şu bilgileri paylaştı:
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Teknede 2 tane ana makine var. İki tane makine ile yaptığı hız 21.7 knot ama ortalamasını 21 knot (40 km) olarak düşünebilirsiniz. Hızlı bir tekne aslında boyuna göre baktığınızda.
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Teknenin içerisinde stabilizer var. Stabilizer ne yapar? Teknede siz fırtınalı bir havada gittiğinizde ya da sabit olarak bir yerde durduğunuzda aynı şey geçerli.
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Teknede olduğunuzu hissetmeyecek şekilde sabit olarak durmanızı sağlayan bir özellik. Teknenin içerisinde buzdolabı, mutfağı çok geniş, kullanım alanı çok rahat.
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Birçok ürün zaten dediğim gibi tekne sahibine özel tasarlandığı için maksimum kullanım alanı ve ferahlık ön planda teknenin içerisinde. Teknede açık renk ve açık tonlar kullanılmış.
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Fransa'nın Monaco şehrinde sergilenmek üzere yola çıkmaya hazırlanan mega yat, 4-9 Ekim'de Viaport Marina Tuzla'da Boatshow Eurasia'nın Türkiye lansmanı ile görücüye çıkacak.
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CYCLONE YATINDAN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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ÜRDÜN KRALI'NIN LÜKS YATI MARMARİS'TE
Ürdün Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu 82 metre uzunluğundaki ''Sarafsa'' adlı mega yat, Eylül ayının ilk haftasında Marmaris'e geldi.
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Öğlen saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giren yat, vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Marmaris Limanı büyük iskeleye yanaştırıldı.
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Personelinin temizlik yaptığı yata, yakıt ve erzak ikmali yapıldı. Daha sonra limana çok sayıda akaryakıt tankeri giriş yaptı.
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Tankerlerle yata yaklaşık 800 bin lira değerinde 300 bin litre akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi.
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Liman işletme yetkilileri, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yatın Ege'nin koylarında mavi tura çıkacağını bildirdi.
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Yetkililer, yatta Kral Abdullah veya yakınlarının bulunup bulunmadığı konusunda ise açıklama yapmadı.
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Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen 4 katlı Sarafsa'da, mermer döşemeli zeminler yerden ısıtmalı, muslukları ise altın kaplamalı. Her türlü lüksün düşünüldüğü yatta ayrıca jakuzi, spor odası, yemek salonu ve çalışma ofisi gibi bölümler de bulunuyor. Yatta, 20 personel görev yapıyor.
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180 MİLYON EUROLUK YATLA GELDİLER
Öte yandan, Polonya'daki zenginler listesinin en üstünde yer alan ve iki yıl önce Viyana'da rahatsızlığı nedeniyle 65 yaşında vefat eden Kulczyk Holding'in patronu Jan Kulczyk'nin moda tasarımcısı eşi 58 yaşındaki Grazyna Kulczyk, kızı Dominika Kulczyk ve gelini Harice Kulczyk, tatil için Yunanistan'ın Tilos adasından Bodrum'a geldi.
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Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirleyen 90 metre uzunluğunda, 180 milyon euro değerindeki 'Phoenix2' adlı yat ile gelen milyarder aile yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı.
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Çocuklar ise yatın arkasında kurulan su parkında ve kaydırakta eğlendi.
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Kulczyk Ailesi'nin 5 gün Bodrum ve koylarında kaldıktan sonra tatillerini tekrar Yunan adalarında sürdürecekleri belirtildi.
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DÜNYANIN EN PAHALI YATLARI
Öte yandan, Dailynewsdig.com sitesi değeri yüzlerce milyon dolarla ölçülen dünyanın en pahalı 10 süper yatını sıralamıştı. İşte 200 milyon dolardan 800 milyon dolara en pahalı yatlar, özellikleri ve sahipleri...
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10. AL SALAMAH
Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: Suudi Arabistan prensi Sultan bin Abdul Aziz
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Uzunluk: 139 metre
Genişlik: 24 metre
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Saatteki hızı: 39.8 km
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9. RISING SUN
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Değeri: 200 milyon dolar
Sahibi: David Geffen (DreamWorks şirketinin sahibi)
Sahibi: Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (Katar eski başbakanı)
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Uzunluk: 133 metre
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Saatteki hızı: 42.5 km
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5. DILBAR
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Değeri: 256 milyon dolar
Sahibi: Alisher Usmanov (Rus iş adamı)
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Uzunluk: 156 metre
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Saatteki hızı: 39 km
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4. AL SAID
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Değeri: 300 milyon dolar
Sahibi: Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd (Umman Sultanı)
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Uzunluk: 155 metre
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Saatteki hızı: 46 km
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3. SUPERYACHT A
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Değeri: 323 milyon dolar
Sahibi: Andrey Melnichenko (Rus iş adamı)
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Uzunluk: 119 metre
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Saatteki hızı: 42.5 km
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2. DUBAI
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Değeri: 350 milyon dolar
Sahibi: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Dubai Hükümdarı)
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Uzunluk: 162 metre
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Saatteki hızı: 48 km
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1. ECLIPSE
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Değeri: 800 milyon dolar
Sahibi: Roman Abramovich (Rus iş adamı)
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Uzunluk: 162.5 metre
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Saatteki hızı: 46.3 km
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Yattaki jakuziden bir kare.
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800 milyon dolar değeriyle Eclipse dünyanın en pahalı yatı. 162.5 metre uzunluğuyla ise en büyük ikinci yatı konumunda.
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2009 yılında suya indirilen süper yatta 2 helikopter pisti, 3 tekne ve bir de mini denizaltı bulunuyor.
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DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ MARMARİS'E GELDİ
Dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı "Silver Fast" yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
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80 milyon euroluk mega yat Marmaris Limanı'na bağlandı.
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77 metre uzunluğundaki yat Cayman Adaları bayraklı.
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Uzaktan gri rengiyle askeri gemi görünümüyle dikkati çeken yatın Singapur'dan Süveyş Kanalı'nı geçerek yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.
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Marmaris Körfezi'ndeki turistlerin yanı sıra liman boyunca demirli yelkenli ve motor yatlardaki çalışanlar da yata ilgi gösterdi. Yata Aliağa rafinerisinden gümrüksüz yakıt ikmalinin yarın yapılacağı kaydedildi.
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HAFTALIK KİRASI 2 MİLYON 400 BİN
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İçerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası yaklaşık 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro.
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Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor.
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İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin vat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.
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İŞTE MEGA YATIN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ
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Meksika'nın en zengini, Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un Yönetim Kurulu Başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio'yla birlikte, geçen 2 Ağustos'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.
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Ardından VIP araçla, Bodrum'un Göltürkbükü'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı 'Azteca' isimli yatıyla Ege'ye açıldı.
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Yunanistan'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, cuma günü öğle saatlerinde tekrar Bodrum'a gelerek Gümüşlük açıklarına demirledi.
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9 milyar dolarlık servete sahip Pliego ve eşinin, yatın üzerinde uzun süre kitap okuyup güneşlendiği görüldü. Çocuklarının ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadıkları gözlendi.
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Pliego, akşam ise 13 metrelik 'Maya' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte Yalıkavak Koyundaki bir balık restorana yemeğe gitti.
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Bir Türk rehberin eşlik ettiği Pliego ve ailesi; laos, kalamar, ahtapot salatası, yöresel mezeler ve şaraptan oluşan yemek ve meyve yedi.
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Pliego 2 saat kadar kaldığı restoranda 3 bin 500 lira hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi. Pliego ve ailesinin bulunduğu yat, bu sabah Bodrum'dan ayrılarak Çeşme Alaçatı'ya gitti.
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GÖRENLER TELEFONUNA SARILDI
Öte yandan, Marmaris Körfezi'ne giriş yapan spor araba görünümüne sahip 36.50 metre uzunluğundaki lüks motor yat görenleri hayran bıraktı.
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DHA'nın haberine göre, İstanbul merkezli yat üreticisi Leomar Yacht'ın 2015 yılında Temmuz ayında denize indirilen yatı, adı açıklanmayan bir Türk işadamına satılmıştı.
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İşadamının özel isteklerine göre yeniden düzenlenen ve üretici firmayla aynı adı taşıyan lüks yat spor otomobil görünümü ve rengi ile görenlerin ilgisini çekti.
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Yabancı turistler ve tatilciler, yat limanında bulunan bir marinada demir atan lüks yat ile bol bol öz çekim yaptı.
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7.65 metre genişliğindeki özel yat, ahşap malzemeden lamine epoksi yöntemiyle inşa edildi.
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Altın sarısı gövde rengi ve siyah üst binasıyla spor araba görünümlü yatta mahremiyetin ön planda tutulduğu bildirildi.
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Personel, motor dairesinden, kaptan kamarasına kadar konuklarla hiç karşılaşmadan tekne içinde rahat hareket edilebiliyor.
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RUS İŞADAMI SUUDİ PRENS'İ GÖLGEDE BIRAKTI
Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'un 86 metre uzunluğundaki yatıyla Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki 4 katlı yatı aynı koya demir attı.
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Tatil için ailesi ve yakınlarıyla bir süredir Bodrum ilçesinde bulunan Suudi prens Suud, tatilini bisiklete binerek, doğa yürüyüşü yaparak ve Bodrum sokaklarında gezerek geçiriyor. Daha önceki yıllarda da Bodrum ilçesine gelen ve ilçeyi çok beğendiği öğrenilen Suud, Bodrum'daki tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.
Dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü bir et lokantasında yemek yiyen Suudi prens, daha sonra Bodrum sokaklarında kısa bir gezinti yapıp bir kafede zaman geçirdi.
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Suud'un yakınları ise bugün kaldıkları otelin açığında demirli ve üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli yatın etrafında jet ski turu yaptı. Aynı anda 4 kişinin ayrı ayrı jet ski'ye bindiği tur sırasında zaman zaman heyecanlı dakikalar da yaşandı. Bazı misafirlerin yoğun dalgalar nedeniyle jet ski'den düştüğü ve yeniden su motoruna çıkmaya çalıştıkları gözlendi.
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Sabahın erken saatlerinde Suudi prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve korumalarıyla yattan ayrılan helikopter, akşam saatlerinde otelin pistine indi.
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İkinci turda iniş yapabilen helikopterden inen Suud ve korumaları otele ait "bagi" ismi verilen taşıma araçlarıyla kaldığı otele gitti.
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AKHMEDOV'UN MEGA YATI DA AYNI KOYDA
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Öte yandan 4 gün önce Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan gaz üretim şirketlerinden Northgas'ın patronu Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov, üç çocuğu ve yakın dostlarıyla birlikte Küdür Yarımadası açıklarına geldi.
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AKHMEDOV BU YATLA GELİP, 150 KİLOGRAM KALAMAR ALDI
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115 metrelik ultra lüks motoryatı 'Luna" ile Bodrum'a gelen işadamı, Yunanistan'ın Korfu, Mikonos, Tilos, Leros adalarını gezdikten sonra Bodrum'a gelen Akhmedov ve ailesinin bulunduğu yat Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirledi.
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Dev yatı görmek isteyenler koya akın etti.
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Yatın üzerinde bol bol güneşlenen işadamı Akhmedov, tatilin tadını çıkardı. Yatın etrafında 6 zodyak botla güvenlik önlemi alındı.
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Rus milyarderin konukları da koyda gün boyu su sporları yaptı. Akhmedov, daha sonra ailesiyle botla koyda gezdi. İşadamı Akhmedov'un, Yalıkavak Limanı'ndaki balıkçılardan toplam 150 kilogaram kalamar, ahtapot ve yörede çıkan balık türlerinden satın aldığı öğrenildi.
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Akhmedov'un motoryatı bu yılın başında İngiliz futbol takımı Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'ten aldığı öğrenildi.
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Yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli 'Luna' isimli motoryat, saatte 30 mil hız yapabiliyor.
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Süper lüks yatta 30'u hizmet için 20'si koruma 50 personel görev yapıyor. Su sporları ve dalış merkezi bulunan yatın üzerinde birisi kapalı birisi açık iki yüzme havuzu var.
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Akhmedov , ailesi ve yata bulunan konuklarının 10 gün boyunca Bodrum Gökova ve Hisarönü koylarında tatilini sürdürecekleri öğrenildi.
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HAFTALIĞI 2 MİLYON TL'LİK MOTORYAT BODRUM'DA
Belçika’nın en zengin ikinci kişisi olan ve sinema yapımcısı Ted Wait’in (56) üç yıl önce yaptırdığı, bazen Holywood yıldızları Brad Pitt ve Matt Damon gibi dostlarıyla tatile çıktığı 75 metre uzunluğunda ve 125 milyon dolar değerindeki çelik gövdeli ’Plan B’ adlı motoryat, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne geçtiğimiz ay geldi.
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Bodrum’a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında demirleyen yat, ardından cuma günü akşam saatlerinde Göltürkbükü Koyu’na demirledi.