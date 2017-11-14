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Harvard matematik mezunu olan ve MIT matematik doktorası yapan Sidney şirketin ilk 4 çalışanı arasında. Google'ın kurucusu Sergey Brin'in sevgilisinin arkadaşı olması nedeniyle yolları Google ile kesişmiş. Halka arzdan bir süre önce ayrılan ve hisseleri sayesinde bir dha çalışmasına gerek kalmayan Sidney, triatlet ve çevreci olmasıyla biliniyor. Big George Ventures şirketi üzerinden sürdürülebilir yaşam alanları tasarlıyor. Bol bol bağış yapıyor.