Google ve aralarında bir de Türk'ün olduğu Facebook'un ilk çalışanları
15 Haziran 2017 Perşembe, 12:57:41 | Güncelleme: 14 Kasım 2017 Salı, 15:39:37
HABERTURK.COM
Üniversite yurdundan çıkan Facebook ve bir garajda kurulan Google şu an dünyanın en değerli bir kaç şirketi konumunda. Hatta çalışanları arasında bir de Türk var. Peki bu şirketlerin ilk çalışanları ne yapıyor, Google'ı kurduktan sonra sırra kadem basan mühendis kim?
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Facebook, yaklaşık 14 yıl önce üniversitede bir yurt odasında Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından kurulmuştu.
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Facebook, aradan geçen sürede 2 milyara yakın kullanıcıya ulaştı ve 73.5 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 4. firması oldu. Peki aralarında bir Türk mühendisin de olduğu bu şirketi kuranlar ve ilk çalışanları ne yapıyor? İşte cevabı.
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DUSTIN MOSKOVITZ, oda arkadaşı Zuckerberg ile birlikte Facebook'u kurdu ve Harvard'ı birlikte bırakıp Kaliforniya'ya giderek platform üzerinde çalışmaya başladılar.
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Moskovitz çalıştığı 5 yıl boyunca Facebook'ta CTO yani Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapmıştı.
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2009 yılında Facebook'tan ayrılan Moskovitz kendi mobil ve web girişimi olan Asana'yı kurdu. Genç dahi Facebook'taki verimlilik çalışmalarını Asana'ya taşıdı ve personel çalışmalarının takibi üzerine çözümler üretiyor.
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Forbes verilerine göre 12 milyar dolar serveti bulunan Dustin Moskovitz, ölmeden önce zenginliğini dağıtabilmek için Wall Street kariyeri olan eşiyle birlikte Good Ventures yardım kuruluşunu faaliyete geçirdi.
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CHRIS HUGHES da Zuckerberg'in Harvard'dan arkadaşı ve Facebook'un kurucu ortaklarından biri olarak biliniyor.
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Facebook'un ilk sözcüsü olan Chris Hughes daha sonra şirketten ayrılarak hitabet yeteneğini ve teknolojik birikimini başka bir alanda değerlendirme yolunu seçti.
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ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın 2008 seçim kampanyasında görev aldı ve tüm sosyal medya faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladı. Obama'yı başkan yapan adam olarak nam saldı.
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Chris Hughes seçim sonrasında, sosyal medya sayesinde dünyayı değiştirmek için kurulan Jumo isimli girişiminin yöneticisi oldu.
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2012 yılında ABD basınının önde kuruluşlarından The New Republic'in çoğunluk hisselerini satın aldı ancak kâr edemeyince 2016 yılında ayrıldı. Şu anda insanlara vatandaşlık geliri getirmeye yönelik kâr amacı gütmeyen örgüt olan Economic Security Project'in kurucu ortağı.
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EDUARDO SAVERIN kurucu ortağı olduğu Facebook'un mali işlerinden sorumlu yöneticisi (CFO) olarak bilindi ama kısa süre sonra ilişiği kesildi.
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Medyada adının duyulması ise Mark Zuckerberg'i dava etmesine borçlu. Zuckerberg iş mahkemeye gitmeden anlaşıp Saverin'in kurucu ortak statüsünü yasal zeminde kabul etmek zorunda kaldı.
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Saverin, elde ettiği gelirin bir bölümünü melek yatırımcı olarak yeni girişimleri finanse etmekte kullandı. Qwiki ve Chris Hughes'un Jumo'su bunlar arasında en öne çıkanlar.
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Facebook'un halka arzından önce, vergi ödemek istemeyen Saverin, 2011 yılında ABD vatandaşlığından çıkarak Singapur'a yerleşti.
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SEAN PARKER ismini ilk olarak bir dönemin popüler müzik ve medya paylaşım platformun Napster sayesinde duymuştuk.
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Sean Parker daha sonra Facebook'un kurucu başkanı olarak karşımıza çıktı ve yaklaşık 2 yıl boyunca bu görevi sürdürdü.
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Sean Parker şimdilerde yeni oluşumlara yatırım yapıyor. Spotify, Asana bunlardan bazıları fakat kendi girişimleri olmadı da değil.
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2.6 milyar dolar serveti olan Parker, bir video platformu olan Airtime'i kursa da başarılı olamadı. Ardından Screening Room ismindeki vizyon filmlerini evlere getiren bir girişimi denedi ancak Hollywood ve sendikaları aşamadı.
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ANDREW McCOLLUM ismine pek aşina olunmayan Facebook çalışanlarından ancak sosyal medya devinin logosu onun eseri.
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Facebook'ta mühendis olarak çalışmasının yanı sıra Zuckerberg ile arkadaşlar arasında dosya paylaşım projesi olan fakat hayata geçmeyen Wirehog üzerine de mesai harcadılar.
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Eylül 2006'da platformdan ayrılan McCollum şimdilerde çeşitli Quilt ve JobSpice gibi çeşitli girişimleri fonluyor.
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NAOMI GLEIT hâlen Facebook'ta çalışıyor. Fotoğrafta hemen Zuckerberg'in arkasında duran kadın kendisi.
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Pazarlamadan sorumlu olan Gleit platformun dünya üzerindeki herkese ulaşabilmesi amacıyla görev yapıyor.
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Zuckerberg'in en güvendiği isimlerden biri olan Naomi Gleit kitlesel fon toplama, güvenlik denetimleri ve benzeri konularda da Facebook'un öncü zekalarından.
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KEVIN COLLERAN, ilk 10 Facebook çalışanından biri. Başkan Sean Parker'ın reklam satışı üzerine ilk teklifini kendi işini kurmak için reddetse de sonradan fikrinden dönerek hayati bir hatadan kurtuldu.
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6 yıl boyunca Facebook'un reklam işlerini yöneten ve küresel ortaklarından sorumlu olan Colleran yine de kendi işini kurma hayaline engel olamadı.
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2011 yılında Facebook'tan ayrılarak birkaç iş arkadaşıyla birlikte Slow Ventures isimli risk sermayesi finansmanı sağlayan bir girişimi kurarak başına geçti.
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GILLES MISCHLER, Haziran 2005 yılında Facebook'ta çalışmaya başladı. Platformun bilişim altyapısını tasarladı ve baştan aşağı kurdu.
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Facebook'tan sonra Playdom isimli bir oyun geliştiricisine geçen Mischler, firmanın Disney tarafından satın alınmasıyla oradan da ayrılmak zorunda kaldı.
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Gilles Mischler şu sıralar, popüler dosya paylaşım platformu Dropbox şirketinin netork/ağ mühendisliği görevini yürütüyor.
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Scott Marlette şirketin en kritik yeniliklerinden birine imza attı. Facebook'un ilk fotoğraf uygulamasını yarattı.
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2010 yılında ayrılarak medikal bir girişim olan GoodRX'i kurdu. Şimdi eski arkadaşlarıyla birlikte Slow Ventures'u da yönetiyor.
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AARON SITTIG ismini bir daha hatırlar mıyız? Sanmıyorum ama sosyal medyanın kaderini değiştiren ve her gün hayatımızda olan bir özelliği yarattı.
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Napster'dan Sean Parker tarafından Facebook'a transfer edilen Sittig, tasarım stratejileri ve ürün mimarisi üzerine çok çalıştı.
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Facebook'ta arkadaşlarınızı, eşinizi dostunuzu etiketleme fikri ona ait. Keza beğenme meselesini de hayatımıza sokan Sittig'in ta kendisi. Şimdi Public Studio isimli bir tasarım şirketinin kurucu ortağı.
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NICK HEYMAN çok kısa bir süre Facebook;'ta bulunmasına rağmen operasyon direktörü göreviyle internet sitesinin devasa trafiğini sorunsuz idare etmekle uğraşıyordu. Sonrasında Twitter'da da çalıştı ve şimdilerde teknoloji girişimlerine yatırım yapıyor.
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STEVE KING platformun büyümesinde kilit role sahipti. Medya Direktörü olarak Panasonic ve Microsoft gibi ilk büyük reklamları getirdi.
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1 sene Facebook'ta çalıştıktan sonra Steve King en iyi bildiği işe LocaModa ismindeki markalara çok kanallı pazarlama danışmanlığı sunan bir girişimde devam etti.
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TRICIA BLACK şirkete Saverin tarafından getirildi. Facebook'a gelmeden önce üniversite dergilerine reklam satan Y2M'de çalışıyordu.
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Facebook'ta satıştan sorumlu başkan yardımcısı olarak 1 seneden biraz fazla çalışmasının ardından Victress Capital'i kurdu. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmesine yardımcı oluyor ve yatırım yapıyor.
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STEVE CHEN ismini Youtube'u kurduğu için biliyoruz ama öncesinde, 2005 yılında birkaç ay boyunca Facebook'un kıdemli yazılım mühendisiydi.
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Youtube'u kurmak için işinden ayrılan Chen girişimini 1 milyar dolar karşılığında Google'a satmıştı.
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Steve Chen sonrasında AVOS isimli bir girişimde bulunsa da pek başarılı olamadı. Şu an Google'ın yatırım kolu olan GV'ye danışmanlık yapıyor.
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MATT COHLER kariyer platformu LinkedIN'in de kurucularından ama aynı zamanda Facebook'un işe aldığı ilk 5 kişiden biri.
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Facebook'a yatırım yapan fotoğraftaki Peter Thiel tarafından Facebook'a getirildi ve Zuckerberg'in özel danışmanlarından biri oldu. 3.5 sene çalıştı.
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Matt Cohler teknoloji sektörünün en zeki yatırımcılarından biri olarak biliniyor. Şu anda Benchmark Capital isimli bir şirketin ortağı. Uber, Dropbox, Edmodo gibi girişimlere yatırım yaptı. Tinder, Couchsurfing, Quora, Asana ve Instagram gibi pek çok firmanın da yönetim kurulunda.
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EZRA CALLAHAN ürün yönetimi ve iç iletişim uzmanı olarak Facebook'ta çalıştı. Sean Parker'ın oda arkadaşıydı.
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Ancak Saverin'in CFO pozisyonundan azledilmesi için şirkete alınmıştı. 6 sene çalıştı. Şidmi ailesiyle Pasadena'da yaşıyor.
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JAMES PEREIRA Facebook'un 7. çalışanı. Ortadaki kişi. Solunda Scott Marlette var ve burası ilk Facebook ofisi.
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Pereira yaklaşık 3 yıl yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra şimdilerde Boy Gorilla'da aynı işe devam ediyor. Facebook profiline bakılırsa hayatı hâlen bir üniversite öğrencisi gibi yaşıyor.
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DANIEL NEFF şirketin 20. çalışanı. Sadece 5 ay kalsa da Facebook'un yeni özellikler geliştirmesine katkıda bulundu. Şimdi Adobe firmasında çalışıyor.
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TANER HALICIOĞLU bir mühendis ve Facebook'un dışarıdan bünyesine kattığı ilk personel olarak biliniyor. Platformun ilk donanım altyapısı tamamen onun eseri.
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5 yıl Facebook'ta çalışan Taner Haclıcıoğlu, daha sonra video oyun geliştiricisi Blizzard'a geçti. Starcraft 2 ve Diablo 3 gibi kült oyunların ekibinde bulundu. Şu an çeşitli girişimleri destekleyen bir firmaya ortak.
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Aynı zamanda San Diego Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri dersi veren Halıcıoğlu, üniversiteye Veri Bilimi Enstitüsü kurulması için Facebook'tan 75 milyon dolar bağışladı. Kendisinin ismi de okula verildi.
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1996 yılında Stanford Üniversitesi'nden iki bilgisayar bilimcisi Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesi olarak başlayan Google artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi. 1998 yılında şirketleşen Google bir arama motorundan çok daha fazlası. Piyasa değeri ise yaklaşık 720 milyar dolar.
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Çatı şirketi Alphabet ile birlikte sürücüsüz araç teknolojisinden biyokimyaya, yenilenebilir enerjiden cep telefonlarına dek pek çok sektörde faaliyet gösteriyor.
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Peki dünyanın en değerli ikinci şirketinin temelini atan 21 kişi şimdilerde ne yapıyor. İşte cevabı.
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MARISSA MAYER
1999 - 2012
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Marissa Mayer yazılım mühendisi olarak Google'a girmişti. 2012 yılında şirketten ayrıldığında yer hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısıydı. Ardından Yahoo'ya geçerek CEO oldu. Şirketin Verizon'a satılmasıyla ayrıldı ve şu an boşta.
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Kendra DiGirolamo satış koordinatörü olarak 1999 haziran ayında katıldığı Google'da 2 sene çalışıp ayrıldı. Şimdilerde Driscoll isimli gıda ile uğraşan bir aile şirketinde kıdemli iş analisti olarak çalışıyor.
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Larry Schwimmer yazılım mühendisi olarak girdiği şirketin en hızlı büyüme sürecinde Google Earth, Google Moon gibi ürünlerden sorumluydu. Snippets isimli şirketi içi verimlilik yazılımını da üretmişti. 2005 yılında ayrıldıktan sonra ne yaptığı bilinmiyor.
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Jim Reese de mühendis olarak çalışanlardan. Aslında bir fizikçi olan Reese, 2005 yılında ayrılmadan önce baş mühendisti. 90 kiloluk bir metalle şirketin sunucu odasında kendinden geçmesi dilden dile dolaşır. Reese şu sıralar Spark isimli bir kariyer geliştirme şirketinin ve Harvard Biyomedikal'in yönetim kurulu üyesi.
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GERALD AIGNER
1999 - 2006
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Google'ın başta tedarik yönetiminin yanı sıra pek çok görevi olan Aigner, aynı zamanda şirketin Zürih ofisini de kurmuş. Kendisini şu an bağımsız internet profesyoneli olarak adlandırıyor ve Maxeler ismindeki bir şirkete yenilenebilir enerji ve kablosuz teknoloji üzerine danışmanlık veriyor.
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SUSAN WOJCICKI
1999 -
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Google'ın 16. çalışanı olan Wojcicki ilk ekibe ayda 1700 dolar karşılığında evinin garajını kiralamıştı. Ardından ekibe katılan Wojcicki ürün ve ticaretten sorumlu başkan yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında Youtube CEO'su oldu.
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JOAN BRADDI
1999 -
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Braddi de halen Google'da çalışmaya devam edenlerden. Uzun süre arama hizmetlerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra şu an ürün ortaklıklarından sorumlu üst düzey yönetici. Aynı zamanda Profusa isimli biyakimya girişiminin de yönetim kurulunda.
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Chris Skarakis 1999 yılında başladığı Google'ın iş geliştirme sorumluluğunu 2005 yılına dek sürdürdü. Ardından Blip.fm ve Fuzz Artists gibi girişimleri kurdu. Kanye West derneğinin yönetim kuruluna girdi. Kâr amacı gütmeyen işlere devam ediyor.
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Rachael Chambers dönemin popüler internet tarayıcısı Netscape'de çalışırken işini bırakarak 1999 yazında Google'a katılmıştı. Yönetici asistanı olarak başlayıp reklam satış koordinatörlüğüne geçti. 2000 son baharında şirketten ayrıldı. Şun an network devi Cisco'da strateji ve planlama müdürü.
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STEVE SCHIMMEL
1999 - 2004
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Schimmel şirketin 13. çalışanıydı ve iş geliştirmenin başındaydı. Şu sıralar melek yatırımcı olarak iş hayatına devam ediyor. Yatırım yaptığı girişimler arasında HireAthena, Crowdrise, Roozt ve Guide bulunuyor.
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OMID KORDESTANI
1999 - 2015
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Kordestani HP ve Netscape'de çalıştıktan sonra 1999 ocak ayında Google'a geçmiş ve kıdemli başkan yardımcısı ve iş geliştirme bölümlerinde çalışmıştı. 2010'da şirketten ayrılarak Spotify, Vodafone gibi şirketlerde çalıştı ancak 2014 yılında Google'a dönerek kıdemli danışman olarak yeniden çalıştı. Sonrasında yönetici başkan olarak Twitter'a geçti. 2015'te 2 milyon dolarlık Twitter hissesi de satın aldı.
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SALAR KAMANGAR
1999 -
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Şirketin ilk çalışanlarından olan Kamangar son olarakl Youtube'da CEO olarak görev yapıyordu fakat yeni bir heyecan aradığı için bu görevden ayrıldı. Şu an aynı şirkette ürünlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı.
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George Harik şirketin 3 kişilik ilk mühendis ekibindendi. Yazılımcı olan Harik AdSense ve AdWords'un yaratıcısı. Gmail, Google Talk, Google Video, Picasa gibi hizmetlerin stratejisinden de sorumluydu. Şimdilerde melek yatırımcı olarak çalışıyor. imo.im kurucusu ve Google'ın risk sermayesi kolu GV'ye danışmanlık yapıyor.
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URS HÖLZLE
1999 -
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Hörzle de şirketin vefakâr çalışanlarından. Google'a katılmadan önce UC Santa Barbara'da bilgisayar bilimleri profesörü olan Hölzle şu an Google'ın teknik altyapıdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı. Bir nevi Google sunucu, ağ ve veritabanları onun sorumluluğunda.
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Amit Patel, sırra kadem basanlardan. 1999 yılında mühendis olarak işe başladıktan sonra ne zaman ayrıldı şu an ne yapıyor bilinmiyor. Ayrılmadan önce ise Google'ın arama kayıtları üzerine çalışıyordu.
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HARRY CHEUNG
1999 - 2004
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Google'ın interneti indeksleyen örümcek sistemini yaratan mühendis olan Cheung ayrıldıktan sonra Roostify'ı kurdu ve Caviar, Qwiki, Badgeville ve PrePay gibi girişimlere de melek yatarımcı olarakd estek veriyor.
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RAY SIDNEY
1999 - 2003
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Harvard matematik mezunu olan ve MIT matematik doktorası yapan Sidney şirketin ilk 4 çalışanı arasında. Google'ın kurucusu Sergey Brin'in sevgilisinin arkadaşı olması nedeniyle yolları Google ile kesişmiş. Halka arzdan bir süre önce ayrılan ve hisseleri sayesinde bir dha çalışmasına gerek kalmayan Sidney, triatlet ve çevreci olmasıyla biliniyor. Big George Ventures şirketi üzerinden sürdürülebilir yaşam alanları tasarlıyor. Bol bol bağış yapıyor.
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HEATHER CAIRNS
1998 - 2005
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Google'ın ilk 200 çalışanını işe alan İnsan Kaynakları Yönteicisi Heather Cairns, şimdilerde kadınların yönetiminde olduğu şirketlerde melek yatırımcılık yapıyor.
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CRAIG SILVERSTEIN
1998 - 2012
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Google'un 3. çalışanı. Kurucuların işe aldığı ilk personel. Arama motorunun yapılmasında büyük pay sahibi. Mühendislere mentörlük ve teknoloji danışmanlığı yaptıktan sonra ayrıldı. Şu an akademisyenlik yapıyor.
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SERGEY BRIN
1998 -
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Rus asıllı kurucusu ortak Brin, şu an Google'ın uzay programı Google X ile ilgileniyor. Çatı şirket olan Alphabet'in de başkanı.
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LARRY PAGE
1998 -
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Google sayesinde 44 milyar doları aşan bir servete ulaşan Page şirketin en bilinen yüzlerinden. Alphabet CEO'luğu görevini yürütüyor.
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