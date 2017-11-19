İş-Yaşam

Rus sanayici Melnichenko 2 milyon liralık akaryakıt aldı

14.06.2017 - 10:01 | Güncelleme:

Rus sanayici Andrey Igorevich Melnichenko'nun Sailing Yacht A isimli yelkenli yatı, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Yelkenli yata, 23 tanker aracılığıyla yaklaşık 2 milyon liralık akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı

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  • 2 Rus sanayici Melnichenko 2 milyon liralık akaryakıt aldı
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    Rus iş adamı Andrey Igorevich Melnichenko'nun 360 milyon avroluk Sailing Yacht A isimli süper yelkenlisi, Marmaris ilçesine geldi.

     

  • 3 Rus sanayici Melnichenko 2 milyon liralık akaryakıt aldı
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    Güney Kıbrıs Rum Kesimi Limasol Limanı'ndan akşam saatlerinde Marmaris'e gelen, yaklaşık 143 metre uzunluğundaki yelkenli yat, Marmaris Cruise Port Limanı'na demirledi.

  • 4 Rus sanayici Melnichenko 2 milyon liralık akaryakıt aldı
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    Bermuda bayraklı, 360 milyon avro değerindeki yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için limanın büyük iskelesine yanaştırıldı.

     

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  • 5 Rus sanayici Melnichenko 2 milyon liralık akaryakıt aldı
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    Yata, 23 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 720 bin litre akaryakıt ikmal edilmeye başlandı. 

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