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Facebook, aradan geçen sürede 2 milyara yakın kullanıcıya ulaştı ve 73.5 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 4. firması oldu. Peki aralarında bir Türk mühendisin de olduğu bu şirketi kuranlar ve ilk çalışanları ne yapıyor? İşte cevabı.