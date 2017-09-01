İŞ-YAŞAM

Facebook'un ilk 20 çalışanı şimdi ne yapıyor?

15 Haziran 2017 Perşembe, 12:57:41 HABERTURK.COM

  • 1 Facebook'un ilk 20 çalışanı şimdi ne yapıyor?
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    Facebook, yaklaşık 14 yıl önce üniversitede bir yurt odasında Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından kurulmuştu. 

  • 2 Facebook'un ilk 20 çalışanı şimdi ne yapıyor?
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    Facebook, aradan geçen sürede 2 milyara yakın kullanıcıya ulaştı ve 73.5 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 4. firması oldu. Peki aralarında bir Türk mühendisin de olduğu bu şirketi kuranlar ve ilk çalışanları ne yapıyor? İşte cevabı.

  • 3 Facebook'un ilk 20 çalışanı şimdi ne yapıyor?
    3 | 55

    DUSTIN MOSKOVITZ, oda arkadaşı Zuckerberg ile birlikte Facebook'u kurdu ve Harvard'ı birlikte bırakıp Kaliforniya'ya giderek platform üzerinde çalışmaya başladılar.

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  • 4 Facebook'un ilk 20 çalışanı şimdi ne yapıyor?
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    Moskovitz çalıştığı 5 yıl boyunca Facebook'ta CTO yani Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapmıştı.

  • 5 Facebook'un ilk 20 çalışanı şimdi ne yapıyor?
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    2009 yılında Facebook'tan ayrılan Moskovitz kendi mobil ve web girişimi olan Asana'yı kurdu. Genç dahi Facebook'taki verimlilik çalışmalarını Asana'ya taşıdı ve personel çalışmalarının takibi üzerine çözümler üretiyor. 

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YORUMLAR 12
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 03:03
    bizde de Hatipoğlu var, medreseler var ama.
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 14:39
    o zaman acilen facebook hisselerimi satayım
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 10:44
    2 sene sonra facebook diye bişey kalmıycak bak buraya yazıyorum
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