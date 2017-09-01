İŞ-YAŞAM
Facebook'un ilk 20 çalışanı şimdi ne yapıyor?
15 Haziran 2017 Perşembe, 12:57:41 | Güncelleme: 01 Eylül 2017 Cuma, 19:42:38
HABERTURK.COM
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Facebook, yaklaşık 14 yıl önce üniversitede bir yurt odasında Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından kurulmuştu.
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Facebook, aradan geçen sürede 2 milyara yakın kullanıcıya ulaştı ve 73.5 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 4. firması oldu. Peki aralarında bir Türk mühendisin de olduğu bu şirketi kuranlar ve ilk çalışanları ne yapıyor? İşte cevabı.
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DUSTIN MOSKOVITZ, oda arkadaşı Zuckerberg ile birlikte Facebook'u kurdu ve Harvard'ı birlikte bırakıp Kaliforniya'ya giderek platform üzerinde çalışmaya başladılar.
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Moskovitz çalıştığı 5 yıl boyunca Facebook'ta CTO yani Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapmıştı.
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2009 yılında Facebook'tan ayrılan Moskovitz kendi mobil ve web girişimi olan Asana'yı kurdu. Genç dahi Facebook'taki verimlilik çalışmalarını Asana'ya taşıdı ve personel çalışmalarının takibi üzerine çözümler üretiyor.
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Forbes verilerine göre 12 milyar dolar serveti bulunan Dustin Moskovitz, ölmeden önce zenginliğini dağıtabilmek için Wall Street kariyeri olan eşiyle birlikte Good Ventures yardım kuruluşunu faaliyete geçirdi.
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CHRIS HUGHES da Zuckerberg'in Harvard'dan arkadaşı ve Facebook'un kurucu ortaklarından biri olarak biliniyor.
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Facebook'un ilk sözcüsü olan Chris Hughes daha sonra şirketten ayrılarak hitabet yeteneğini ve teknolojik birikimini başka bir alanda değerlendirme yolunu seçti.
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ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın 2008 seçim kampanyasında görev aldı ve tüm sosyal medya faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladı. Obama'yı başkan yapan adam olarak nam saldı.
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Chris Hughes seçim sonrasında, sosyal medya sayesinde dünyayı değiştirmek için kurulan Jumo isimli girişiminin yöneticisi oldu.
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2012 yılında ABD basınının önde kuruluşlarından The New Republic'in çoğunluk hisselerini satın aldı ancak kâr edemeyince 2016 yılında ayrıldı. Şu anda insanlara vatandaşlık geliri getirmeye yönelik kâr amacı gütmeyen örgüt olan Economic Security Project'in kurucu ortağı.
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EDUARDO SAVERIN kurucu ortağı olduğu Facebook'un mali işlerinden sorumlu yöneticisi (CFO) olarak bilindi ama kısa süre sonra ilişiği kesildi.
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Medyada adının duyulması ise Mark Zuckerberg'i dava etmesine borçlu. Zuckerberg iş mahkemeye gitmeden anlaşıp Saverin'in kurucu ortak statüsünü yasal zeminde kabul etmek zorunda kaldı.
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Saverin, elde ettiği gelirin bir bölümünü melek yatırımcı olarak yeni girişimleri finanse etmekte kullandı. Qwiki ve Chris Hughes'un Jumo'su bunlar arasında en öne çıkanlar.
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Facebook'un halka arzından önce, vergi ödemek istemeyen Saverin, 2011 yılında ABD vatandaşlığından çıkarak Singapur'a yerleşti.
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SEAN PARKER ismini ilk olarak bir dönemin popüler müzik ve medya paylaşım platformun Napster sayesinde duymuştuk.
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Sean Parker daha sonra Facebook'un kurucu başkanı olarak karşımıza çıktı ve yaklaşık 2 yıl boyunca bu görevi sürdürdü.
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Sean Parker şimdilerde yeni oluşumlara yatırım yapıyor. Spotify, Asana bunlardan bazıları fakat kendi girişimleri olmadı da değil.
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2.6 milyar dolar serveti olan Parker, bir video platformu olan Airtime'i kursa da başarılı olamadı. Ardından Screening Room ismindeki vizyon filmlerini evlere getiren bir girişimi denedi ancak Hollywood ve sendikaları aşamadı.
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ANDREW McCOLLUM ismine pek aşina olunmayan Facebook çalışanlarından ancak sosyal medya devinin logosu onun eseri.
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Facebook'ta mühendis olarak çalışmasının yanı sıra Zuckerberg ile arkadaşlar arasında dosya paylaşım projesi olan fakat hayata geçmeyen Wirehog üzerine de mesai harcadılar.
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Eylül 2006'da platformdan ayrılan McCollum şimdilerde çeşitli Quilt ve JobSpice gibi çeşitli girişimleri fonluyor.
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NAOMI GLEIT hâlen Facebook'ta çalışıyor. Fotoğrafta hemen Zuckerberg'in arkasında duran kadın kendisi.
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Pazarlamadan sorumlu olan Gleit platformun dünya üzerindeki herkese ulaşabilmesi amacıyla görev yapıyor.
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Zuckerberg'in en güvendiği isimlerden biri olan Naomi Gleit kitlesel fon toplama, güvenlik denetimleri ve benzeri konularda da Facebook'un öncü zekalarından.
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KEVIN COLLERAN, ilk 10 Facebook çalışanından biri. Başkan Sean Parker'ın reklam satışı üzerine ilk teklifini kendi işini kurmak için reddetse de sonradan fikrinden dönerek hayati bir hatadan kurtuldu.
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6 yıl boyunca Facebook'un reklam işlerini yöneten ve küresel ortaklarından sorumlu olan Colleran yine de kendi işini kurma hayaline engel olamadı.
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2011 yılında Facebook'tan ayrılarak birkaç iş arkadaşıyla birlikte Slow Ventures isimli risk sermayesi finansmanı sağlayan bir girişimi kurarak başına geçti.
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GILLES MISCHLER, Haziran 2005 yılında Facebook'ta çalışmaya başladı. Platformun bilişim altyapısını tasarladı ve baştan aşağı kurdu.
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Facebook'tan sonra Playdom isimli bir oyun geliştiricisine geçen Mischler, firmanın Disney tarafından satın alınmasıyla oradan da ayrılmak zorunda kaldı.
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Gilles Mischler şu sıralar, popüler dosya paylaşım platformu Dropbox şirketinin netork/ağ mühendisliği görevini yürütüyor.
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Scott Marlette şirketin en kritik yeniliklerinden birine imza attı. Facebook'un ilk fotoğraf uygulamasını yarattı.
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2010 yılında ayrılarak medikal bir girişim olan GoodRX'i kurdu. Şimdi eski arkadaşlarıyla birlikte Slow Ventures'u da yönetiyor.
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AARON SITTIG ismini bir daha hatırlar mıyız? Sanmıyorum ama sosyal medyanın kaderini değiştiren ve her gün hayatımızda olan bir özelliği yarattı.
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Napster'dan Sean Parker tarafından Facebook'a transfer edilen Sittig, tasarım stratejileri ve ürün mimarisi üzerine çok çalıştı.
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Facebook'ta arkadaşlarınızı, eşinizi dostunuzu etiketleme fikri ona ait. Keza beğenme meselesini de hayatımıza sokan Sittig'in ta kendisi. Şimdi Public Studio isimli bir tasarım şirketinin kurucu ortağı.
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NICK HEYMAN çok kısa bir süre Facebook;'ta bulunmasına rağmen operasyon direktörü göreviyle internet sitesinin devasa trafiğini sorunsuz idare etmekle uğraşıyordu. Sonrasında Twitter'da da çalıştı ve şimdilerde teknoloji girişimlerine yatırım yapıyor.
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STEVE KING platformun büyümesinde kilit role sahipti. Medya Direktörü olarak Panasonic ve Microsoft gibi ilk büyük reklamları getirdi.
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1 sene Facebook'ta çalıştıktan sonra Steve King en iyi bildiği işe LocaModa ismindeki markalara çok kanallı pazarlama danışmanlığı sunan bir girişimde devam etti.
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TRICIA BLACK şirkete Saverin tarafından getirildi. Facebook'a gelmeden önce üniversite dergilerine reklam satan Y2M'de çalışıyordu.
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Facebook'ta satıştan sorumlu başkan yardımcısı olarak 1 seneden biraz fazla çalışmasının ardından Victress Capital'i kurdu. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmesine yardımcı oluyor ve yatırım yapıyor.
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STEVE CHEN ismini Youtube'u kurduğu için biliyoruz ama öncesinde, 2005 yılında birkaç ay boyunca Facebook'un kıdemli yazılım mühendisiydi.
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Youtube'u kurmak için işinden ayrılan Chen girişimini 1 milyar dolar karşılığında Google'a satmıştı.
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Steve Chen sonrasında AVOS isimli bir girişimde bulunsa da pek başarılı olamadı. Şu an Google'ın yatırım kolu olan GV'ye danışmanlık yapıyor.
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MATT COHLER kariyer platformu LinkedIN'in de kurucularından ama aynı zamanda Facebook'un işe aldığı ilk 5 kişiden biri.
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Facebook'a yatırım yapan fotoğraftaki Peter Thiel tarafından Facebook'a getirildi ve Zuckerberg'in özel danışmanlarından biri oldu. 3.5 sene çalıştı.
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Matt Cohler teknoloji sektörünün en zeki yatırımcılarından biri olarak biliniyor. Şu anda Benchmark Capital isimli bir şirketin ortağı. Uber, Dropbox, Edmodo gibi girişimlere yatırım yaptı. Tinder, Couchsurfing, Quora, Asana ve Instagram gibi pek çok firmanın da yönetim kurulunda.
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EZRA CALLAHAN ürün yönetimi ve iç iletişim uzmanı olarak Facebook'ta çalıştı. Sean Parker'ın oda arkadaşıydı.
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Ancak Saverin'in CFO pozisyonundan azledilmesi için şirkete alınmıştı. 6 sene çalıştı. Şidmi ailesiyle Pasadena'da yaşıyor.
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JAMES PEREIRA Facebook'un 7. çalışanı. Ortadaki kişi. Solunda Scott Marlette var ve burası ilk Facebook ofisi.
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Pereira yaklaşık 3 yıl yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra şimdilerde Boy Gorilla'da aynı işe devam ediyor. Facebook profiline bakılırsa hayatı hâlen bir üniversite öğrencisi gibi yaşıyor.
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DANIEL NEFF şirketin 20. çalışanı. Sadece 5 ay kalsa da Facebook'un yeni özellikler geliştirmesine katkıda bulundu. Şimdi Adobe firmasında çalışıyor.
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TANER HALICIOĞLU bir mühendis ve Facebook'un dışarıdan bünyesine kattığı ilk personel olarak biliniyor. Platformun ilk donanım altyapısı tamamen onun eseri.
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5 yıl Facebook'ta çalışan Taner Haclıcıoğlu, daha sonra video oyun geliştiricisi Blizzard'a geçti. Starcraft 2 ve Diablo 3 gibi kült oyunların ekibinde bulundu. Şu an çeşitli girişimleri destekleyen bir firmaya ortak.
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Aynı zamanda San Diego Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri dersi veren Halıcıoğlu, üniversiteye Veri Bilimi Enstitüsü kurulması için Facebook'tan 75 milyon dolar bağışladı. Kendisinin ismi de okula verildi.